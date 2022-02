Olympia: Eishockey-Finale im Live-Ticker - Gold-Showdown zwischen Finnland und Russland

Jubeln die Finnen auch im Olympia-Finale? © Xinhua / Imago

Die Olympischen Spiele gehen zuende, zum Schluss kommt es am Sonntag nochmal zu einem Kracher: Das Eishockey-Finale zwischen Finnland und Russland - ab 5.10 Uhr hier im Live-Ticker.

Peking - Das Eishockey-Finale steht! Am Sonntag kämpfen Finnland und Russland um Gold bei den Olympischen Spielen. Der große Showdown beginnt um 5.10 Uhr deutscher Zeit - wer setzt sich die Krone auf?

Finnland setzte sich am Freitag im ersten Halbfinale gegen Deutschland-Bezwinger Slowakei mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) durch. Sakari Manninen (16. Minute) und Harri Pesonen (60.) trafen für den Favoriten. Schon in der Vorrunde hatten sich die Finnen gegen die Slowaken durchgesetzt. Doch anders als beim 6:2 taten sich die Finnen diesmal gegen den defensivstarken Gegner schwer. Am Ende reichte es aber für den ersten Einzug ins Olympia-Finale seit 2006 in Turin. Damals hatten die Finnen die Goldmedaille durch eine Niederlage gegen Schweden verpasst.

Der zweite Finalist setzte sich gegen Schweden durch: Die russische Mannschaft gewann am Freitag 2:1 (0:0, 1:0, 0:1) nach Penaltyschießen und spielt damit vier Jahre nach dem 4:3 über Deutschland im Finale 2018 erneut um Gold. In einem engen Spiel zweier Eishockey-Großmächte hatten die Russen im ersten Drittel Pech mit einem Pfostentreffer und gingen dann nach nur 15 Sekunden Spielzeit im zweiten Drittel in Führung. Anton Slepyschew setzte sich zunächst an der Bande gegen seinen Gegenspieler durch, umkurvte dann auch noch Torwart Lars Johansson und schob ein. Erst Schwedens Kapitän Anton Lander konnte die bis dahin erneut stabile Defensive der Russen mit einem Abstaubertor (47.) überwinden.

Schweden drängte danach weiter, ein weiteres Tor fiel aber auch in der zehnminütigen Verlängerung mit jeweils nur drei Feldspielern nicht mehr. Im Penaltyschießen verwandelte dann Arseni Grizjuk beim insgesamt 16. Versuch zum stürmisch bejubelten Sieg der Russen.

Die Slowaken waren seit der Trennung von Tschechien noch ohne eigene Olympia-Medaille. - das sollte sich am Samstag ändern, der Ex-Weltmeister gewann am Samstag das kleine Finale gegen Schweden 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). (akl/dpa)