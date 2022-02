EHC Klostersee: Premierenduell gegen Mammuts

Wenn ich mal groß bin: Das Generationentreffen von Johannes Kroner (l.) und einem Kleinschüler könnte es durchaus an diesem Sonntag beim Einlaufen vorm nächsten EHC-Heimspiel gegen Miesbach geben. © Stefan Rossmann

Auf den EHC Klostersee kommen im Rahmen der Bayernliga-Aufstiegsrunde am Wochenende zwei Partien zu - falls Corona mitspielt.

Grafing - Nur zwei der vorgesehenen vier Begegnungen in der Bayernliga-Aufstiegsrunde konnte der EHC Klostersee bislang bestreiten, beide in der Fremde. Die zwei Heimspiele der Grafinger Eishockey-Mannschaft gegen die Wild Lions Amberg – und auch den ersatzweise gebuchten TEV Miesbach – sowie jüngst gegen die Peißenberg Miners mussten jeweils wegen Corona-Fällen im oder im Umfeld des Gästeteams storniert werden.

Im gesamten Januar als einem der „Kern-Monate“ in der saisonal gebundenen Sportart Eishockey hatten die Rot-Weißen damit insgesamt nur zwei Auftritte vor heimischer Kulisse. Neben dem Einnahmenausfall auch unbefriedigend für die Fans und Zuschauer wie auch für die Protagonisten, wie Trainer Dominik Quinlan bestätigte: „Natürlich ist es noch einmal etwas anderes, wenn du zu Hause von den Tribünen aus angefeuert und gepusht wirst.“

EHC Klostersee: Hohe Hürde in Schongau

Bevor an diesem Sonntag (Beginn 17.30 Uhr) der TEV Miesbach beim EHC regulär nach Spielplan gastieren soll, stehen die Klosterseer in Schongau bei den Mammuts (Freitag, 20 Uhr) aber vor einer hohen Hürde.

Nachdem die zwei Hauptrunden-Partien pandemiebedingt abgesagt worden waren und innerhalb des möglichen Zeitfensters kein Nachholtermin zustande gekommen war, ist es das erste Saisontreffen mit den Schongauern.

EHC Klostersee spielt erstmals gegen Mammuts

Er freue sich auf dieses Duell, hat deren sportlicher Leiter Martin Resch vor ein paar Tagen in einer Kurznachricht an Headcoach Quinlan bestätigt, dass nach Beendigung der häuslichen Isolation eines Großteils der Mammuts-Aktiven definitiv gespielt werden kann.

Schongau hatte nach einem Infektionsausbruch im Team bislang alle vier Spieltage der Aufstiegsrunde verpasst. „Die haben bisher eine Bomben-Saison gespielt“, betrachtet Quinlan den heutigen Auswärts-Gegner, der als Tabellenvierter in die obere Runde einzog, als absolute Überraschung im bayerischen Oberhaus. Dennoch wurde weiter am Kader gefeilt, insbesondere die Hintermannschaft mit dem höherklassig erfahrenen Deutsch-Tschechen Milos Vavrusa noch einmal kräftig verstärkt.

Der Schwere der Aufgabe in der Lechstadt ist man sich beim EHC bewusst, jedoch auch der Qualität in den eigenen Reihen. „Wir werden uns wie immer auf unsere Stärken besinnen, dann können wir jeden Gegner schlagen“, gibt sich Quinlan selbstbewusst. Erwartet wird nach fast sechswöchiger Verletzungspause – „es sieht gut aus, die Chancen liegen bei über 90 Prozent“, so der EHC-Chefcoach – das Comeback des kanadischen Stürmers Lynnden Pastachak.

Miesbach signalisiert EHC Klostersee: Wir kommen!

Aus Miesbach gab’s bis Donnerstagvormittag noch keine Rückmeldung bezüglich des bevorstehenden Derbys – was man bei den Klosterseern als gutes Zeichen vor dem Wiedersehen am Sonntag wertete. Vor zwei Wochen, als beide Seiten die Partie nach Absagen der jeweiligen Gegner schon vorgezogen hätten spielen wollen, kam ein positiv bestätigter PCR-Test beim TEV und im Nachgang weitere mit Covid-19-Infizierte dazwischen. ele