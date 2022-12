River Rats defensiv nicht immer auf der Höhe

Von: Thomas Wenzel

Dicke Möglichkeiten ließen die Geretsrieder Stürmer um Ondrej Horvath (Mi.) aus, während der TSV Erding seine Chancen beim 6:4-Sieg eiskalt verwertete. © hans lippert

Trotz eines starken Schlussdrittels hat der ESC Geretsried sein Weihnachts-Heimspiel gegen den TSV Erding mit 4:6 verloren. Coach Hans Tauber war insbesondere mit der Vorstellung seiner Defensive unzufrieden.

Geretsried – Das Geretsrieder Eishockeyteam hat auf dem Weg in Richtung Bayernliga-Meisterrunde weiter an Boden verloren: Beim 4:6 (1:3, 1:3, 2:0) am Sonntagabend gegen den TSV Erding kassierten die River Rats die zweite Niederlage des Weihnachts-Wochenendes. „Wir waren defensiv nicht immer auf der Höhe, hatten keinen Zugriff auf die gegnerischen Stürmer“, räumte Hans Tauber jun. ein. Der Erdinger Sieg sei verdient gewesen, stellte der ESC-Coach fest und bedauerte abermals, „dass wir zwar viele Chancen kreieren, aber zu wenig Tore schießen“.

Die Gäste starteten schwungvoll und gingen nach vier Minuten durch Philipp Michl in Führung. Allmählich ergaben sich erste Möglichkeit für die Geretsrieder, die ohne die erkrankten Martin Köhler, Benedikt May und Bernhard Jorde auskommen mussten. Doch während Jakub Rezac, Daniel Merl und Ondrej Horvath mehrfach an TSV-Goalie Thomas Hingel scheiterten, trafen auf der Gegenseite Michael Franz (14.) und Daniel Krzizok (15.), ehe Michael Harrer (16.) auf 1:3 verkürzte.

In Unterzahl baute Sebastian Busch nach 24 Minuten die Erdinger Führung auf 4:1 aus, doch Florian Strobl brachte im Powerplay die River Rats auf 2:4 heran (36.). Wieder war es Torjäger Krzizok, der dann mit zwei Schüssen die ansonsten gute ESC-Torhüterin Johanna May zum 2:5 (37.) und 2:6 (38.) überlistete.

Im Schlussabschnitt drehten die Hausherren noch einmal auf, profitierten auch von etlichen Strafzeiten der Gäste. Zu mehr als Strobls 3:6 (51.) in Überzahl und Harrers 4:6 (55.) reichte es jedoch nicht mehr, zumal Xaver Hochstraßer und Horvath hochkarätige Chancen ausließen. Aber auch ESC-Keeperin May zeichnete sich noch dreimal aus. „Wir haben die wichtigen Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, analysierte Erdings Teamchef, Ex-Nationalspieler Felix Schütz. tw

Geretsried - Erding 4:6 (1:3, 1:3, 2:0) - Tore: 0:1 (3:47) Michl (Busch), 0:2 (13:01) Franz, 0:3 (14:44) Krzizok (Wallek), 1:3 (15:46) Harrer (Hochstraßer, Huber), 1:4 (23:19) Busch (Krzizok 4-5), 2:4 (35:41) Strobl (5-4), 2:5 (36:08) Krzizok (Franz), 2:6 (37:57) Krzizok (Plihal), 3:6 (50:22) Strobl (5-4), 4:6 (54:33) Harrer (Bursch (4-4). – Strafminuten: ESC 14, TSV 16. – Zuschauer: 450.