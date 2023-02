„Nature Boyz“ hoffen auf Unterstützung im Heimspiel gegen Vilshofen - Für die Fans gibt‘s Freibier

Von: Stefan Schnürer

Langsam dürften sie den Blick nach oben richten: Die „Nature Boyz“ (in blauen Trikots, hier Marco Mooslechner) haben inzwischen die Abstiegsplätze verlassen. © Roland Halmel

Im Kampf um den Verbleib in der Landesliga hofft der SC Forst auch auf die Unterstützung der Fans. Für das Heimspiel gegen Vilshofen haben sich die Verantwortlichen etwas besonderes ausgedacht.

Forst – Aus Sicht des SC Forst könnte die Saison jetzt ruhig zu Ende sein. Nach dem Doppeleinsatz gegen den VER Selb befinden sich die „Nature Boyz“ in der Tabelle der Landesliga-Abstiegsrunde erstmals jenseits des ominösen Strichs, der die beiden letztplatzierten Teams in Play-down-Spiele zwingt, deren Verlierer in die Bezirksliga absteigt. Dabei war der Doppelpack gegen die 1b-Mannschaft des Zweitligisten nur teilweise erfolgreich. Vom Hinspiel in Oberfranken kehrten die Forster mit einer 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)-Niederlage zurück. Zwei Tage später revanchierten sich die „Nature Boyz“ aber im heimischen Peißenberger Eisstadion mit einem 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)-Erfolg.

Forst will Wiedergutmachung für Niederlage im Hinspiel gegen Selb

Von Beginn an war laut Forsts Sprecher Werner Schilcher zu erkennen, dass die Mannschaft für die Niederlage zwei Tage zuvor in Selb Wiedergutmachung leisten wollte. Da beide Torhüter – Markus Kieslich auf Forster Seite, Caroline Schramm bei Selb – einen guten Tag erwischt hatten, wollten Tore vorerst aber nicht fallen. Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe Simon Fend die Hausherren in Führung brachte. Im Mitteldrittel setzte der SCF sein Offensivspiel konsequent fort und zog durch Treffer von Maximilian Mewes (23.) und Julian Kraus (39.) auf 3:0 davon. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels war dieses Duell dann entschieden. Innerhalb von 13 Sekunden schraubten Marco Mooslechner und Elias Breidenbach (jeweils 43.) auf 5:0. nach dem Selber Ehrentreffer (47.) machte Bastian Grundner mit dem 6:1 (50.) das halbe Dutzend voll.

Forst kassiert sieben Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer

Ein Duell auf Augenhöhe hatten sich die beiden Kontrahenten zwei Tage zuvor in Selb geliefert. Mehrmals wechselte die Führung hin und her. Bitter für Forst: Den Siegtreffer zum 6:5 erzielten die Gastgeber erst sieben Sekunden vor Schluss. Torschützen für das von Robert Kienle und Simon Mooslechner trainierte Team waren Daniel Anderl (7.), Florian Deibler (11.), Andreas Krönauer (29.), Simon Fend (34.) und Marco Mooslechner (58.),

Im Heimspiel gegen Vilshofen am Sonntag freier Eintritt und Freibier

Ein volles Programm haben die „Nature Boyz“ auch am kommenden Wochenende vor sich. Am Freitag, 10. Februar, geht’s zunächst zum Tabellenführer EV Fürstenfeldbruck (19.15 Uhr). Die gastgebenden „Crusaders“ haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche, möglicherweise sind sie nicht mehr ganz so motiviert wie üblich. Im Heimspiel am Sonntag, 12. Februar, empfangen die Forster den ESC Vilshofen (17.45 Uhr). Die Niederbayern haben ein Spiel mehr als der SCF ausgetragen und sie haben sechs Punkte mehr auf dem Konto. Gänzlich gerettet sind die Vilshofner aber noch nicht. Für diese Partie gewähren die „Nature Boyz“ allen Zuschauern freien Eintritt – obendrein gibt’s auch noch Freibier.

Statistik

SC Forst - VER Selb 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

1. Drittel: 1:0 (13:09) Fend (Zimmert). 2. Drittel: 2:0 (22:23) Mewes (Mooslechner, Deibler), 3:0 (38:53) Kraus (Grundner). 3. Drittel: 4:0 (42:32) Mooslechner (Mewes, Zimmert/5-4), 5:0 (42:45) Breidenbach, 5:1 (46:36) Rudolph (Tausend, Warkus), 6:1 (49:08) Grundner (Anderl). Strafminuten: Forst 8 + 10 (Fend), Selb 10 + 10 (Kala). Zuschauer: 82.