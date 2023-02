Der Trainer ist krank, doch der SC Forst ist quicklebendig

Von: Stefan Schnürer

Sie jubeln unvermindert weiter: Gegen Moosburg fuhren die „Nature Boyz“ im sechsten Spiel der Abstiegsrunde den vierten Sieg ein. © Roland Halmel

Vielleicht endet die Saison für Landesligist SC Forst ja doch noch versöhnlich. Der Auftritt beim Heimspiel gegen Moosburg schürt die Hoffnungen hierfür.

Forst – Faktisch hat sich für den SC Forst in der Landesliga-Abstiegsrunde nichts verändert. Nach derzeitigem Stand muss die von Robert Kienle und Simon Mooslechner trainierte Mannschaft ins Play-down, um dort den Sturz in die Bezirksliga zu vermeiden. Doch mittlerweile ist die Stimmungslage bei den „Nature Boyz“ eine ganz andere. Nach dem 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) im Heimspiel gegen den EV Moosburg – es war der vierte Sieg in der sechsten Partie der Abstiegsrunde – haben die Forster, zum Start in die Runde auf dem letzten Platz festgetackert, die rote Laterne an den ERSC Ottobrunn abgegeben.

Das rettende Ufer ist für den SC Forst mittlerweile in Sicht

Zudem gerät das rettende Ufer, vor Wochen noch schier aussichtslos fern, zunehmend in Sichtweite. Der Rückstand auf den rettenden neunten Platz, den derzeit die SG Schliersee/Miesbach belegt, beträgt nur noch drei Punkte. Am kommenden Wochenende spielen die „Nature Boyz“ zweimal gegen den VER Selb, am Freitag (3. Februar) auswärts und am Sonntag (5. März) in der heimischen Peißenberger Eishalle. Sollte es ihnen gelingen, beide Duelle zu gewinnen, hätten sie die Oberfranken in der Tabelle überholt.

Forsts Torhüter Andreas Scholz verpasst nur knapp sein zweites Shutout dieser Saison

Robert Kienle war krankheitsbedingt verhindert, „doch Simon Mooslechner coachte seine Mannschaft sicher zum Sieg“, wie Forsts Sprecher Werner Schilcher berichtete. Julian Kraus, der nach längerer Verletzungspause ins Team zurückkehrte, brachte die Hausherren früh in Führung (4.). In der Folge kamen beide Mannschaften zu Chancen, Tore bejubeln durften aber weiterhin nur die „Nature Boyz“. Andreas Krönauer erhöhte auf 2:0 (17.), im zweiten Drittel bauten Bastian Grundner (24.), Markus Wohlgemuth (28.) und Marco Mooslechner (40.) den Vorsprung auf 5:0 aus. Damit war diese Partie frühzeitig entschieden. Immerhin war den Gästen noch der Ehrentreffer vergönnt. Eineinhalb Minuten vor Schluss verhinderte das 1:5 das zweite Shutout von SC-Torhüter Andreas Scholz in dieser Saison.

Statistik

SC Forst - EV Moosburg 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (3:06) Kraus (A. Krönauer), 2:0 (16:06) A. Krönauer (Grundner). 2. Drittel: 3:0 (23:43) Grundner (A. Krönauer, Kraus), 4:0 (27:36) Wohlgemuth (Fend, Grundner), 5:0 (39:52) Mooslechner (Rohrbach). 3. Drittel: 5:1 (58:25) Retzer (Groß, Maier).

Strafminuten: Forst 12, Moosburg 6. Zuschauer: 83