Forst gelingt der erste Saisonsieg

Torwart Max Bergmann (hier im Vorrundenspiel gegen Füssen) zeigte sich in Burgau im rechten Moment auf dem Posten.

Eishockey: Landesliga

von Stefan Schnürer

Endlich durften sie jubeln: Beim ESV Burgau gelang den „Nature Boyz“ der erste Saisonsieg. Torwart Max Bergmann war der gefeierte Held.

Forst – Ihren Helden hatten sie schnell ausgemacht: Torhüter Max Bergmann hielt den entscheidenden Penalty und machte damit den 5:4 (2:1, 2:0, 0:3, 1:0)-Erfolg für den SC Forst beim ESV Burgau in der Landesliga-Abstiegsrunde perfekt. Für die krisengebeutelten „Nature Boyz“ war dies der erste Saisonsieg überhaupt. Zwei Tage zuvor hatten die Forster ihr Heimspiel gegen die Burgauer noch mit 4:5, ebenfalls nach Penaltyschießen, verloren. Trainer Sepp Bachmeier wollte hinterher aber nicht nur seinen Torhüter hervorheben, vielmehr sei der Sieg ein Verdienst der gesamten Mannschaft gewesen.

Manfred Guggemos brachte die „Nature Boyz“ früh in Führung (3.). In der Folge vergaben sie drei dicke Chancen. Etwas überraschend gelang Burgau dann der Ausgleich (14.). Noch vor dem Ende des ersten Drittels brachte Bastian Grundner den SCF aber wieder in Führung (17.). Als Stefan Neumeier (31.) und erneut Guggemos (38.) die Führung auf 4:1 ausbauten, schien ein dreifacher Punktgewinn zum Greifen nahe. Doch wie schon im Hinspiel erhöhten die „Eisbären“ die Schlagzahl. Im Schlussdrittel gelang ihnen binnen sechs Minuten ein Dreierpack (53., 57., 60.), dreimal hieß der Torschütze Vladimir Klinga. Im Gegensatz zum Hinspiel behielten die „Nature Boyz“ diesmal aber die Oberhand. Neumeier gelang schließlich der entscheidende Treffer.