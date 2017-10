Forster „Nature Boyz“ zweimal Außenseiter

Zweimal auf fremdem Eis sind die „Nature Boyz“ (in den weinroten Trikots) in Aktion.

Eishockey: Landesliga

von Paul Hopp schließen

Zweimal auswärts, zweimal Außenseiter - so stellt sich das Geschehen für die Forster „Nature Boyz“ am Wochenende in der Gruppe 2 der Landesliga dar.

Wessobrunn/Forst - Mit nur geringen Erwartungen gehen die „Nature Boyz“ des SC Forst in die kommenden zwei Auswärtsspiele. Am Freitag tritt das Team von Trainer Josef Bachmeier beim ESC Kempten an (19.30 Uhr), am Sonntag gastieren die Forster beim TSV Farchant (18 Uhr/in Garmisch-Partenkirchen). „Beide Gegner gelten aufgrund des Mannschaftskaders und des jeweiligen Umfelds als die Favoriten“, so SC-Pressesprecher Werner Schilcher. Sollte dennoch der ein oder andere Punkt herausspringen, wäre dies ein „überaus gutes Ergebnis“. Noch nicht klar ist, wer von den zuletzt kranken Spielern einsatzfähig ist.

An die jüngsten Duelle mit den „Sharks“ aus Kempten erinnern sich die „Nature Boyz“ gern. Mit den zwei Siegen (9:3 und 2:1) sicherten sich die „Nature Boyz“ den Ligaverbleib. Die Kemptener haben zwölf neue Spieler im Kader, von den „Memmingen Indians“ kamen Philip Stalla, Martin Niemz und Patrick Weigant. Kontingentspieler ist der Kanadier Corey Pawley. Die Ergebnisse der Kemptener in der Landesliga „lassen aufhorchen“, so Schilcher. Zu Hause besiegten die „Sharks“ den TSV Farchant mit 6:5 nach Verlängerung, gegen Miesbach/Schliersee gab es einen 7:4-Sieg und in Reichersbeuern einen 2:4-Erfolg.

Der TSV Farchant ist für die „Nature Boyz“ ein unbeschriebenes Blatt, verfügt laut Schilcher aber über eine schlagkräftige Truppe. Zugänge sind unter anderem Anton Radu (EC Peiting) und Florian Imminger (EA Schongau). Im Kader stehen auch Peißenberger und Ex-„Eishackler“ wie Dennis Schlickenrieder, Sebastian Kastner und Thomas Wasl.