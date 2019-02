Forst gelingt Befreiungsschlag

Eishockey: Landesliga-Abstiegsrunde

von Stefan Schnürer schließen

Drei Tore binnen 50 Sekunden brachten den SC Forst im Kellerduell gegen den EV Bad Wörishofen auf die Siegerstraße.

Forst – Da sieht die Welt doch gleich wieder ein Stück freundlicher aus: Mit dem 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) im Heimspiel gegen den EV Bad Wörishofen gelang dem SC Forst in der Landesliga-Abstiegsrunde der erste Sieg. Damit verschafften sich die „Nature Boyz“ im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig Luft.

Welche Bedeutung dieses Duell der bis dato Punktlosen hatte, ließ sich am Verhalten Lorenz Barfüßer beobachten. Der Forster Eishockeychef war laut Pressesprecher Werner Schilcher schon vor dem Spiel sehr nervös, und „auch während der Partie fand er nicht zur Ruhe“, so Schilcher. Nach dem Spiel sei Barfüßers Miene jedoch entspannt gewesen, wie der SC-Sprecher berichtete.

Auch die Aktionen der beiden Mannschaften waren zunächst von Nervosität geprägt. Über das schnelle 1:0 von Klaus Müller (4.) konnten sich die Gastgeber nicht lange freuen. Nur drei Minuten später gelang den Bad Wörishofenern nach einem krassen Abwehrfehler der Forster das 1:1 (7.). In der Folge suchten beide Kontrahenten ihr Heil in der Offensive. Beide Torhüter konnten nicht über mangelnde Beschäftigung klagen. Die erste Strafzeit gegen die Allgäuer nutzte Bastian Grundner zum 2:1 für die „Nature Boyz“ (14.).

In den zweiten Abschnitt starteten die „Wölfe“ aus Bad Wörishofen entschlossener. Über zehn Minuten waren sie optisch überlegen und hatten auch Chancen. In dieser Phase war Goalie Andreas Scholz jedoch „der Turm in der Schlacht“, wie SC-Sprecher Schilcher berichtete. Auf der anderen Seite schlugen die Forster gnadenlos zu: Binnen 50 Sekunden gelangen ihnen durch Anton Rauh (37.), Müller und Daniel Anderl (jeweils 38.) drei Treffer, zwei davon in Überzahl. Im Schlussdrittel machte Manuel Weninger das halbe Dutzend für die Gastgeber voll. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und das umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen haben“, so der zufriedene Trainer Sepp Bachmeier.

SC Forst – EV Bad Wörishofen 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (3:09) Müller (Rauh), 1:1 (6:23) Huber (Vycichlo), 2:1 (13:09) Grundner (Müller/5-4). 2. Drittel: 3:1 (36:48) Rauh (Müller/Zenzs/5-4), 4:1 (37:17) Müller (Guggemos/ Zenzs/5-4), 5:1 (37:38) Anderl (Grundner/Burger). 3. Drittel: 6:1 (56:09) Weninger (Müller/Rauh). Strafminuten: Forst 16, Bad Wörishofen 18 plus 10 für Huber. Zuschauer: 83