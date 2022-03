Niederlagen sind für „Nature Boyz“ kein Problem mehr

Von: Paul Hopp

Zumindest er traf: Marco Mooslechner gelang in Bad Aibling das einzige Tor der „Nature Boyz“. © Roland Halmel

Die „Nature Boyz“ des SC Forst sind in der Tabelle der Abstiegsrunde nach zwei Niederlagen abgerutscht. Für sie ist das kein Problem mehr - wegen einer BEV-Entscheidung.

Forst – Die „Nature Boyz“ des SC Forst waren gut in die Abstiegsrunde der Landesliga gestartet. Die Mannschaft des Trainergespanns Armin Dallmayr und Martin Kirschner hatte nach vier Partien sechs Punkte auf dem Konto. Doch nun sind die „Nature Boyz“ in der Tabelle abgerutscht, sie stehen in ihrer Gruppe nur noch auf dem vorletzten Platz. Wegen etwaiger Play-downs müssen sich die Forster aber keine Gedanken mehr machen: Wie der Bayerische Eissport-Verband nun mitteilt, ist der Abstieg sowohl für Bayern- als auch Landesliga ausgesetzt. Der Aufstieg bleibt von der Entscheidung unberührt.

Zur Begründung hieß es: „Die Pandemie hat den sportlichen Wettbewerb verzerrt. Eine ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs in der Bayernliga und den zwei Landesligen war nicht gegeben.“ Somit fallen die jüngsten Niederlagen der Forster nicht ins Gewicht. In beiden Spielen fiel die Entscheidung im Mitteldrittel. Dort kassierten die „Nature Boyz“ jeweils vier Treffer.

Im Mitteldrittel nimmt für Forst das Unheil seinen Lauf

Beim 1:5 gegen den Tabellenführer, den EHC Bad Aibling, zeigten die Forster im ersten Spielabschnitt eine ansprechende Leistung. Der Favorit lag lediglich mit 1:0 (16.) in Führung. Nur 23 Sekunden nach dem Wiederbeginn erhöhten die „Aibdogs“ auf 2:0. In der Folge agierten die Forster in der Defensive „zu unsicher und zu nervös“, so eine Mitteilung. Durch zwei Überzahltore (26., 29.) und einen weiteren Treffer (33.) zog Bad Aibling auf 5:0 davon. Die „Nature Boyz“ waren danach zwar bemüht, aber eine echte Aufholjagd gelang nicht mehr. Marco Mooslechner gelang zumindest der „Ehrentreffer“ zum 1:5 (47.).

Zwei Tage davor gab es bei der SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b eine 4:7-Niederlage. Es sah zunächst gut aus für den SC Forst: Die erste Überzahlsituation führte zum 1:0 (3.); Bastian Grundner hatte getroffen. Vom Ausgleich (9.) ließ sich Forst nicht schocken. Mit einem Schlagschuss von der blauen Linie erzielte Florian Deibler das 2:1 (14.).

Im Mittelabschnitt übernahm die SG immer mehr das Kommando. Bei den Forstern „funktionierte gar nix mehr, weder das Pass- noch das Stellungsspiel“, so Teamsprecher Werner Schilcher. Die SG traf binnen neun Minuten vier Mal und ging so mit einer 5:2-Führung ins Schlussdrittel. Dort gab es auf beiden Seiten noch zwei Tore zu sehen, die Partie war aber schon vorher entschieden. Für Forst trafen Manuel Weninger (46./3:6) und Simon Fend (60./4:7).