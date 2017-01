„Nature Boyz“ treffen auf starke „Chiefs“

Eishockey: Landesliga

Forst - Die „Nature Boyz des SC Forst treffen am Freitag auf die „Chiefs“ des TSV Trostberg - und erinnern sich dabei gern an die Vorbereitung.

Gegen die Trostberger gelang den Forstern im Testspiel auf heimischem Eis ein 7:4-Sieg. So ein Ergebnis würden sich Trainer Seppi Bachmeier und seine Schützlinge auch fürs Heimspiel am Freitag, 13. Januar, 19.30 Uhr, wünschen. Allerdings sind die Trostberger derzeit gut in Form. In der Abstiegsrunde haben sie alle ihre bisherigen drei Partien gewonnen. Besonderes Augenmerk legen die Forster auf den Ex-NHL-Star Bobby Wren, wie auch auf Neuzugang Vladimir Zvonik (Germering) sowie Wayne Grapentine.

Die „Chiefs“ scheiterten in der Vorrunde in ihrer Gruppe nur knapp am Einzug in die Aufstiegsrunde - zwei Punkte fehlten ihnen letztlich im Duell mit dem EV Fürstenfeldbruck. In der vergangenen Saison standen sich die Forster und die Trostberger bereits in der Abstiegsrunde wieder gegenüber. Das Hinspiel in Trostberg konnten die Mannen um Spielertrainer Bobby Wren mit 6:5 erfolgreich für sich gestalten, beim Rückspiel in Peißenberg sicherten sich die „Nature Boyz“ mit einem 7:4-Sieg den vorzeitigen Klassenerhalt.