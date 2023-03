„Nature Boyz“: Viel Moral, feuchte Augen und ein spezielles Gedenk-Leibchen

Von: Roland Halmel

Jubeln mit den Fans: die Spieler des SC Forst nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Landesliga. © Roland Halmel

Am Ende herrschte Jubel und Erleichterung: Der SC Forst hat im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in der Landesliga einen Rückstand aufgeholt.

Forst – Nach 20 Minuten sah es schlecht aus für die „Nature Boyz“. Da stand der SC Forst schon mit einem Bein in der Bezirksliga. Ab dem zweiten Durchgang im entscheidenden dritten Spiel der Abstiegsplaydowns der Landesliga gegen die SG Schliersee/TEV Miesbach 1b rissen die Gastgeber aber das Ruder herum.

Die Truppe von Coach Robert Kienle verwandelte einen Zwei-Tore-Rückstand in einen 8:4-Heimsieg. Damit entschied der SCF die Best-of-three Serie mit 2:1 für sich und schaffte so den Klassenerhalt.

SC Forst schafft Klassenerhalt in Landesliga

„Die Mannschaft hat einfach an sich geglaubt“, lobte Kienle die starke Moral der „Nature Boyz“, die damit die SG in die Knie zwangen. „Das war eine brutal schwere Serie für beide Teams“, bilanzierte Kienle nach den drei Duellen, von denen die ersten beiden erst im Nachsitzen (Penaltyschießen, Overtime) entschieden wurden. Teamsprecher Werner Schilcher hob mit Blick auf die SG hervor, dass „das trotz der Wichtigkeit der drei Spiele alles in einem sehr fairen sportlichen Rahmen ablief“.

SC Forst lässt sich von Rückstand nicht schocken

Mit Blick auf die gesamte, für die Forster schwierige Spielzeit sagte Kienle: „Vielleicht sind die Jungs an den vielen Negativerlebnissen in dieser Saison gewachsen.“ Da war vor allem der überraschende Tod von Eishockey-Abteilungsleiter Lorenz Barfüßer, den die Mannschaft einmal mehr nach Spielende würdigte. Kapitän Andreas Krönauer zog fürs obligatorische Jubelfoto das „Präse-Gedenk-Leibchen“ über. Wie emotional dieses Spiel für einige war, zeigten die feuchten Augen von Sepp Bachmeier, dem sportlichen Leiter des SC Forst. Nach der Schlusssirene herzte er jeden Spieler aufs innigste.

Die Partie vor 240 Zuschauern begann für die Hausherren absolut nicht nach Wunsch. Den Führungstreffer der Gäste (9.) glich Andreas Krönauer (10.) noch recht schnell aus. Die Schlierseer nutzten in der Folge die Fehler der Forster aber konsequent aus – und zogen so mit drei Treffern in Folge (12., 13., 17.) davon. Bastian Grundner (15.) schaffte es zwischendurch lediglich, auf 2:3 zu verkürzen.

Im zweiten Drittel wurden die „Nature Boyz“ immer stärker. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen nicht auf die Anzeigentafel schauen“, berichtete Kienle. Grundner (24.) und Marco Mooslechner (35.) sorgten mit ihren Toren fürs 4:4. Als Julian Kraus (45.), der trotz lädierten Fingers auflief, zu Beginn des Schlussdrittels die Forster erstmals in Führung schoss, wirkten die Schlierseer angeschlagen.

Tobias Zimmert (46.) ließ sofort das 6:4 folgen, was den Gastgebern sichtlich Auftrieb und Sicherheit gab. In der Folge kontrollierten sie das Geschehen. Spätestens nach dem zweiten Treffer von Kraus, zum 7:4 (53.), war die Partie gelaufen. Auch durch die anschließende doppelte Unterzahl ließ sich der SCF nicht mehr aus der Spur bringen. Nachdem Grundner (55.) noch einen Stangentreffer verzeichnete, machte er mit seinem empty-net-Tor zum 8:4 (59.) alles klar.