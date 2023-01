SC Forst: Beginn einer Aufholjagd oder nur ein Strohfeuer?

Von: Stefan Schnürer

Schütze eines entscheidenden Tors: Bastian Grundner (im blauen Trikot, hier eine Archivaufnahme) traf in Vilshofen in der Verlängerung zum 2:1. © Roland Halmel

Eigentlich war für den SC Forst ein Platz in den Play-downs bereits reserviert. Doch die „Nature Boyz“ haben den Kampf um den direkten Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Mut machen die jüngsten Spiele gegen Bayreuth und Vilshofen.

Forst – Die Voraussetzungen zum Start der Landesliga-Abstiegsrunde waren für den SC Forst denkbar schlecht. Magere drei Punkte nahmen die „Nature Boyz“ aus der Vorrunde mit, der Rückstand zum rettenden neunten Platz betrug acht Zähler. Und auch der Start misslang mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den ebenfalls schon abgeschlagenen Tabellenvorletzten ERSC Ottobrunn.

Forst gelingen zwei Siege jeweils in der Verlängerung

Doch jetzt hatten die Forster mal so richtig Grund zur Zufriedenheit: Einem 5:4-Heimsieg nach Verlängerung gegen den ESC Bayreuth ließen sie zwei Tage später beim ESC Vilshofen ein 2:1, ebenfalls nach Verlängerung, folgen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwar noch immer sechs Punkte, doch haben die beiden vergangenen Partien gezeigt: Die „Nature Boyz“ haben das Ziel noch nicht aufgegeben, den Klassenerhalt auf direktem Wege ohne nervenaufreibende Play-downs zu schaffen.

Gegen Vilshofen hat Forst nur zwölf Feldspieler

Vor dem Gastspiel im Freiluftstadion von Vilshofen war der Blick auf den Spielberichtsbogen aus Forster Sicht nicht dafür geeignet, zuversichtlich zu sein. Trainer Robert Kienle konnte auf gerade einmal zwölf Feldspieler zurückgreifen, nachdem zwei Akteure kurzfristig abgesagt hatten, die im vorangegangenen Heimspiel gegen Bayreuth noch mitgewirkt hatten.

Kurz vor Schluss hat Forst Pech mit einem Pfostenschuss

Im ersten Drittel scheuten beide Kontrahenten das Risiko, folgerichtig endete dieser Abschnitt torlos. Im MittelDrittel traten die „Nature Boyz“ laut ihrem Sprecher Werner Schilcher zunehmend selbstbewusster auf. Sie verstärkten das Offensivspiel und gingen durch Florian Deibler in Führung (36.). Die Freude währte jedoch nicht lange, nur 100 Sekunden später gelang den Niederbayern der Ausgleich. Im Schlussabschnitt hatten die Forster wesentlich mehr Chancen als der Gegner. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit trafen die „Nature Boyz“ nur den Pfosten. In der letzten Minute der Verlängerung war ihnen das Glück aber hold, als Bastian Grundner ein Zuspiel von Deibler zum 2:1 verwertete.

Gegen Bayreuth verspielt Forst binnen 25 Sekunden einen Zwei-Tore-Vorsprung

Spannend hatten es die Kienle-Schützlinge auch im vorangegangenen Heimspiel gegen Bayreuth gemacht. Dabei sah es so aus, als strebten sie einem ungefährdeten Sieg entgegen. Sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Michael Krönauer zum vermeintlich entscheidenden 4:2 für die Hausherren. Der Versuch, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen, scheiterte jedoch. Binnen 25 Sekunden glichen die mit zahlreichen routinierten Akteuren bestückten Bayreuther mit einem Doppelschlag zum 4:4 aus (jeweils 56.). Die anschließende Verlängerung dauerte dann gerade einmal 61 Sekunden. Ein Überzahlspiel nutzten die Forster zum entscheidenden 5:4 durch Simon Fend.

Auch an diesem Wochenende sind die „Nature Boyz“ zweimal im Einsatz. Am Freitag (20. Januar) empfangen sie Tabellenführer EV Fürstenfeldbruck (20 Uhr), am Sonntag (22. Januar) geht’s zum Rückspiel nach Bayreuth.

Statistik

ESV Vilshofen - SC Forst n.V. 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel 0:1 (35:47) Deibler (M. Krönauer, Mooslechner), 1:1 (37:27) Artmann (S. Stern, Grinwald/5-4). 3. Drittel: keine Tore. Verlängerung: 1:2 (64:06) Grundner (Deibler). Strafminuten: Vilshofen 4, Forst 12. Zuschauer: 68.

SC Forst - EHC Bayreurh n.V. 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (6:11) A. Krönauer (Mooslechner, M. Krönauer), 2:0 (12:29) Stadler, 2:1 (14:40) Geigenmüller (Runge). 2. Drittel: 2:2 (24:38) Geigenmüller (Tuma, Runge), 3:2 (37:57) Breidenbach (Fend, Wohlgemuth/4-5). 3. Drittel: 4:2 (54:09) M. Krönauer (Wohlgemuth), 4:3 (55:24) Runge (Geigenmüller), 4:4 (55:49) Geigenmüller (Runge). Verlängerung: 5:4 (61:01) Fend (M. Krönauer, A. Krönauer/4-3). Strafminuten: Forst 4 + 5 (A. Krönauer), Bayreuth 12. Zuschauer: 100.