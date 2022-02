So wichtig ist Sebastian Sutter für die „Nature Boyz“

Von: Paul Hopp

Er war kaum zu stoppen: Sebastian Sutter (im blauen Trikot) erzielte drei Tore für die „Nature Boyz“, darunter auch den Siegtreffer in der Verlängerung. © Roland Halmel

Die „Nature Boyz“ wandeln im Heimspiel gegen die SG Schliersee am Rand einer Niederlage, reißen das Ruder aber noch herum. Das lag nicht zuletzt an Sebastian Sutter.

Forst – Ein starker Torwart Markus Kieslich, ein dreifacher Torschütze Sebastian Sutter und eine Mannschaft, die im richtigen Moment das Ruder herum riss: Das waren die Gründe dafür, dass die „Nature Boyz“ des SC Forst auch im zweiten Spiel der Landesliga-Abstiegsrunde als Sieger das Eis verließen. Anders als beim 5:3 in Bad Wörishofen gab es für die Truppe des Trainergespanns Armin Dallmayr/Martin Kirschner im Heimspiel gegen die SG Schliersee/Miesbach aber „nur“ zwei Punkte. Denn die Entscheidung beim 4:3 fiel in der Verlängerung.

Die „Nature Boyz“ – nach dem Sieg zum Auftakt mit viel Selbstvertrauen ausgestattet – starteten geradezu optimal. Gleich das erste Powerplay nutzten sie zur Führung; Marco Mooslechner traf zum 1:0 (2.). In der Folge hatte Forst weitere Möglichkeiten. Eine davon nutzte Sutter zum 2:0 (9.). Danach vernachlässigten die Gastgeber laut einer Mitteilung das Defensivspiel. Keeper Kieslich verhinderte zunächst einen Gegentreffer, doch 49 Sekunden vor dem Drittelende gelang der SG dann doch das 1:2.

Sebastian Sutter erzielt Dreierpack für die „Nature Boyz“

Im Mittelabschnitt bewegte sich die Partie auf „mäßigem Niveau“, so SC-Sprecher Werner Schilcher. Das Spiel war zerfahren, die Chancen, die sich auf beiden Seiten ergaben wurden zum Teil leichtfertig vergeben. Kurz vor der Pausensirene trafen die Gäste zum 2:2-Ausgleich (39.). Das Gegentor fiel keineswegs aus heiterem Himmel: „Das Abwehrverhalten in den letzten fünf Minuten ließ mehr als zu wünschen übrig“, so Schilcher.

Szene aus dem Landesligaspiel des SC Forst in der Abstiegsrunde gegen die SG Schliersee. Rechts SC-Torwart Markus Kieslich. © Roland Halmel

Im Schlussdrittel kassierte Forst das 2:3 (51.), es bahnte sich eine Niederlage an. Ein Überzahltreffer von Sutter (58.) bescherte den „Nature Boyz“ den Ausgleich – und die Verlängerung. Dort war Forst zunächst in Über-, dann in Unterzahl. Zweimal musste Torwart Kieslich in höchster Not klären. Eine Puckeroberung von Daniel Anderl leitete den Siegtreffer ein, den – wer sonst an diesem Abend? – Sutter erzielte (64.). „Die Mannschaft hat letztendlich doch wieder funktioniert“, so Schilcher.

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (1:59) Mooslechner (Krönauer, Grundner/5-4), 2:0 (8:22) Sutter (Fend, Kraus), 2:1 (19:19) Zankl (Zeller). 2. Drittel: 2:2 (38:11) Stumböck (Weißenbacher). 3. Drittel: 2:3 (51:00) Ziegler (Schorer), 3:3 (57:52) Sutter (Fend/5-4). Verlängerung: 4:3 (63:42) Sutter (Anderl). Strafminuten: Forst 6; Schliersee/Miesbach 16. Zuschauer: 76.