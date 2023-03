„Nature Boyz“ müssen weiter zittern - Doch diese Situation ist ihnen nicht fremd

Von: Stefan Schnürer

Skeptische Blicke: Die Forster Trainer Robert Kienle (rechts) und Simon Mooslechner müssen mit ihrer Mannschaft im Play-down um Verbleib in der Landesliga kämpfen. © Roland Halmel

Nach dem Spiel in Ottobrunn standen die „Nature Boyz“ wahrlich im Regen. Für sie findet die Saison eine unerwünschte Fortsetzung.

Forst – Das Gastspiel beim ERSC Ottobrunn war für den SC Forst das letzte Spiel in der Abstiegsrunde. Das Saisonende bedeutet das für die „Nature Boyz“ allerdings noch nicht: Durch die 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung in diesem Kellerduell rutschten die Forster in der Abschlusstabelle wieder auf den vorletzten Platz ab.

SC Forst kämpft im Play-down gegen Schliersee/Miesbach um Landesliga-Verbleib

Das bedeutet: Sie müssen in die Play-down-Runde, Gegner wird die SG Schliersee/Miesbach sein. Im Modus „Best of three“ (zwei Siege sind nötig) wird dann ermittelt, wer in der kommenden Saison weiter in der Landesliga spielen darf und wer runter muss in die Bezirksliga. Los geht’s am Freitag, 3. März, in Miesbach (20 Uhr). Zwei Tage später, am Sonntag, 5. März, treffen die beiden Kontrahenten im Peißenberger Eisstadion aufeinander. Sollte es zu einem dritten Spiel kommen, wird dieses am Freitag, 10. März, erneut in Peißenberg ausgetragen (20 Uhr).

Eigentlich hätte Forst vergangene Saison absteigen müssen

Es geht bei den „Nature Boyz“ also wieder einmal um Alles. Der Kampf um den Klassenerhalt ist ihnen alles andere als fremd. In den vergangenen Jahren waren sie Dauergast in der Abstiegsrunde der Landesliga. Vergangene Saison hätten sie eigentlich schon runter müssen, doch bewahrte sie der freiwillige Rückzug des EV Bad Wörishofen vor dem Gang in die Bezirksliga. Richtig eng war’s auch in der Saison 2016/17, als es ebenfalls ins Play-down ging und sich der SCF mit zwei Siegen gegen den heutigen Bayernligisten ESC Kempten das Bleiberecht in der Landesliga sicherte. Wie sich später herausstellte, durften dann auch die Kemptener in der Landesliga bleiben.

Nach der Niederlage in Ottobrunn rutscht Forst auf den vorletzten Platz ab

Den Gang ins Play-down hätten sich die „Nature Boyz“ mit einem Sieg in Ottobrunn ersparen können. Doch es kam anders: In einer wahren Wasserschlacht im Freiluftstadion des ERSC am Haidgraben kassierten sie in der Verlängerung den entscheidenden Treffer, der die 1:2-Niederlage besiegelte. Am selben Tag besiegte der EHC Bayreuth den EHC Lechbruck und machte damit den Klassenerhalt perfekt. Mit einem 7:2-Heimsieg gegen Pfronten zwei Tage nach dem Erfolg gegen Forst schoben sich die Ottobrunner noch an Forst vorbei auf den rettenden neunten Platz.

Dauerregen im Ottobrunner Freiluftstadion erschwert Mannschaften das Spiel

Schon bei der Anfahrt „regnete es zeitweise sehr stark“, wie Forsts Pressesprecher Werner Schilcher berichtete. Die Hausherren waren bis zum Ende der Wechselfrist noch fleißig am Transfermarkt tätig gewesen. Neben drei Kontigentspielern hatten sie auch noch erfahrenene deutsche Spieler verpflichtet. Die Forster agierten aus einer verstärkten Deckung heraus. Es stellte sich recht schnell heraus, wer die besten Spieler waren: „Beide Torhüter zeigten eine herausragende Leistung und hielten ihr Team im Spiel“, so Schilcher. Trotz vieler Großchancen auf beiden Seiten verlief der erste Abschnitt torlos.

Zu Beginn des Mitteldrittels begann es dann, wie aus Kübeln zu regnen. „Ein flüssiges Angriffsspiel war nicht mehr gegeben, viele Aktionen entstanden mehr oder weniger per Zufall“, so Schilcher. Auch dieser Abschnitt endete torlos.

In der Verlängerung kassiert Forst den entscheidenden Treffer zum 1:2

Auch im Schlussdrittel regnete es in Strömen. Bastian Grundner brachte die „Nature Boyz“ in Führung (48.). Die Freude währte aber nicht lange, vier Minuten später hatte Ottobrunn ausgeglichen. Wenige Sekunden nach Beginn der Verlängerung hatte Grundner den Siegtreffer für Forst auf dem Schläger, „doch ein platzierter Schuss war nicht möglich“, berichtete Schilcher. Eine Unkonzentriertheit des SC bestraften die Hausherren mit dem 2:1 (64.).

Statistik

ERSC Ottobrunn - SC Forst n.V. 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 0:1 (47:06) Grundner (Breidenbach), 1:1 (51:10) Feilemeier (Kofron, Krumbiegel). Verlängerung: 2:1 (63:24) Kofron (Hulm, Critharellis).

Straminuten: Ottobrunn 12, Forst 12. Zuschauer: 120.