SC Forst: Schlechte Nachricht bei der Abschlussfeier

Trainerduo gibt seinen Abschied bekannt

Von Stefan Schnürer schließen

Eine Saisonabschlussfeier ist in der Regel eine muntere Angelegenheit. Beim SC Forst gab‘s auf dieser Veranstaltung aber auch eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Forst – Vor kurzem hielten die „Nature Boyz“ des SC Forst im Vereinsheim ihre Abschlussfeier ab. Alle Spieler, Funktionäre und die vielen Helfer rund um den Verein waren gekommen, um in geselliger Runde die Saison, die mit dem Erhalt der Landesliga ein erfreuliches Ende hatte, ausklingen zu lassen.

Weder Robert Kienle noch Simon Mooslechner ist Entscheidung leicht gefallen

Bei dieser Gelegenheit verkündete das Trainerduo seinen Abschied: Sowohl Robert Kienle als auch Simon Mooslechner werden den „Nature Boyz“ in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Entscheidung sei den beiden nicht leicht gefallen, berichtete Forsts Pressesprecher Werner Schilcher, „doch berufliche Veränderungen, speziell bei Robert Kienle, lassen einen geordneten Trainingsbetrieb nicht zu“, so Schilcher.

Trainerduo leistete beim SC Forst hervorragende Arbeit

„Ich mache es ganz oder gar nicht“, begründete Kienle die Absage für die neue Spielzeit. Die SC-Verantwortlichen schmerzt die Entscheidung sehr, denn das Trainerduo hat ihrer Ansicht nach sehr gute Arbeit geleistet. Das Vorbereitungsprogramm der beiden scheidenden Coaches zu Beginn der vergangenen Spielzeit „wurde von der Mannschaft super angenommen, die Trainingsbeteiligung war entsprechend hoch“, so Schilcher.

Auch Sportleiter Sepp Bachmeier hat seinen Abschied eingereicht

Die beiden Trainer waren nicht die einzigen, die der SC Forst verabschiedete. Auch Sepp Bachmeier, Sportleiter und Sponsorenbeauftragter, wird bekanntlich in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Den hohen zeitlichen Aufwand könne Bachmeier, beruflich wie privat, nicht mehr stemmen, wie Schilcher berichtet. Deshalb hat Bachmeier schon vor Beginn der Spielzeit 2022/23 seinen Abschied bekanntgegeben. „Dessen Aufgaben wurden mittlerweile auf mehrere Schultern verteilt“, so Schilcher. Selbiges gilt nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Lorenz Barfüßer für die Vereinsführung: Martin Burger und Manfred Guggemos sind überwiegend für die sportlichen Belange zuständig. Die beiden ehemaligen Spieler der „Nature“ Boyz „verfügen über genügend Kontakte, um neue Spieler zu suchen“, so Schilcher. Christian Mock wird weiterhin für die Kasse zuständig sein. Für die Kommunikation mit dem Verband und den Spielbetrieb zeichnen sich Werner Schilcher und Gabriel Bertl verantwortlich. Für die Medien-Auftritte (Instagram und Facebook) sind Tobias Dietz und Daniel Anderl zuständig.

Neuer Coach soll schon bald vorgestellt werden

Die alte Saison ist abgehakt, alle Blicke richten sich auf die kommende. Das Vorstandsteam bastelt eifrig am neuen Team. „Es gibt einige neue Gesichter zu sehen, Trainer wie auch Spieler“, kündigt Schilcher an. In den kommenden Tagen wollen die „Nature Boyz“ ihren neuen Coach vorstellen.