Das neue Trainerduo hat lange zusammen in Peißenberg gespielt

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Wir sind die Neuen: Forsts Kapitän Manfred Guggemos (links) und der Zweite Vorsitzende Martin Burger (rechts) freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Markus Ratberger (2. v. li.) und Tobias Maier. © SC Forst

Der eine hat schon erste Erfahrungen als Trainer im Herrenbereich gesammelt, der andere muss das erst noch. Gemeinsam üben sie kommenden Saison das Traineramt beim SC Forst aus.

Forst – Nachdem Robert Kienle und Simon Mooslechner für die neue Saison abgesagt hatten, mussten die Verantwortlichen des SC Forst Ersatz für das Trainerduo finden. „Nach einigen guten Gesprächen“ mit Markus Ratberger sei schnell klar gewesen, dass er die Nature Boyz übernehmen würde, wie Forsts Pressesprecher Werner Schilcher berichtet. Im Laufe dieser Gespräche kam die Rede auf Tobias Maier, der schließlich seine Zusage gab, künftig als Co-Trainer zu fungieren.

Ratberger spielte für Peißenberg und Schongau

Beide Trainer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler der Peißenberger „Eishackler“. Ratberger kam als 20-Jähriger vom Nachwuchs des EC Peiting nach Peißenberg, die damals noch unter dem Namen „Hornets“ firmierten. Bis zur Saison 2010 trug er das Peißenberger Trikot. Zwischenzeitlich schloss er sich für drei Spielzeiten der EA Schongau an.

Tobias Maier „ist im ganzen Oberland bekannt“, berichtet Schilcher. Er stammt aus einer Eishockey-begeisterten Familie und war als Spieler „eine Peißenberger Institution“. Von 2006 bis 2018 gab’s für ihn nur einen Verein – Peißenberg. Danach wechselte er zur EA Schongau und spielte dort bis 2021, ehe er seine sportliche Karriere in Peißenberg ausklingen ließ.

Ratberger nach Höfler-Entlassung für das Schongauer Bayernliga-Team verantwortlich

Markus Ratberger sammelte seine ersten Trainererfahrungen ab 2019 in der U15 und U17 des TSV Peißenberg, ehe er als erste Mannschaft im Seniorenbereich die 1b der EA Schongau in der Bezirksliga übernahm. Nach der Entlassung von Rainer Höfler war Ratberger plötzlich für das Bayernliga-Team der Mammuts zuständig, mit dem er souverän den Einzug in die Meisterrunde schaffte. Tobias Maier ist ebenfalls im Besitz einer Trainerlizenz, die er bisher jedoch lediglich als Aushilfe im Nachwuchsbereich einsetzte.

Kontakt kam über Forsts Kapitän Manfred Guggemos zustande

Der Kontakt zum SC Forst kam bei Ratberger über Manfred Guggemos zustande. Ratberger besuchte einige Spiele der Nature Boyz im Peißenberger Eisstadion und kam dabei auch mit dem Forster Kapitän ins Gespräch. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler in Peißenberg. „Da der ehrgeizige Trainer immer eine Herausforderung sucht, sagte er kurzerhand zu“, berichtet Schilcher. Kurz darauf kam auch Tobias Maier ins Gespräch, der ebenfalls zusagte. Das Minimalziel, den Verbleib in der Landesliga, will das neue Trainerduo möglichst schnell unter Dach und Fach bringen.