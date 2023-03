Erst Penaltyschießen, dann Verlängerung: Forst macht es gegen Schliersee richtig spannend

Von: Roland Halmel

Bitterer Moment für Forst: Die Spieler der SG Schliersee/Miesbach bejubeln ihren 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung. Da die „Nature Boyz das erste Duell im Penaltyschießen gewonnen hatten, kommt es am kommenden Wochenende zum entscheidenden dritten Spiel. Der Verlierer steigt in die Bezirksliga ab. © Ralf Ruder

Beide Duelle wurden hauchdünn entschieden: Der Abstiegskampf zwischen dem SC Forst und der SG Schliersee/Miesbach ist nichts für schwache Nerven.

Forst – Mehr Spannung geht nicht. Zweimal standen sich der SC Forst und die SG Schliersee/TEV Miesbach 1b im Play-down der Landesliga bisher gegenüber und zweimal fiel die Entscheidung erst im Nachsitzen. Die dramatische erste Partie in Miesbach gewannen die „Nature Boyz“ nach Penaltyschießen mit 1:0. In der anschließenden Heimpartie in Peißenberg verpasste es der SCF dann, den Sack zuzumachen und mit einem zweiten Erfolg den Klassenerhalt zu fixieren. Die SG glich in der „Best of three“-Serie durch einen 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung aus. Somit kommt es zum entscheidenden dritten Duell.

Im Heimspiel gegen Schliersee/Miesbach gibt Forst eine 2:0-Führung aus der Hand

„Es war ein enges Match, das der Glücklichere gewonnen hat“, lautete die Einschätzung von Forsts Coach Robert Kienle nach der verlorenen Heimpartie. Vor rund 100 Zuschauern scheuten beide Teams im ersten Durchgang das Risiko. Torchancen blieben daher Mangelware. Zweimal lag der Führungstreffer der Forster in der Luft, der dann aber doch nicht fiel. Im Mittelabschnitt fanden die „Nature Boyz“ immer besser in die Partie. Bastian Grundner (23.) und Daniel Anderl (25.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung der Hausherren. Die Gäste erhöhten daraufhin den Druck. Mit abgefälschten Schuss gelang ihnen der Anschlusstreffer (29.). Kurz vor der zweiten Pause glich Schliersee dann sogar aus.

Beide Mannschaften liefern sich im Schlussdrittel einen offenen Schlagabtausch

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. „Es ging hin und her“, berichtete Kienle. Sein Team hatte Pech, als ein Schuss gegen den Pfosten prallte. Letztlich fiel aber kein Treffer mehr, sodass es in die Verlängerung ging. Die Overtime war dann sehr schnell vorbei, da Hannes Schorer nach nicht einmal einer Minute für die Gäste zum entscheidenden 3:2 traf.

Im ersten Spiel fallen in regulärer Spielzeit keine Tore

Extrem spannend war es auch schon davor beim Hinspiel in Miesbach. Die „Nature Boyz“ setzten auf eine kontrollierte Defensive und ließen dem Gegner wenig Spielraum. Nach vorn passierte jedoch wenig, sodass es torlos in die erste Pause ging. Aus der Kabine kamen die Forster mit einer etwas offensiveren Spielweise zurück. Markus Wohlgemuth verpasste bei einem Lattentreffer die Führung für den SCF nur knapp (32.). Auf der Gegenseite bekam aber auch Andreas Scholz im Forster Kasten etwas mehr Arbeit. Die verrichtete er ohne Fehl und Tadel, wodurch das 0:0 auch nach 40 Minuten Bestand hatte. Im Schlussdurchgang erspielten sich die „Nature Boyz“ eine optische Überlegenheit, aus der sie allerdings kein Kapital schlugen. Nachdem auch zwei Überzahlspiele der Gäste keinen Ertrag gebracht hatten, ging es in die Verlängerung.

Im Penaltyschießen trifft Bastian Grundner für Forst gleich zweimal

Diese ging über die volle Distanz von zehn Minuten. Beide Mannschaften hatten einige Chancen, ein Treffer wollte aber weiterhin nicht fallen. Somit musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Bei den ersten drei Schützen traf nur Grundner für den SCF. Die Gastgeber waren ebenfalls einmal erfolgreich. Danach verwandelte Grundner auch seinen zweiten Penalty. Auf der Gegenseite wehrte Scholz ab – damit war der Forster Auswärtssieg perfekt.

Am Wochenende steigt in Peißenberg das entscheidende dritte Spiel

Die Entscheidung über den Klassenerhalt fällt jetzt im dritten Duell zwischen beiden Teams, das auf Freitag (10. März) in Peißenberg (20 Uhr) terminiert ist. Sollten die „Miners“ jedoch mit einem Heimspiel in das Halbfinale der Bayernliga starten, muss die Partie auf Sonntag (12. März) verschoben werden.