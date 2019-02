5:2 in Peißenberg: Der SCR siegt vor knapp 2000 Zuschauern

Mayenschein mit zwei Toren

Zähe Angelegenheit für den SC Riessersee. Der Tabellenletzte TSV Peißenberg macht der Mannschaft von Trainer George Kink lange Zeit das Leben schwer. Am Ende siegt der SCR dennoch mit 5:2.

Peißenberg – George Kink hatte es kommen sehen. „Da erwartet uns wieder eines dieser Spiele des Jahres“, sagte der Trainer des SC Riessersee im Anschluss an die Pressekonferenz nach dem 3:1-Heimsieg über Königsbrunn am Freitagabend. „Die Peißenberger werden laufen bis zum Umfallen.“ Er sollte Recht behalten. Zwar standen die Spieler des TSVP am Ende noch auf ihren Beinen, verausgabt hatten sie sich in den 60 Minuten zuvor aber allemal. Mehr als zwei Drittel lang boten sie dem SCR gestern Abend ernsthaft Paroli. Die Garmisch-Partenkirchner mussten sich gewaltig strecken, ehe der 5:2-Auswärtssieg beim Tabellenletzten der Verzahnungsrunde perfekt war.

Welch hohe Bedeutung das Duell mit dem zehnmaligen deutschen Meister für die Gastgeber hatte, machten sie schon vor dem Anpfiff klar. Eine Ansprache der Bürgermeisterin, ein Auftritt der Blaskapelle, ein volles Stadion – geboten war einiges. Sogar die neue Zamboni-Eismaschine weihten die Peißenberger feierlich ein. Spiel des Jahres eben.

Chancen hüben wie drüben

Angetrieben von den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen startete das Team von Ex-Riessersee-Verteidiger Sepp Staltmayr schwungvoll in die Partie. Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Begegnung. Der erste Jubel war aber dem SCR überlassen. Uli Maurer setzte sich über außen durch. Seine Hereingabe ließ Emil Quaas, der nach einer Kopfverletzung überraschend wieder zur Verfügung stand, clever passieren. Jakob Mayenschein bedankte sich mit einem strammen Schuss zur 1:0-Führung. Doch die Peißenberger ließen sich davon nicht verunsichern. Mutig und zielstrebig spielten sie nach Scheibengewinnen nach vorne. Nachdem sie zunächst mehrere Male am stark aufgelegten Daniel Fießinger gescheitert waren (Kink: „Er hat uns im Spiel gehalten“), traf schließlich Florian Höfler zum nicht unverdienten Ausgleich. Immer wieder lief der SCR in Konter des TSVP. „Wir hatten große Probleme mit dem System“, räumt auch Kink ein. Dass sein Schützlinge dennoch mit einem Vorsprung in die Drittelpause gingen, lag an einem späten Treffer von Florian Vollmer. Der Kapitän fälschte einen Kracher von Gabriel Federolf geschickt ab.

Auch im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer eine zwar nicht immer hochklassige, aber abwechslungsreiche Auseinandersetzung. Hin und her ging es. Sowohl der SCR als auch Peißenberg ließen mehrere erstklassige Chancen liegen. Lediglich Maurer – auf Vorlage des sehr agilen Mayenschein – und Höfler mit seinem zweiten Streich, gelang es, für ihr Team zu treffen. Der Stürmer der Gastgeber drückte den Puck über die Linie nachdem Fießinger ein Schlagschuss durch die Bein gerutscht war.

Mayenschein macht den Deckel drauf

Die Überraschung schien also auch zu Beginn des Schlussdrittels noch möglich. Die Stimmung im Stadion – prächtig. Doch Riessersee zeigte letztlich, wer die bessere Eishockeymannschaft ist. Ruhig und souverän bestimmten sie die Partie. Dass den aufopferungsvoll kämpfenden Peißenbergern langsam der Dampf ausging, tat freilich sein Übriges dazu. Auf das 4:2 durch Mayenschein fanden sie keine Antwort. Der SCR ließ nichts mehr anbrennen.

Übrigens: Unfair ging es gestern anders als in vielen Partien zuletzt auch in der Schlussphase nicht zu. Frustfouls oder Ähnliches – Fehlanzeige. „Das war sauberes Eishockey“, lobte Kink die Peißenberger. Sein Kollege Staltmayr ging sogar noch etwas weiter. Er sah „Werbung für unseren Sport“.