60 Minuten Vollgas: SCR deklassiert Füssen beim 9:1-Erfolg

Von: Christian Fellner

Ein Dank an die lautstarken Fans: Die Riesserseer feiern mit den Anhängern in der Ostkurve nach dem 9:1-Erfolg gegen Füssen. © mayr

SC Riessersee dominiert Füssen vor mehr als 2000 Zuschauern: Robin Soudek mit Dreierpack gegen harmlose Allgäuer.

Garmisch-Partenkirchen – Der SC Riessersee hatte früher eine Gabe, solche Spiele zu vermasseln. Also Partien, in denen man Werbung machen könnte – und sollte. Weil die Halle mal schön voll ist, ohne dass zu einem Derby aufgerufen worden war, der Gegner nicht Bad Tölz oder Rosenheim hieß. Gestern Abend lud der Eishockey-Oberligist zum Tag der Schulen und Vereine. Die Aktion zog: 2023 Zuschauer zählte das Kassenpersonal. Ausgezeichnet für ein normales Oberliga-Spiel. 700 Tickets waren über allein über das Sondermotto abgesetzt worden, 400 davon kostenlos an Jugendliche. In Summe eine schöne Kulisse, die echte Eishockeystimmung ins Olympia-Eissportzentrum brachte. Ja, und tatsächlich: Der SCR ließ sich beflügeln, zauberte bisweilen, begeisterte die Fans. Ein 9:1 gegen Füssen war ein Zuckerl für die Besucher. Freilich hoffen die Verantwortlichen, dass viele davon künftig öfter vorbeischauen.

Auch Coach Pat Cortina lobte die Atmosphäre in der Halle. „Die Fans haben uns geholfen.“ Der Jubel machte es einfacher, den einen klaren Plan für diesen Abend durchzuziehen. Die zentrale Vorgabe des Trainers lautete: „Ich wollte 60 Minuten auf einem Level sehen, und das hab’ ich bekommen.“ Einen SCR, der Vollgas gibt. Über drei Drittel hinweg. Ohne Auszeit oder Verschnaufpause, in der ein Gegner wieder Luft holen und sich aufrappeln kann.

Eine solche Leistung abzurufen, stellt oft eine große Herausforderung dar. Vor allem, wenn es – wie am Sonntag – mal etwas leichter geht. Der EV Füssen erwies sich keinesfalls als die harte Nuss, die die Riesserseer im Vorfeld erwartet hatten. „Füssen ist ein gutes, sehr strukturiertes Team“, sagte Cortina auch nach der Partie. Nur: „Heute hatte Füssen keine Chance.“ Weil eben nicht der Schlendrian Einzug hielt beim SCR. Weil nicht nach einem 6:0 oder 7:0 nur noch Einzelaktionen geboten wurden. „Das war 60 Minuten Team, niemand war arrogant.“ Das imponierte dem Trainer. Denn nun kommen die schwierigen Aufgaben. Im Zwei-Tage-Rhythmus geht es durch diese Woche. Memmingen, Weiden und Lindau – das ist das Programm bis kommenden Sonntag. „Wir wollten sehen, ob wir bereit sind.“ Das war die Herausforderung.

Die Antwort gab die Mannschaft auf eindrucksvolle Weise. Von der ersten Minuten an ging es in Richtung Füssener Tor. Auch mit der nötigen Geduld. Denn die ersten Aktionen brachten noch nicht die rechte Torgefahr. Aber eben Dauerdruck auf EVF-Goalie Benedikt Hötzinger. Der Lohn: Alex Höller war es, der nach gut sieben Minuten mit einem Abstauber das 1:0 besorgte – und damit den Pfropfen löste. Die Riesserseer gingen drauf, wollten jede Scheibe, sie suchten die Zweikämpfe, bedrängten die Füssener, die eingeschnürt in ihrer Zone regelrecht wurden. Bestes Beispiel war das 2:0 von Christopher Chyzowski: An der gegnerischen blauen Linien erkämpften die Gastgeber den Puck, Pass auf den jungen Mittenwalder, der durchschlüpfte und eiskalt vollstreckte. Kevin Slezak setzte danach hinterm Füssener Tor so energisch nach, dass er Lubor Dibelka einen Pass auf den freien Robin Soudek ermöglichte – 3:0.

Der Auftakt für die tschechischen Festspiele: Soudek schnürte einen Dreierpack, Dibelka traf selbst zweimal. Und trotzdem: Der SCR war nicht auszurechnen. Auch die Höller-Reihe jubelte nochmals, und Sebastian Cimmerman vollstreckte im Powerplay. „So soll es sein“, kommentierte Cortina und lachte verschmitzt.

Beeindruckend und ein Beweis für die durchgehende Dauerbelagerung des Füssener Drittels: die Schussbilanz dieser Partie. 64:18 wies der offizielle Spielbericht auf der DEB-Seite im Internet auf. Höller und Soudek zimmerten den Puck öfter als zehnmal auf den EVF-Kasten.

Die Überlegenheit der Garmisch-Partenkirchner erkannte Gäste-Trainer Janne Kujala neidlos an. „Wir waren von Anfang an in allen Belangen unterlegen. Wir hatten Schwierigkeiten bei allen Sachen.“ Cortina hingegen genoss den Moment: „Manchmal funktioniert halt auch alles, aber wir wollten heute so auftreten.“ Die Partien zuletzt in Klostersee und Passau hatten ihm persönlich nicht gefallen. Nun also die Wiedergutmachung. Und das vor der richtigen Kulisse.