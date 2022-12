89 perfekte Sekunden des SCR

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Das Ende des Kunststücks: Robin Soudek krönt sein Solo mit dem Treffer zum 0:2. Alle Deggendorfer auf dem Eis können nur zuschauen. © Roland Rappel

Ein Doppelschlag zu Beginn des zweiten Drittels bringt den SC Riessersee auswärts beim Deggendorfer SC auf die Siegerstraße. Am Ende feiern die Werdenfelser dank schöner Tore einen 4:1-Sieg.

Deggendorf – Ein bisschen Slapstick zwischendrin: Anfang des dritten Abschnitts macht Robin Soudek nicht die beste Figur. Der Tscheche tritt mit seinem Schlittschuh auf den Puck und geht dann wie eine Bahnschranke zu Boden. Dies war die Kontrast-Szene zum sonstigen Auftritt des Kontingentspielers. Denn über weite Strecken war er wieder die prägende Figur im Offensivspiel des SC Riessersee und hatte maßgeblichen Anteil am 4:1-Auswärtssieg beim Deggendorfer SC.

Traumhaftes Solo: Robin Soudek umkurvt ganz Deggendorf

Bestes Beispiel: Der zweite Treffer der Gäste. Gerade waren dem Deggendorfer René Röthke zwei Minuten zum Nachdenken auf der Strafbank verordnet worden, da nahm Soudek hinter der blauen Linie Fahrt auf. Gegenspieler eins aussteigen lassen, Gegenspieler zwei umkurvt, die Kontrahenten drei und vier sahen nur noch die Haxen des Top-Torjägers. Und auch DSC-Goalie Timo Pielmeier konnte ihn nicht stoppen. Er musste mitansehen, wie Soudek die Scheibe an ihm vorbei an den Innenpfosten beförderte, von wo aus sie im Netz landete. Das perfekte Solo zum 0:2.

Goalies bestimmen das erste Drittel

Und zugleich die perfekten 89 Sekunden des SCR. Denn beinahe über die gesamte Spieldauer ist deutlich geworden, dass sich auf dem Eis zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber gestanden haben. Der gastgebende Tabellendritte und sein direkter Verfolger im Klassement schenkten sich nichts, drückten beide von Beginn an aufs Tempo. So entwickelte sich eine muntere wie ansehnliche Partie. Einziges Manko nach 20 Minuten: Es fehlte der entscheidende Pass, der letzte Punch und somit die Tore. War vor allem beiden Goalies geschuldet. Pielmeier wie auch Riessersees Michael Boehm hatten immer die passende Antwort auf die Versuche der Angreifer. Oftmals waren das souveräne Paraden, mal benötigten sie dafür etwas Glück. Etwa als per Zufall die Scheibe zwischen Boehm und dem linken Pfosten landete und der SCR im Kollektiv den Puck davor bewahrte, über die Linie zu rutschen.

Alexander Höller nutzt Deggendorfer Patzer

War dann erst in der 21 Minute der Fall – aber auf der Gegenseite. Alexander Höller stibitzte einem Deggendorfer im Spielaufbau die Scheibe und zog trocken ab – 0:1. 89 Sekunden später folgte Soudeks Solo. Missfiel DSC-Coach Jiri Ehrenberger massiv: „In den ersten zwei Minuten waren wir einfach nicht auf dem Eis.“ Sein Gegenpart Pat Cortina sprach derweil von „Toren in den richtigen Momenten“. Es folgten zwar wütende aber unkoordinierte Angriffe der Gastgeber. Konnte der SCR auch ohne den fehlenden Kapitän Simon Mayr relativ locker abwehren, zugleich aber nicht in gefährliche Konter ummünzen. Weil? „Es war oftmals nicht sauber von uns gespielt“, monierte Cortina. Die Defensivarbeit hingegen war mehr als ordentlich. Einer der Schlüssel zum Sieg war, dass es den Garmisch-Partenkirchnern gelang, schnell bei den Zweikämpfen an der Bande eine Überzahl herzustellen und sich so die Scheibe zu erarbeiten. Zugleich fehlte es den Gastgebern an der nötigen Kreativität und Spielwitz, um die weiß-blaue Abwehr wirklich in Bedrängnis zu bringen.

SCR wankt - aber nur kurz

Änderte sich im Schlussdrittel kurzzeitig. Deggendorf pochte mit Erfolg auf den Anschlusstreffer. Petr Stloukal fälschte einen Schuss entscheidend ab – 1:2. In dieser Phase war der Gastgeber am Drücker, schaffte es auch, die SCR-Top-Reihe um Soudek aus dem Spiel zu nehmen. Hoffnung keimte in der Festung an der Trat aber dennoch nur kurzzeitig auf. Denn nachdem Tobias Kircher mit Höller einen Doppelpass gespielt hatte, war Pielmeier erneut geschlagen. Zu guter Letzt durfte dann Lubor Dibelka nochmals zeigen, welch gefühlvoller Eishockeyspieler er ist. Locker-leicht chippte er bei einem Konter die Scheibe über den Schläger des DSC-Goalies und beförderte sie anschließend zum Endstand ins leere Tor.

Pat Cortina: „Nicht unsere beste Leistung“

So endete die Partie, die Cortina als „nicht unsere beste“ betitelte. Doch ein paar ansehnliche Aktionen genügten an diesem Abend, um Deggendorf im Klassement auf die Pelle zu rücken. Daher war auch der SCR-Coach zufriedengestellt: „Wir haben gekämpft und einen Weg gefunden.“