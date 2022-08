Alle heiß aufs Eis: SC Riessersee geht wieder aufs Eis

Von: Christian Fellner

Geschickt auf dem Rad: Der SCR stellte beim Charity-Wettbewerb in Murnau zwei Mannschaften – die am Ende gewannen: Jan-Niklas Pietsch (2.v.r.) und Michael Boehm (r.) holten den Sieg vor Thomas Schmid (l.) und Simon Mayr. © SCR

Zwei Tage freiwillige Einheiten und ein paar Kraft- und Ausdauertests: So geht es beim SC Riessersee los in der neuen Eishockey-Saison. Einen ersten Ausfall gibt es bereits zu beklagen, sonst ist das Team aber komplett.

Garmisch-Partenkirchen – Sie können es kaum noch erwarten, die Spieler des SC Riessersee. „Ein paar Jungs haben mich schon genervt, dass sie unbedingt aufs Eis wollen“, sagt Pana Christakakis und lacht. Einige gingen mit der U20 aufs Eis, andere gar mit Stammtischmannschaften. Für den Geschäftsführer des Oberliga-Teams des SC Riessersee ein gutes Indiz. „Sie sind heiß.“ Ein bisschen musste er die Profis aber noch einbremsen in ihrem Elan. Wir haben noch genug Eis.“ Und Trainer Pat Cortina, der diese Woche als Headcoach mit der ungarischen Nationalmannschaft der Frauen die A-WM bestreitet, wünscht eine Vorbereitung in diesem zeitlichen Ausmaß. Sein Motto: Sechs Wochen sind genug.

Also gehen die Riesserseer am heutigen Montag erstmals aufs Eis. Und das die ersten beiden Tage sogar noch auf freiwilliger Basis. Co-Trainer Toni Raubal – er vertritt Cortina in der ersten Woche, solange der in Dänemark weil – stößt wohl erst am Mittwoch zu ersten offiziellen Eiseinheit hinzu. „So ist es jedenfalls geplant“, betont Christakakis. Raubal gehört ab sofort auch fest zum Team der Oberligamannschaft. „Er kümmert sich um die U20 und macht bei uns Co-Trainer, dafür teilen wir uns sein Gehalt mit dem Nachwuchs.“

Unterstützung erhält Raubal in diesen Tagen von Niklas Hede. Er ist der Mann für die Entwicklung des Nachwuchses beim EHC München. Der Posten, den einst Toni Söderholm bei Red Bull inne hatte. „Sie trainieren derzeit in Mittenwald, weil die Münchner wegen der EM daheim kein Eis haben“, klärt Christakakis auf. Passt in diesem Fall perfekt. Denn: „Es sollten zwei Coaches mit aufs Eis gehen.“

Jan-Niklas Pietsch fällt mit einer Mandelentzündung aus

Das Riesserseer Team ist bereits komplett. „Einige Auswärtige sind sogar schon sehr lange bei uns“, bestätigt der GmbH-Mann. Der Kanadier Ryker Killins, der letzte Neuzugang, der die Abwehr komplettiert, kam am vergangenen Donnerstag mit dem Flieger in München an. Und doch wird am Montag einer in jedem Fall fehlen: Jan-Niklas Pietsch. „Krank“, sagt Christakakis kurz und bündig. Wichtig: Kein Corona. Vielmehr eine Mandelentzündung. Dafür braucht’s Antibiotika.

Corona ist aber nach wie vor ein Thema beim SCR. In der Früh wird das Team heute erst einmal zum Test antreten müssen. „Es hilft nichts, wir brauchen Sicherheit, wenn wir jetzt dann wieder dauerhaft beisammen sind“, sagt der Geschäftsführer. Bis morgigen Dienstag stehen dann neben vielen Laufeinheiten auf dem Eis in erster Linie weitere Tests bei Fitnesscoach Leo Rauch im Dorivita an. Nachdem die Ergometer-Runden auf dem Radl schon gedreht sind, geht es nun um Werte für Kraft und Ausdauer.

Geschicklichkeit haben ein paar Riesserseer bereits beim Rahmenprogramm zum Radrennen der European Championships unter Beweis gestellt. In Murnau nahmen vier Spieler als Zweierteams an einem Radwettbewerb teil. Mit Erfolg: Die „Eisradler“ Jan-Niklas Pietsch und Michael Boehm gewannen den Charity-Wettbewerb vor ihren Kollegen, den Bandenkratzern Simon Mayr und Thomas Schmid. Dabei wurden Spenden für den Verein Kunterbunt aus Murnau gesammelt, der sich um die Integration behinderter Menschen in den Alltag kümmert.

Abseits des Eises läuft auch der Dauerkartenverkauf beim SCR noch. Christakakis ist nicht unzufrieden mit der bisherigen Ausbeute. „Wir haben jetzt zirka 20 mehr als in der Vorsaison.“ Klingt gut, aber in den Corona-Saisons war der Absatz von Saisontickets freilich nicht sonderlich hoch. „Da geht schon noch ein bisschen was.“ Aus der Erfahrung der Vorjahre zieht der Verkauf bis zum ersten Punktspiel noch einmal an.