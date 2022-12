Als Derby-Sieger ins neue Jahr

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Jubel nach getaner Arbeit: Kevin Slezak bejubelt im Sitzen seinen Führungstreffer gegen Bad Tölz. © Oliver Rabuser

Der SC Riessersee feiert einen perfekten Jahresabschluss. Im Derby gegen die Tölzer Löwen dreht vor allem die Paradereihe der Weiß-Blauen um Robin Soudek, Lubor Dibelka und Kevin Slezak auf.

Bad Tölz – Mit den Derbys ist das beim SC Riessersee bislang so eine Sache gewesen. Zwei Niederlagen in Peiting, noch sieglos gegen die Starbulls Rosenheim und natürlich die schmerzhafte 2:4 Heimpleite gegen die Tölzer Löwen sind Teil der unerfreulichen Bilanz.

Da war es dringend an der Zeit, das alte Jahr mit einem Lächeln abzuschließen – die übliche kleine Einlage mit den Fans inklusive. Und tatsächlich: Der SCR präsentierte sich in der mit 4014 Zuschauern rappelvollen Hacker-Pschorr Arena äußerst effektiv, gab mehrheitlich den Ton an und siegte dementsprechend verdient mit 5:2.

Vorentscheidend für das Resultat waren die zweiten zehn Minuten im ersten Drittel. Da legte die wieselflinke Paradereihe der Garmisch-Partenkirchner den Grundstock für den späteren Dreier. Mit Lubor Dibelkas wachem Auge, das zu zwei Torbeteiligungen führte, und natürlich auch dem Doppeltorschützen Robin Soudek. In erster Linie aber war es Kevin Slezaks Rückkehr aus dem Krankenstand, die das Triumvirat erst wieder zu dem machte, was es gegen Rosenheim vermissen ließ: eine Top-Reihe.

Slezak legte für den SCR vor. Er fälschte unmittelbar vor Philip Lehr den Schlenzer von Simon Mayr unhaltbar für den ECT-Goalie zum 1:0 ab. Lehr war es dann auch, der unfreiwillig für eine Slapstick-Einlage sorgte. Christopher Chyzowski brachte den Puck zum Tor, Lehr ließ ihn durch die Fanghand zirkeln und an der Querlatte anklopfen. Da raunte es in der Arena allenthalben.

Soudek mit Dreierpack

Wenig später war die Lautstärke dann wieder einseitig im SCR-Block zu verorten. Powerplay für Riessersee, Soudek mit dem Knaller aus dem Slot – 2:0. Die Methodik des dritten SCR-Treffers kannten die Tölzer Fans nur zu gut. Wie oft hat Lubor Dibelka in Tornähe auf den richtigen Moment gewartet, um einen seiner Mitspieler perfekt in Szene zu setzten. Diesmal war Soudek der Profiteur, auch weil zuvor Slezak und Dibelka drei Tölzer in der Bandenrundung beschäftigten und so aus dem Spiel nahmen. Einziger Wermutstropfen aus SCR-Sicht: das Anschlusstor der Tölzer.

Nicht, weil Nick Huard das erste Überzahlspiel der Gastgeber mit einem schmucken Knaller ins Kreuzeck vollendete. Sondern weil der Treffer zwei Sekunden vor der Sirene fiel. Riessersee in weiterer Folge sicherer an der Scheibe, wohingegen die Löwen es mit flinken Gegenstößen versuchten. So setzte Tyler Ward die Scheibe an die Schulter von Daniel Allavena. Aufseiten der Weiß-Blauen blieb indessen eine doppelte Überzahl trotz skurriler Szenen in den Schlusssekunden ungenutzt.

Volle Hütte: Mehr als 4000 Zuschauer wollten das Derby sehen - darunter viele mitgereiste Anhänger des SCR. © Tamara Rabuser

Bad Tölz blieb auch weiterhin bemüht, aber ob des verletzungsbedingten Fehlens von Kapitän Philipp Schlager und Top-Scorer Ludwig Nirschl ohne die nötige Durchschlagskraft. Dem SCR gelang beileibe auch nicht alles. Doch glänzte die Paradereihe.

Zehn Minuten vor Schluss konterten sich Slezak und Dibelka bis an den Torraum, wo Derby-Kracher Soudek zum dritten Mal eiskalt abschloss. Niki Hörmanns Blueliner ließ dann auch den Tölzer Anhang noch einmal jubeln. Den Schlusspunkt setzte aber – Stichwort Paradereihe – Dibelka mit dem Emptynet-Treffer.