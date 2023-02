Am Ende wird es deutlich

Von: Sven Sartison

Kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus: (v.l.) Robin Soudek, Kevin Slezak und Lubor Dibelka sorgten für fünf der acht Treffer des SC Riessersee gegen Passau. © . Rabuser

Der SC Riessersee zeigt die richtige Reaktion auf die Niederlage am Freitag in Füssen. Im Heimspiel gegen Passau feiern die Weiß-Blauen einen ungefährdeten Sieg und haben nun den vierten Platz der Oberliga Süd fast sicher.

Garmisch-Partenkirchen – Die Marschroute für die verbleibenden drei Partien in der Hauptrunde der Oberliga Süd hatte Pat Cortina bereits am Freitagabend vorgegeben. „Unser Ziel ist es jetzt, den vierten Platz zu verteidigen“, sagte der Trainer des SC Riessersee nach der 1:3-Niederlage in Füssen. Was übersetzt so viel hieß wie: Einen weiteren Punktverlust wollen und sollten wir uns besser nicht mehr erlauben, um das so wichtige Heimrecht in den Playoffs nicht aufs Spiel zu setzen. Und die Worte des 58-Jährigen scheinen bei seiner Mannschaft angekommen zu sein. Mit 8:1 schossen die Weiß-Blauen die völlig chancenlosen EHF Passau Black Hawks am Sonntagabend aus dem Olympia-Eissportzentrum. Damit beträgt der Vorsprung auf Verfolger Höchstadt wieder beruhigende fünf Zähler. Bei nun nur noch zwei ausstehenden Begegnungen.

Lange auf den ersten Treffer mussten die 911 Zuschauer auf den Rängen nicht warten. Knapp eineinhalb Minuten waren auf der Uhr, da nahm Jan Niklas Pietsch Maß und donnerte die Scheibe per Distanzschuss zur Führung in die Maschen. Möglicherweise mit einer kleinen Portion Wut im Bauch, hatte der Stadionsprecher beim Verlesen der Aufstellung kurz zuvor doch fälschlicherweise Ville Hyvärinen anstelle des 31-Jährigen in die Startformation beordert. Vom frühen Tor beflügelt, ließ der Sportclub den Fuß auf dem Gaspedal. Noch bevor drei Minuten absolviert waren, stand es 2:0. Alexander Höller steckte auf Tobias Kircher durch und dieser vollendete ohne große Mühe. „Nach der Pleite in Füssen war der gute Start heute sehr wichtig für uns. Das hat uns Glauben gegeben“, erklärte Cortina nach dem Spiel.

Das zeigte sich auch auf dem Eis. Immer wieder setzten die Gastgeber Nadelstiche, erarbeiteten sich zahlreiche gute Gelegenheiten. Der dritte Treffer zur 3:0-Pausenführung resultierte allerdings aus einer gänzlich ungefährlichen Situation. Kevin Slezaks eigentlich harmloser Schuss von der linken Seite landete über dem in dieser Situation nicht gut aussehenden Passauer Goalie Luca Mayer im Netz (9.).

SCR überrollt Passau im Schlussdrittel

Nicht ganz so schwungvoll wie der erste Abschnitt begann das zweite Drittel. Nach einigen Minuten zogen die Garmisch-Partenkirchner das Tempo aber wieder an, drängten spürbar auf das vierte Tor und die wohl endgültige Entscheidung. Allein Uli Maurer scheiterte in Minute 33 gleich zweimal an Mayer, auch Sebastian Cimmerman hatte mehrere gute Möglichkeiten auf der Kelle. Auf der Gegenseite ließ David Routa die beste Chance zum Anschluss für die Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt liegen. Der Tscheche fand in Michael Boehm im SCR-Kasten seinen Meister.

„Im ersten Drittel haben nur drei Leute gekämpft. Ich habe keinen Einsatz und keinen Willen gesehen.“

Was die Teamkollegen zuvor verpasst hatten, gelang schließlich Höller 63 Sekunden nach Beginn des finalen Durchgangs. Zugleich läutete der Tiroler mit dem 4:0 (42.) die Schlussoffensive der Werdenfelser ein. „Das war zu viel für Passau“, fasste Cortina zusammen, was anschließend passierte. Nach dem fünften Tor durch Robin Soudek (45.) machte zunächst Lubor Dibelka (47.) das halbe Dutzend perfekt, ehe Slezak noch in derselben Minute den siebten Streich folgen ließ. Erneut Soudek (50.) schraubte das Ergebnis auf 8:0 in die Höhe, EHF-Top-Scorer Jakub Cizek gelang drei Minuten vor dem Ende der Ehrentreffer zum Endstand. „Wir müssen uns ein klares Glas einschenken. Wir haben keine Qualität mehr“, sagte Gäste-Coach Petr Bares im Anschluss sichtlich niedergeschlagen. „Im ersten Drittel haben nur drei Leute gekämpft. Ich habe keinen Einsatz und keinen Willen gesehen.“