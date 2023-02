Angst vor der Wiederholung

Von: Patrick Hilmes

Skeptischer Blick: Pat Cortina hofft, dass seine Spieler nicht wieder den Fokus verlieren, sondern aus ähnlichen Situationen in dieser Saison gelernt haben. © Andreas Mayr

Der SC Riessersee trifft heute auf Memmingen und will bloß nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Während die Konkurrenz auf dem Transfermarkt tätig war, hielt der SCR die Finger still – reichte aber die Lizenzanträge für DEL2 ein.

Garmisch-Partenkirchen – Auf Pat Cortinas Stirn kann man dieser Tage ein paar Falten ausmachen. Liegt weniger an seinen 58 Jahren, sondern an dem, was er unter der Woche im Training beobachtet hat. Zwar stand sein Team nur zweimal auf dem Eis, machte dabei aber keinen sonderlich präsenten Eindruck. Daher betont er: „Das Spiel gegen Memmingen macht mir Sorgen.“

Nur nicht denken: Es läuft schon

Klar, ausgerechnet das Duell mit den Indians steht an. Beim letzten Aufeinandertreffen Ende Januar setzte es für den SC Riessersee eine 3:4-Pleite nach Penaltyschießen. Das Ergebnis störte Cortina damals weniger, mehr der Auftritt der Weiß-Blauen an sich. Seinen Spielern habe in dieser Partie schlichtweg der nötige Fokus gefehlt, „wir waren zu locker“. Warum? Weil sich der SCR mal wieder zu sicher fühlte. Die drei Spiele zuvor waren stark: Gegen Weiden verlor man nur knapp im Penaltyschießen, Höchstadt wurde zweimal dominiert. In den Köpfen der Riesserseer setzte sich erneut der fatale Gedanke fest: Es läuft schon. Lief dann aber gegen Memmingen nicht.

Cortina vertraut seiner Mannschaft

Vor der heutigen Partie im Olympia-Eissportzentrum ist es dieselbe Situation: Peiting, Landsberg und die Tölzer Löwen wurden zuletzt souverän bezwungen, schon vermisste Cortina im Training die nötige Intensität. Entsprechend sichtbar wurden am Donnerstag die Sorgenfalten auf der Stirn des Italo-Kanadiers. Dahinter ratterte es, zig Fragen schwirrten durch den Kopf: Verlieren die Spieler wieder den Fokus? Denken sie erneut, es geht auch mit ein paar Schritten weniger? Verlieren wir Platz drei endgültig aus den Augen? Immerhin sagt der Trainer selbst, dass es in der Natur des Menschen liegt, Dinge schleifen zu lassen, wenn sie gut funktionieren. Doch Cortina versucht das alles auszublenden, seinen inneren Pessimisten zu beruhigen. „Ich muss der Mannschaft vertrauen, muss daran glauben, dass wir aus diesen Situationen gelernt haben.“ Dabei versucht er sich auch an einem neuen Denkansatz. „Vielleicht sind sie nur vorsichtig gewesen, weil unserem Kader derzeit die Breite fehlt. Das kann sein.“ Möglich.

Lange Verletztenliste

Die fehlende Breite ist auf jeden Fall Fakt. Felix Linden, Christoph Eckl, Moritz Israel, Aziz Ehliz, Sam Verelst: Die Liste der Verletzen ist lang. Zudem meldete sich Goalie Daniel Allavena krank, Veit Oswald wird auch fehlen. Vertreibt Cortinas Sorgenfalten keineswegs.

Bei uns liegen aber keine Haufen voll Geld, die übrig sind.“

Gerne hätte er am Mittwoch in diesem Bezug positive Nachrichten von Pana Christakakis gehört. Doch der Geschäftsführer konnte keine liefern. Das Transferfenster schloss, ohne dass der SCR nochmals fündig wurde. Ein, zwei potenzielle Kandidaten gab es, doch am Ende stimmte das Gesamtpaket – Kosten, Qualität, Charakter – nicht. Insbesondere der erste Punkt war entscheidend. „Wenn man zu dieser Jahreszeit Qualität haben will, muss man tief in die Tasche greifen“, betont Christakakis und schiebt hinterher: „Bei uns liegen aber keine Haufen voll Geld, die übrig sind.“

Weiden rüstet nach, SCR fehlt das Geld

Gilt nicht für die Konkurrenz. So schlugen am Mittwoch die Blue Devils Weiden nochmals doppelt zu. Mit Lauris Bajaruns wurde ein offensiver Importspieler verpflichtet. Zudem gesellt sich fortan Markus Eberhardt zu dem eh schon illustren Kader der Blue Devils. Eberhardt hätten einige sicher auch gerne wieder in Weiß-Blau gesehen, wie zu seiner Jugend und in zwei DEL2-Spielzeiten. Doch so tief wie in Weiden sind die Taschen in Garmisch-Partenkirchen nicht.

Lizenzanträge für DEL2 eingereicht

Obwohl die Konkurrenz teils mächtig – vor der Saison und auch jetzt wieder – aufgemörtelt hat, wird der Traum von dem Aufstieg in Liga zwei nicht gleich begraben. Daher haben die Verantwortlichen des SCR auch die Lizenzanträge für die DEL2 fristgerecht eingereicht.