Anschauungsunterricht für den SCR

Von: Patrick Hilmes

Woran lag es? Auf diese Frage dürften Kevin Slezak (r.) und Co. viele Antworten einfallen. Die Starbulls waren dem SCR am Freitagabend deutlich überlegen. © Peter Volk

Keine Chance: Der SC Riessersee unterliegt bärenstarken Starbulls Rosenheim verdient mit 2:5 - und verliert drei Spieler verletzt.

Rosenheim – Man lernt ja bekanntlich nie im Leben aus. Und Pat Cortina hofft auch immer, dass seine Mannschaft des SC Riessersee sich weiterentwickelt, dazulernt, besser wird. Haben seine Mannen am Freitagabend genau aufgepasst, dann sollte er in den künftigen Spielen einen Fortschritt erkennen dürfen. Denn in Rosenheim bekam der SCR hochwertigen Anschauungsunterricht über 40 Minuten. Die Starbulls zerlegten die Werdenfelser phasenweise in ihre Einzelteile und führten zwischenzeitlich mit 5:0. Am Ende feierten die Gastgeber an der Mangfall einen souveränen wie völlig verdienten 5:2-Heimerfolg.

Rosenheim von Beginn an überlegen

Gleich von Beginn an zeigten die Starbulls, warum sie der ärgste Verfolger von Spitzenreiter Weiden sind. Zwar gerieten sie früh in Unterzahl, dennoch gehörten die Anfangsminuten ihnen. Hingegen konnten die Riesserseer froh sein, nicht im Powerplay in Rückstand geraten zu sein. Denn die beiden besten Chancen gingen auf das Konto der Rosenheimer. Auch im Fünf-gegen-fünf änderte sich daran nichts. Basis für den erfolgreichen Saisonverlauf der Gastgeber ist deren Defensive. Wurde auch am Freitagabend wieder deutlich. Die Sturmreihe verteidigte exzellent die eigene blaue Linie, machte es den Gästen somit immens schwer, überhaupt ins gegnerische Drittel einzudringen. Sobald der Puck dann erobert war, ging es schnurstracks nach vorne. Führte erst in Minute acht zum Erfolg, weil sich zuvor SCR-Goalie Daniel Allavena in glänzender Form präsentierte. Doch nach dem scharfen Pass auf Tyler Mc Neely war auch Allavena machtlos. Einziger Höhepunkt für die mitgereisten SCR-Fans im ersten Abschnitt: Moritz Israel vermöbelte im Faustkampf Stefan Reiter. Einer der wenigen gewonnen Kämpfe der Riesserseer an diesem Abend. Kurz vor dem Drittelende bewahrte dann Simon Mayr die Gäste vor dem zweiten Gegentreffer, indem er die Scheibe von der Linie kratzte.

SCR droht im zweiten Abschnitt ein Debakel

Im Pausen-Interview monierte Rückkehrer Uli Maurer, dass sein Team zu viel Respekt vor dem Gegner habe. „Wir müssen uns mehr zutrauen“, forderte er. Das Gegenteil war der Fall. 38 Sekunden waren wieder gespielt, da stand es 2:0 für die Gastgeber. Der Auftakt der Machtdemonstration der Starbulls. Fortan gewann der SCR kaum mal einen Zweikampf, verlor immer wieder die Ordnung in der Defensive, das Offensivspiel fand gar nicht mehr statt. Die Top-Scorer-Reihe mit Kevin Slezak, Robin Soudek und Lubor Dibelka war vollends abgemeldet. Es spielte nur noch Rosenheim, und es traf nur noch Rosenheim. Was ein Stück weit verwunderlich war. Denn die Starbulls sind nicht für ihre Effizienz gefürchtet, belegten vor der Partie lediglich Rang zehn in dieser Statistik. Doch diese Zahlen wurden mächtig aufgehübscht, zwischenzeitlich drohte dem SCR ein Debakel, stand es doch kurz vor dem Drittelende 5:0. Aber Aziz Ehliz und im Schlussabschnitt Dibelka betrieben mit ihren Treffern zumindest etwas Ergebniskosmetik.

Drei Riesserseer Spieler verletzt raus

Den Riesserseern wurde einmal mehr vor Augen geführt, dass sie keine Spitzenmannschaft sind, verloren sie doch erneut ein Top-Spiel. Aber nicht nur das: Zudem verletzen sich mit Israel, Slezak und Christoph Eckl auch noch drei Spieler. Ein gebrauchter Abend für die Weiß-Blauen. Lernen sie jedoch daraus, war dieses Spiel zumindest für die Weiterentwicklung gut.