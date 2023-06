Trainer-Trio des SC Riessersee komplett

Von: Sven Sartison

Anton Raubal hält dem SCR weiterhin die Treue. © cf

Der SC Riessersee stellt weiter die Weichen für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga. Nach Chefcoach Pat Cortina verlängert auch dessen Assistent Anton Raubal bei den Weiß-Blauen.

Garmisch-Partenkirchen – Zumindest auf der Trainerbank hat der SC Riessersee sein Team für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga Süd schon komplett. Nachdem die Weiß-Blauen erst am vergangenen Montag die Verlängerung mit Headcoach Pat Cortina bekannt gegeben hatten, verkündete der SCR nun auch die weitere Zusammenarbeit mit dessen Assistenten Anton Raubal. Komplettiert wird das Trio durch Athletiktrainer Leopold Rauch, der ohnehin noch einen gültigen Vertrag hatte.

„Der SCR ist mein Heimatverein. Ich bin sehr stolz und glücklich, für den Club arbeiten und meinen Teil zur Entwicklung der gesamten Organisation beitragen zu dürfen“, betont Raubal. Cortina, der künftig auch das Amt des Sportlichen Leiters innehat, begrüßt die Entscheidung, auch in seinem dritten Jahr unter der Alpspitze weiter mit dem 55-Jährigen zusammenarbeiten zu dürfen. „Wir verstehen und ergänzen uns sehr gut. Toni ist einer der Eishockey-verrücktesten Personen, die ich kenne.“

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner spielte während seiner aktiven Karriere elf Jahre lang in der höchsten deutschen Liga und arbeitet seit 2010 als Trainer. Über die Schwenninger Wild Wings, die Dresdner Eislöwen und die Löwen Frankfurt kam er 2020 zurück zum SCR. Daheim fungiert er seitdem neben seiner Rolle als Assistent des Oberliga-Teams auch als Headcoach der U20.

Neben der täglichen Trainingsplanung, Videoanalysen und dem Coaching der Verteidiger zählt daher vor allem die Entwicklung von Talenten zu den wichtigsten Aufgaben des früheren Profis. Immer wieder führte er in den vergangenen Jahren Nachwuchsspieler wie Anselm Gerg, Xaver Nagel oder zuletzt Jakub Hofmann an die Erste Mannschaft heran. „Ich sehe mich als Bindeglied, um unseren U20-Spielern eine fließende Integration in das Oberliga-Team zu ermöglichen“, beschreibt Raubal seine Rolle.