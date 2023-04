Aus der Traum

Von: Sven Sartison

Die Enttäuschung steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Auch im dritten Duell mit den Hannover Scorpions verlassen die Spieler des SC Riessersee das Eis als Verlierer. © Florian Petrow/GSD

Für den SC Riessersee ist die Saison beendet. Auch im dritten Viertelfinal-Duell mit den Hannover Scorpions ziehen die Weiß-Blauen den Kürzeren und scheiden aus den Oberliga-Playoffs aus.

Hannover – Acht Minuten vor dem Ende keimte plötzlich noch einmal Hoffnung auf beim SC Riessersee. Fast aussichtslos hatten die Weiß-Blauen 28 Sekunden zuvor noch mit 1:4 im dritten Viertelfinal-Duell bei den Hannover Scorpions zurückgelegen. Dann läuteten Sebastian Cimmerman und Lubor Dibelka mit einem Doppelschlag die Schlussoffensive der Garmisch-Partenkirchner ein. Doch es reichte nicht mehr. Nach der 3:4-Niederlage beim Nordmeister ist der Sportclub raus aus den Playoffs, der Traum vom Meistertitel in der Eishockey-Oberliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 ausgeträumt. „Schade, dass unsere Saison vorbei ist“, sagte Trainer Pat Cortina im Anschluss: „Es war ein tolles Spiel und eine tolle Serie.“

„Die Partie hätte bereits nach dem ersten Drittel vorbei sein können.“

Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Scorpions gestern Abend über 60 Minuten gesehen das klar bessere Team waren und den Sack bereits frühzeitig hätten zumachen können, wenn nicht müssen. „Die Partie hätte bereits nach dem ersten Drittel vorbei sein können“, gestand auch Cortina. Vom Bully weg starteten die Hausherren mit enorm viel Druck und schnürten die Gäste aus dem Werdenfelser Land mit ihrem aggressiven Forechecking phasenweise über Minuten in deren Zone ein. Lange Wechsel, mit unter von bis zu zwei Minuten, waren die Konsequenz, Entlastungsphasen gelangen den Riesserseern in den ersten beiden Dritteln kaum.

Etwas mehr als eine halbe Minute war erst gespielt, da durften die 2281 Zuschauer – mit Ausnahme der mitgereisten SCR-Anhänger – das erste Mal jubeln. Den Versuch von Pascal Aquin konnte Daniel Allavena zwar noch mit der Schulter parieren, beim Nachschuss von André Reiß war der Goalie dann allerdings machtlos. Der frühe Nackenschlag nach gerade einmal 32 Sekunden. In der Folge zogen die Scorpions ihr dominantes Spiel auf und hatte immer wieder gute Gelegenheiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Doch einzig Alexander Heinrich gelang es, den erneut glänzend aufgelegten Allavena zu überwinden. Der wehrte in Minute 16 einen Schuss von Allan McPherson zur Seite ab. Und während seine Vorderleute noch pennten, hämmerte der 35-jährige Verteidiger der Niedersachsen die Scheibe zum 2:0 (16.) in die Maschen.

Scorpions erwischen SCR erneut kalt

Lediglich 35 Sekunden waren im zweiten Abschnitt auf der Uhr, da musste Allavena ein drittes Mal hinter sich greifen. Nach einem Scheibenverlust im Aufbau machten sich zwei Hannoveraner auf den Weg Richtung Riesserseer Tor. McPherson zögerte lange, täuschte den Pass an und schweißte den Puck ins kurze Eck (21.).

Wie aus dem Nichts kam der SCR rund viereinhalb Minuten später zum Anschluss. Ryker Killins legte mit einem schönen Rückhandpass zurück auf Robin Soudek, der mit einem trockenen Schuss auf 1:3 verkürzte (25.). Wirklich Eindruck bei den Scorpions machte dies aber nicht. Nach einigen Momenten des Schüttelns fand Hannover zu seinem Spiel zurück. Klar strukturiert und taktisch bestens eingestellt. Allein die weiterhin mangelnde Chancenverwertung hielt die Weiß-Blauen im Spiel, bis zum zweiten Gang in die Kabinen sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. „Wir waren nicht auf dem Niveau der ersten beiden Duelle“, resümierte Cortina.

„Hut ab vor dem SC Riessersee. Sie haben bis zum Ende wie die Hunde gekämpft.“

Im Schlussabschnitt boten beide Mannschaften dann einen offenen Schlagabtausch. Nachdem Steven Raabe (48.) mit seinem Treffer für die vermeintliche Vorentscheidung gesorgt hatte, wachten die Werdenfelser auf. „Nach dem vierten Tor haben wir gedacht, dass das Spiel entschieden ist“, gab Scorpions-Trainer Kevin Gaudet zu. War es aber noch lange nicht. Cimmerman und Dibelka läuteten mit ihrem Doppelschlag in der 52. Minute die beste Phase des SCR ein. Doch trotz aller Bemühungen und mehrerer guter Abschlüsse wollte ein weiterer Treffer nicht mehr fallen. Respekt vom Gegner gab es dennoch. „Hut ab vor dem SC Riessersee. Sie haben bis zum Ende wie die Hunde gekämpft“, sagte Gaudet.