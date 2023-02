Aus der Traum von Platz drei

Von: Oliver Rabuser

Einfach kein Durchkommen: Immer wieder biss sich der SC Riessersee am Freitagabend gegen den EV Füssen die Zähne an Goalie Benedikt Hötzinger aus. So wie in dieser Szene Sebastian Cimmerman (l.) und Marlon Wolf (r.). © Rabuser

Trotz etlicher guter Gelegenheiten muss sich der SC Riessersee auswärts beim EV Füssen geschlagen geben. Damit haben die Garmisch-Partenkirchner keine Chance mehr, doch noch auf den dritten Platz der Oberliga Süd zu klettern.

Füssen – Wirklich gerecht geht es im Mannschaftssport ja nicht immer zu. Glück spielt bisweilen eine zentrale Rolle und selbst das beste Team kann mal einen schlechten Tag erwischen – um nur zwei der möglichen Faktoren zu nennen. Was dem SC Riessersee am Freitagabend beim EV Füssen widerfuhr, spottete allerdings jedweder Beschreibung. Mehr noch: Es war kaum mehr mit anzusehen, wie die Gäste in einem überdurchschnittlich umtriebigen Mittelabschnitt Top-Chancen im Minutentakt vergaben. Dass dann natürlich irgendwann die branchenüblichen Gepflogenheiten wie etwa: „Wenn du ihn vorne nicht machst, bekommst du ihn eben hinten“ einstellen, ließ sich kaum vermeiden. Mit der Folge, dass der SCR im Duell der Altmeister den Kürzeren zog und dem EVF mit 1:3 unterlag.

Damit steht für die Werdenfelser auch fest, dass der dritte Platz der Oberliga Süd nicht mehr zu erreichen ist. Zehn Punkte beträgt nun der Abstand auf den Deggendorfer SC, der in den verbleibenden drei Partien nicht aufzuholen ist. Es riecht folglich schwer nach einem Playoff-Achtelfinale gegen die Hamburg Crocodiles, die in der Nord-Staffel derzeit den fünften Rang belegen. Egal wann man einen Blick in den Gästeblock warf, es fand sich stets eine stattliche Anzahl an Fans, die mit ungläubigem Blick ihren Kopf vertikal hin und her bewegten.

„Der Sieg für Füssen war verdient. Der EVF war sehr gut vorbereitet, hat im ersten Drittel einfacher gespielt. Im zweiten Drittel waren wir viel besser in der Partie und hatten vier dicke Chancen. Aber der Füssener Goalie war wirklich gut. Unser Ziel ist es jetzt, den vierten Platz zu verteidigen.“

Im ersten Abschnitt lag das in erster Linie an der grundsätzlichen Performance der Garmisch-Partenkirchner. Mangelnde Passgenauigkeit und unzureichendes Körperspiel in Tornähe verführten die Füssener gleich dreimal zu nicht ungefährlichen Abschlüssen. Beim Gegentreffer durch Janne Seppänen (11.) fehlte es indes an Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung. Umso gelungener sah der flinke Gegenzug nebst präzisem Abschluss aus. Weit kollektiver ging das Kopfschütteln vonstatten, als Kevin Slezak von Robin Soudek ideal freigespielt wurde, den Puck aber weder per Finte, noch im Nachschuss erfolgreich an Goalie Benedikt Hötzinger vorbei manövrieren konnte.

Dibelkas Anschlusstor kommt zu spät

Der Beginn des zweiten Abschnitts läutete gleichzeitig den denkwürdigen Part dieser Begegnung ein. Riessersee fand zu seinem Spiel, agierte fortan im Sinne der bis dato ernüchterten Anhänger. Freilich hätte man sich auch über ein eigenes Tor gefreut, doch lenkte Florian Simon den Schlenzer von Thomas Schmid hauchdünn am Kasten vorbei. Dann zog Soudek im Powerplay aus kurzer Distanz eigentlich unhaltbar ab. Aber Hötzinger bekam noch irgendein Körperteil in die knapp bemessene Schussbahn.

Immer mehr rief die SCR-Offensive den Belagerungszustand aus. Wieder Überzahl, wieder Soudek – knapp daneben. Weitere Male kullerte die Scheibe um Zentimeter am Ziel vorbei, einmal knallte sie Lubor Dibelka krachend an den Pfosten. Alles nur eine Frage der Zeit? Mitnichten. Plötzlich trafen sich Soudek und Jan Niklas Pietsch auf der Strafbank. Und was machten die völlig untergetauchten Gastgeber? Richtig: das 0:2 durch Julian Straub (40.) fünf Sekunden vor dem zweiten Gang in die Kabinen.

„Unser erstes Drittel war das beste seit eineinhalb Monaten. Wir hatten viel Energie. Im zweiten Drittel war Garmisch besser, aber Hötzinger im Tor überragend. Gegen so gute Mannschaften musst du so gut und so lange es geht verteidigen und kämpfen.“

Für die Weiß-Blauen mehr als nur ein Wirkungstreffer, von dem sie sich im Schlussabschnitt nicht mehr ausreichend erholte. Dibelkas Anschlusstor (53.) aus abseitsverdächtigen Umständen nach Soudeks Zuspiel konterten die Allgäuer in Person von Lukas Slavetinsky, der in der Schlussminute per Empty-Net-Goal zum Endstand traf.