Balsam für die weiß-blaue Seele

Von: Patrick Hilmes

Kollektiver Jubel: Der SCR präsentiert sich gegen Klostersee formverbessert und unberechenbar in der Offensive. Jede Reihe durfte gegen das Schlusslicht mindestens einmal einen Treffer feiern. © Andreas Mayr

Der SC Riessersee hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und Liga-Schlusslicht EHC Klostersee souverän mit 7:1 bezwungen.

Garmisch-Partenkirchen – Drei Pleiten in Serie, dahin das erarbeitete Selbstvertrauen, dazu eine unruhige Trainingswoche mit aufgelösten Verträgen von zwei Spielern. Und dann ist in der einzigen Partie des Wochenendes das bisher sieglose Schlusslicht der Liga zu Gast. Die Gefahr, sich zu blamieren, war für den SC Riessersee in dieser Saison der Eishockey-Oberliga Süd nie größer. Doch die Weiß-Blauen meisterten die Herausforderung gegen den EHC Klostersee souverän und siegten mit 7:1.

Nach dem 1:0 ist der große Druck dahin

Die Gäste nehmen nicht nur in der Gesamttabelle den letzten Rang ein, sondern auch im Powerplay-Klassement. Warum wurde in Drittel eins am Sonntagabend direkt sichtbar. Der ECH kam kaum mal in die Formation, geschweige denn zu einem gefährlichen Abschluss. Den verbuchte hingegen der SCR in Person von Luca Allavena, der das 1:0 in Unterzahl aber knapp verpasste. Anschließend hatten die Gastgeber die Chance, zu zeigen, warum sie im Überzahl-Tableau Platz eins einnehmen. Wurde auch sichtbar, doch nicht auf der Anzeigetafel, weil Robin Soudek und Sam Verelst die Scheibe nicht an Klostersee-Goalie Marinus Schunda vorbei bekamen. Das gelang wenig später Lubor Dibelka, da er von den Gästen auf dem Weg zum Tor nur Geleitschutz bekam, statt richtig attackiert zu werden – 1:0. Nun ging den Weiß-Blauen alles etwas leichter von der Hand, war doch der erste große Druck dahin. Und bei der zweiten Chance in Überzahl klingelte es erneut. Bei Soudeks Schuss nach Alleingang sah Schunda aber wenig glücklich aus, hatte er doch freie Sicht.

Klostersee nicht auf Oberliga-Niveau

Zu Beginn des zweiten Drittels wurde das Spielchen nochmals wiederholt. Ein SCR-Akteur nahm auf der Strafbank Platz und gab den Gästen so die Möglichkeit, sich in der Offensive in Szene zu setzen. Doch erneut wurde Daniel Allavena im SCR-Gehäuse nicht gefordert, hingegen wurde sichtbar, dass der EHC kein Oberliga-Format hat – zumindest nicht an diesem Abend. Der Modus wurde anschließend beibehalten. Im zweiten Abschnitt standen sich die beiden Mannschaften selten im Fünf-gegen-fünf gegenüber. Die Plätze auf den Strafbänken wurden immer wieder gewärmt. War beim EHC zur Spielmitte doppelt der Fall, doch das Schlusslicht stemmte sich erfolgreich mit drei Mann gegen den nächsten Einschlag im eigenen Gehäuse. Waren beide Teams doch mal vollzählig, dominierte der SCR. So gelang Marlon Wolf per Abstauber das 3:0.

Gäste sammeln reichlich Strafzeiten

Doch einmal am diesem Abend durften auch die 15 mitgereisten Fans der Gäste jubeln. Während Veit Oswald zwei Minuten absaß, kam es vor Allavena zu einer unübersichtlichen Situation. Nach wildem Gestochere trudelte die Scheibe über die Linie zum 3:1. Doch lange währte die Freude des EHC nicht, denn Felix Linden stellte schnell den Drei-Tore-Abstand wieder her. Anschließend wurde es kuschelig auf der Strafbank des EHC, gleich drei Gästeakteure bekamen eine Denkpause verpasst. Doch der SCR schlug daraus kein Kapital.

Sehenswerter Schlusspunkt von Veit Oswald

Jubeln durften die Heimfans erst wieder in Minute 51, als Alexander Höller noch knapp am EHC-Goalie und dem Pfosten gescheitert war, aber sein neuer Nebenmann (zuvor war es der unter der Woche abgewanderte Lukas Koziol) Tobias Kircher staubte ab. Anschließend schwächten sich die Gäste mal wieder selbst und Simon Mayr erzielte in Überzahl per Schlagschuss das sechste Tor des SCR. Für den sehenswerten Abschluss des Abends war Förderlizenzspieler Veit Oswald zuständig. Wie Slalomstangen umkurvte er seine Gegenspieler und beförderte anschließend den Puck in den rechten Winkel.

Jede Sturmreihe des SCR trifft

Damit feierten die Riesserseer einen souveränen Heimsieg, haben die kleine Pleiten-Serie beendet, was sicherlich Balsam für die zuletzt geschundene SCR-Seele ist. Sah ach Coach Pat Cortina so. „Wir waren bereits, haben gutes Eishockey gespielt und viel Druck gemacht.“ Besonders freute ihn, dass sich sein Team als unberechenbar in der Offensive erwies. „Schön zu sehen, dass jede Reihe ein Tor geschossen hat“, betonte Cortina. Allerdings muss man auch festhalten, dass Klostersee in dieser Form einfach kein Gradmesser für den ambitionierten Traditionsklub war.