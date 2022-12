Blut-Torschütze bringt SCR auf Siegerstraße

Von: Sven Sartison

Hatten gegen Passau allen Grund zum Jubeln: (v.l.) Doppeltorschütze Moritz Israel sowie Alexander Höller und Jan-Niklas Pietsch. © Andreas Mayr

Der SC Riessersee feiert den dritten Sieg binnen sechs Tagen. Beim 6:2-Heimerfolg über die EHF Passau Black Hawks trifft Moritz Israel trotz Verletzung doppelt.

Garmisch-Partenkirchen – Moritz Israel dreht ab, fährt zur Bande und verschwindet auf direktem Weg in die Kabine. Soeben hatte der 26-Jährige den SC Riessersee gegen die EHF Passau Black Hawks in Führung gebracht. Einzig jubeln wollte – oder besser gesagt konnte – er über sein drittes Saisontor nicht. Doch dass der Spruch „aufgehoben ist nicht aufgeschoben“ auch im Eishockey seine Gültigkeit hat, sollte Israel zu seiner Freude später noch erfahren dürfen.

Blutiger Cut beim Torschützen des 1:0

Gerade einmal etwas mehr als fünf Minuten waren am Freitagabend beim 6:2-Sieg des SCR, dem dritten innerhalb von sechs Tagen, im Olympia-Eissportzentrum gespielt, da fiel Israel der abgewehrte Schuss von Marlon Wolf vor die Schlittschuhe. Der Stürmer reagierte blitzschnell, vollendete zum 1:0 und bekam dabei einen Schläger ins Gesicht. Die Folge: Ein blutiger Cut im Gesicht des Torschützen.

Black Hawks verkürzen in Unterzahl

Ohne Verletzung fiel dann der zweite Garmischer Treffer in der 14. Minute. Diesmal war es Christopher Chyzowski, der die Scheibe im Getümmel vor Gästegoalie Luca Mayer nach Sebastian Cimmermans Pfostenschuss über die Linie drückte. Doch so gut beziehungsweise effektiv die Weiß-Blauen im Angriff waren, so anfällig agierten sie im eigenen Drittel: unsauber, unkonzentriert, nicht auf der Höhe, phasenweise ideenlos im Aufbau. Der Anschluss der Black Hawks resultierte dann ausgerechnet aus einer Überzahlsituation des Sportclubs. Elias Rott hatte erst 34 Sekunden auf der Strafbank Platz genommen, da spielte Kevin Slezak einen unsauberen Pass, Simon Mayr verlor das Duell an der Bande, sodass Jakub Cizek nach Doppelpass mit Zachary Dybowski mit dem bereits sechsten Shorthander der Passauer (Liga-Bestwert) in dieser Spielzeit verkürzen konnte (18.).

Passau dominiert das zweite Drittel

Ein Weckruf für den SCR so kurz vor der ersten Drittelpause – könnte man meinen, dem war aber nicht so. Stattdessen dominierten im zweiten Abschnitt die „Eishockeyfreunde“ aus der Drei-Flüsse-Stadt, einzig der Ausgleich wollte zu Riessersees Glück nicht fallen. Die beste Gelegenheit verpasste Carter Popoff, der die Scheibe freistehend vor dem glänzend aufgelegten Daniel Allavena nicht richtig traf. Im letzten Drittel kam der SCR dann zur Freude der 753 Zuschauer wie ausgewechselt zurück aufs Feld. Und so war es ausgerechnet Moritz Israel, der die Weichen in der 43. Minute in Überzahl mit seinem zweiten Treffer des Abends, diesmal mit gebührendem Jubel und ohne Blutverlust, auf Sieg stellte.

SCR im Schlussabschnitt in Torlaune

Die Mannschaft von Trainer Pat Cortina hatte nun richtig Torlaune. Zunächst umkurvte Lubor Dibelka das Passauer Tor und schlenzte den Puck aus spitzem Winkel über den Innenpfosten zum 4:1 (48.) in die Maschen, acht Minuten später schnürte er in Unterzahl seinen Doppelpack zum Endstand. Zwischendurch hatte Tobias Kircher (52.) den fünften SCR-Treffer erzielt, Yuma Grimm konnte eine Zeigerumdrehung später für die Black Hawks auf 2:5 verkürzen. Spätestens mit Schlusspfiff war dann auch der Schmerz bei Israel vergessen. Lautstark wurde der Mann des Abends nach dem Spiel von den SCR-Fans gefeiert.