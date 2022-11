Chaosspiel mit glücklichem Ende: SCR siegt am Tag der offenen Tür 9:6 in Landsberg

Von: Christian Fellner

Spezielle Jubilarin: Gerdy Sperger erhielt für ihr 500. Auswärtsspiel als Fan des SCR am Sonntag in Landsberg ein Trikot geschenkt. (v.l.) Felix Linden, Simon Mayr und Thomas Schmid hatten es ihr bereits am Freitag überreicht. © Volk

Überzeugend war es nicht, was der SC Riessersee am Sonntagabend in Landsberg gezeigt hat. Zum Sieg hat es dennoch gereicht. Nummer zehn in den vergangenen elf Spielen.

Landsberg – War das womöglich als Geschenk für Gerdy Sperger gedacht. Ein Offensivspektakel, eine Torflut, ein Tag der offenen Tür in Landsberg? Das alles zum 500. Auswärtsspiel des Edelfans aus Garmisch-Partenkirchen. Die rüstige und immer lustige Seniorin, die am Sonntag dieses ganz spezielle Jubiläum feierte, hatte doch am Freitagabend schon ihr Präsent erhalten: Ein Trikot mit der 500 hinten drauf. Natürlich in Weiß, also ein Auswärtsdress der Riesserseer. Dazu also noch ein Torfestival auf Eis?

Hatte Trainer Pat Cortina so sicher nicht geplant. Bestimmt auch nicht das Team noch in der Kabine vor dem ersten Drittel. Doch irgendwie lief die Partie aus dem Ruder. Es wurde ein klassisches Chaosspiel. Hinten pfui, vorne ab und zu hui, ein schwieriger Mix. Am Ende gab es ein wildes 9:6, der SCR kam mit einem blauen Auge davon. „Wir hatten heute ein bisschen Scheibenglück“, räumte Cortina hinterher in der Pressekonferenz ein – und monierte: „Aber wenn wir öfter so spielen, gewinnen wir nicht viele Spiele.“

Im ersten Drittel geht‘s zu leicht für die Riesserseer

Vielleicht ging es im ersten Drittel zu leicht. Die Gäste schossen in den ersten Minuten zweimal aufs Tor, zweimal lag der Puck im Netz. Erst schlenzte Alexander Höller wieder verdeckt, der Puck segelte durch – wie am Freitag beim 1:0. Dann bugsierte Marlon Wolf die Scheibe ins Kreuzeck. Frantisek Wagner verkürzte zwar im Powerplay, doch Simon Mayr wiederum mit einem präzisen Schlenzer aus der zweiten Reihe stellte bei verdeckter Sicht für HCL-Goalie Andreas Magg auf 3:1.

Noch so ein Punkt: das Unterzahlspiel. Viermal marschierten Riesserseer in den ersten 40 Minuten raus, dreimal traf Landsberg, „Deutlich zu viel“, kritisierte Cortina. Sah bei Landsberg gut aus, war aber auch verdammt lässig verteidigt. Nicht der SCR, der noch am Freitag gegen Peiting gerade mit einem Mann weniger sehr sicher gestanden hatte.

Kurios: Landsberg dreht in zwei Minuten die Partie, SCR mit dem Kopf in der Kabine

Die Kuriositäten gipfelten in der Startphase des zweiten Abschnitts: Peiting brauchte keine zwei Minuten, ein 1:3 in eine Führung umzudrehen. Ja, richtig gelesen: Die Gäste kamen schläfrig aus der Kabine, fast machte es den Eindruck, sie bekamen gar nicht mit, was da ablief. Allerdings: Die Reaktion war astrein. Denn der SCR hatte Wiedergutmachung im Sinn. Und schaffte diese auch: Aziz Ehliz und Moritz Israel holten mit einem Doppelschlag für den SCR die Führung zurück. Kevin Slezak mit einem starken Konter und Doppelpass mit Robin Soudek organisierte gar die Zwei-Tore-Führung wieder. Und doch blieb es eine wilde Nummer, keine der Mannschaft bekam das Geschehen nur annähernd in den Griff: Wieder im Powerplay verkürzte Landsberg, Sebastian Cimmerman aber hatte die Antwort – 7:5 nach nur 40 Minuten.

Die Kontrolle zu gewinnen, das war sicher die erste Vorgabe für den Schlussabschnitt. Phasenweise gelang das dem SCR. Die Partie beruhigte sich in der Tat ein wenig. Die Riesserseer versuchten, die Scheibe länger in den eigenen Reihen zu halten, nicht jeden waghalsigen Pass nach vorne zu spielen, um die Landsberger zu Kontern einzuladen. Als Sam Verelst das 8:5 in Überzahl (49.) drauflegte, war das Spiel entschieden.

Cortina zog in der Pressekonferenz ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. „Landsberg hat gut gekämpft, wie haben nicht viel kreiert, nicht gut gespielt, keine Zweikämpfe gewonnen.“