Das Stadion ist zu leer

Von: Patrick Hilmes

Nicht voll genug: Der harte Kern ist stets vor Ort. Doch abgesehen von der Ostkurve sind die Ränge im Olympia-Eissportzentrum zu spärlich besetzt, um die Mannschaft des SCR und alles drumherum im derzeitigen Umfang finanzieren zu können. © Andreas Mayr

Zu den Heimspielen des Eishockey-Oberligisten SC Riessersee kommen einfach zu wenig Zuschauer. Dem Traditionsklub fehlen ein Viertel an Ticketeinnahmen. Dadurch ist der Traum von der DEL2 in Gefahr.

Garmisch-Partenkirchen – Die heiße Phase steht an. Der SC Riessersee hat 32 von 48 Spielen der Hauptrunde bestritten. Demnach sind nun zwei Drittel – exklusive Playoffs – der Eishockey-Saison 2022/23 absolviert. Aus sportlicher Sicht ist alles in bester Ordnung. Der SCR spielt attraktives Offensiv-Eishockey und gehört zu den Top-Teams der Oberliga Süd. Doch im Olympia-Eissportzentrum (OEZ) ist zu wenig los, die Ränge sind oftmals zu leer. Dem Traditionsklub fehlen ein Viertel der kalkulierten Ticketerlöse. Das erschwert die Planungen der Verantwortlichen und lässt den Traum von der DEL 2 in Gefahr geraten. Eine Zwischenbilanz mit den wichtigsten Zahlen:

1489

Das ist der offizielle Zuschauerschnitt des SCR. Somit haben sich insgesamt 22 344 Besucher zu den bisherigen 15 Heimspielen im Eisstadion eingefunden. Vor der Saison hatten SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis und Andreas Wieland, kaufmännischer Leiter der GmbH, mit einem Schnitt von 1400 Fans kalkuliert. Passt doch, oder? Nein. Die Zahl 1489 täuscht, darunter befinden sich zahlreiche Zuschauer, die gar nichts oder nicht die volle Summe für die Tickets bezahlen. Von geschönter Statistik kann aber nicht gesprochen werden. „Denn wir sind von der Spielordnung her dazu verpflichtet, auch jede Freikarte, jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter und so weiter anzugeben“, erklärt Christakakis. Die 1489 stellen lediglich die Brutto-Zuschauerzahlen dar. Somit müssen von den offiziellen Angaben immer diverse Zuschauer abgezogen werden. Ende Oktober beispielsweise verfolgten 2023 Fans das 9:1-Schützenfest der Weiß-Blauen gegen Füssen. War aber auch dem „Tag der Schulen und Vereine“ geschuldet, bei dem 700 Freikarten ausgegeben wurden, die natürlich kein Geld in die Kasse spülten. Ein Beispiel von vielen.

3408

So viele Zuschauer haben Ende November die „Mutter aller Derbys“ – Riessersee gegen die Tölzer Löwen – live vor Ort verfolgt. Höhepunkte dieser Art reißen den Schnitt nach oben. „Da haben wir mehr Karten verkauft wie die sechs, sieben Spiele davor zusammen“, verrät Christakakis. Ähnliches gilt für die Duelle mit Rosenheim allgemein, oder die Partien über die Feiertage gegen die Starbulls, Weiden und Füssen. Diese Begegnungen lassen die Kassen klingeln. Aber eben nicht genug. „Wir brauchen die Zuschauer nicht nur bei den Derbys, sondern auch bei den anderen Spielen.“

186

Mehr Fans waren es nicht, die sich am 29. November – ein undankbarer Dienstag – ein Ticket gekauft haben, um die Partie gegen Deggendorf zu sehen. Diese Zahl veranschaulicht bestens, was das für den SCR bedeutet. „Damit sind nicht mal die Kosten am Spieltag gedeckt.“ An solchen Tagen verdient der Klub keinen müden Cent, sondern zahlt selbst oben drauf. Eine Woche später gegen Klostersee zeigte sich dasselbe trostlose Bild im Stadion.

25

Daher fehlen den Weiß-Blauen in Wirklichkeit 25 Prozent an Ticketeinnahmen. „Eigentlich brauchen wir 1000 zahlende Besucher im Schnitt bei den Heimspielen. Die haben wir aber nicht“, räumt Wieland ein.

1 500 000

Von einer drohenden Pleite ist zwar keine Rede, aber die Misere wirkt sich entsprechend auf die Planungen für die nächste Saison aus. Der Gesamtetat für die laufende Spielzeit beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Eigentlich soll der in den nächsten Jahren peu à peu anwachsen. Doch bleibt der Zuschauerschnitt unter dem angepeilten Ziel, muss er unweigerlich den Einnahmen angepasst werden. „Dann müssten wir das Geld beim größten Kostenpunkt einsparen, und das ist die Mannschaft“, betont Christakakis. Dadurch droht der Wunsch, in den nächsten ein, zwei Jahren in die DEL2 aufzusteigen, zu platzen. Bereits jetzt hemmen die fehlenden Einnahmen die Verantwortlichen in ihrer Arbeit. „Im Januar und Februar werden viele Deals abgeschlossen. Wir müssen jetzt erst schauen, ob unsere Planung für diese Saison aufgeht.“

2

Gegen Bad Tölz und gegen Rosenheim: Zwei Heimspiele vor großer Kulisse, die der SCR verloren hat. Gewinnt man solche Duelle, gewinnt man neue Zuschauer. Das weiß auch die Geschäftsführung: „Natürlich ist das bitter, aber niemand geht ins Derby und will es verlieren.“ Vielmehr verweist Christakakis auf die sportlichen Erfolge. Vor der Saison hatte man eine Mannschaft versprochen, die oben mitspielt. Das tut sie. „Wir sind im Sommer in Vorleistung gegangen und bieten attraktives Eishockey mit dem zweitbesten Sturm an.“ Drei Spieler sind unter den zehn besten Scorern.

5000

Begrüßt der SCR so viele Zuschauer zum Derby gegen Bad Tölz am 12. Februar, dann dürfen sich die Fans über dieselbe Anzahl an Litern Freibier beim nächsten Heimspiel freuen. Eine Aktion von vielen weiteren, die der Traditionsklub nun plant, um das OEZ besser zu füllen. „Wir wollen aufzeigen, dass die Leute bei uns Spaß haben und etwas geboten bekommen“, sagt Wieland. Zugleich verspricht der restliche Spielplan der Hauptrunde viele spannende Duelle. „Es ist nicht aussichtslos, aber wir brauchen die Zuschauer.“ Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als spektakuläres Eishockey vor vollen Rängen?