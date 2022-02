Das zweite Gesicht

Von: Patrick Hilmes

Drei Treffer reichen nicht: Robin Soudek beweist mal wieder seine Torjägerqualitäten, dennoch reist der SC Riesserseeaus Lindau mit lediglich einem Punkt im Gepäck wieder ab. © ANDREAS MAYR

Über weite Strecken ist der SC Riessersee dem EV Lindau überlegen, agiert aber zudem fahrlässig und verliert noch mit 3:4 nach Verlängerung die Partie der Eishockey-Oberliga Süd.

Lindau – Was war das doch für ein schönes Wochenende, wenn man Fan des SC Riessersee ist. Nein, nicht dieses, das vorherige. Zurück aus der Corona-Zwangspause, in einem begeisternden Spiel Tabellenführer Weiden bezwungen, danach mit dem Triumph über Landsberg das Fünf-Punkte-Wochenende perfekt gemacht. Doch nun hat der SCR wieder sein anderes Gesicht gezeigt. Hatte man ihn nach den Spielen gegen Weiden und Lindau einen Schritt weiter gesehen, ging es nun wieder zwei zurück: Pleite am Freitag daheim gegen Deggendorf, Pleite am Sonntag auswärts beim EV Lindau – 3:4 hieß es nach der Verlängerung aus Sicht der Weiß-Blauen.

Robin Soudek schießt drei Tore

Coach Pat Cortina bemühte sich nach dem Spiel am Sonntag, das Positive in den Vordergrund zu stellen. Er sah den Kampfgeist, den er am Freitag noch vermisst hatte. Er sah eine fokussierte Mannschaft, die gutes Eishockey gespielt habe. Zudem sah er einen starken Robin Soudek, der mit drei Toren gegen Lindau glänzte. Doch das alles genügte nicht. Der Grund? Cortina nannte es: „Nicht clever genug.“ Fahrlässig wäre ein anderer Ausdruck. Denn der SCR machte nach der 3:1-Führung zunächst alles richtig, übte weiter Druck aus auf einen Gegner, der taumelte, der kurz davor war, zu Boden zu gehen. Doch anstatt ihm den letzten Schubs zu geben, baute er ihn wieder auf. Los ging es ausgerechnet mit Drei-Tore-Mann Soudek. Im Zweikampf langte er mit dem Stock hin, traf seinen Gegner im Gesicht, saß dafür zweimal zwei Minuten auf der Strafbank ab. Schien zunächst kein Problem zu sein, denn Lindau bot im Powerplay lediglich Stand-Eishockey an. Eigentlich einfach, das zu verteidigen. Doch kurz schlief der SCR, schon hatten die an diesem Tag spielerisch wenig überzeugenden, dafür aber effizienten Lindauer den Anschluss hergestellt.

Fahrlässig hinten wie vorne

Leichtfertig gingen die Weiß-Blauen im Anschluss mit ihren Chancen um. Benjamin Kronawitter und David Seidl scheiterten an dem überragenden Goalie Matthias Nemec. Dennoch waren das Möglichkeiten des Prädikats: „Muss man machen.“ Stattdessen klingelte es erneut auf der anderen Seite. Warum? Weil bis auf Goalie Michael Boehm niemand da war, um den Ausgleich zu verhindern. Lindau nutzte einen Scheibenverlust der Riesserseer, während die ihr Personal austauschten. Plötzlich war es wieder ein offenes Duell, Lindau war zum Leben erwacht. Und dennoch hätte der SCR die drei Punkte eintüten können. Soudek hatte bereits zum vierten Jubel angesetzt, doch Nemec ließ diesen im Halse ersticken. Sekunden vor dem Ende des Schlussdrittels war es dann erneut Soudek und im Nachschuss Florian Vollmer, die den Sieg auf den Schlägern hatten. Und so kam es dann, wie es kommen musste: Die Lindauer retteten sich zunächst mit Mühe und Not in die Verlängerung, um dann 45 Sekunden später vom Anhang als Gewinner gefeiert zu werden.

Hammer-Programm für den SCR

Nun folgt ein Hammer-Programm für den SCR. Am Dienstag steht das Wiedersehen mit Weiden an, am Freitag wartet Memmingen, ehe am Sonntag daheim das Derby gegen Rosenheim folgt. „Das werden harte Spiele“, weiß Cortina. Dann wird wieder das andere Gesicht der Weiß-Blauen vonnöten sein.