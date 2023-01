Dem Spitzenreiter die Stirn geboten

Von: Sven Sartison

Hart umkämpft: Veit Oswald (m.) und der SCR hatten die Blue Devils Weiden am Rande einer Niederlage. © Andreas Mayr

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Duellen hat der SC Riessersee die Blue Devils Weiden im dritten Aufeinandertreffen lange am Rande der Niederlage. Am Ende müssen sich die Weiß-Blauen dennoch mit nur einem Punkt zufriedengeben.

Garmisch-Partenkirchen – Toll gekämpft, dem Tabellenführer phasenweise kaum Luft zum Atmen gegeben und am Ende doch nur einen Punkt geholt. Es war ein hochklassiges Spiel, das die 1150 Zuschauer am Freitagabend im Olympia-Eissportzentrum geboten bekamen. Einzig kaufen kann sich der SC Riessersee davon nach der 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Blue Devils Weiden nichts.

Dabei begann der SCR stark, von Anspannung oder gar Respekt vor dem Spitzenreiter war nichts zu spüren. Dieser hatte hingegen seine liebe Mühe, ins Spiel zu finden. Riessersee ließ die blauen Teufel kaum zur Geltung kommen. Das Team von Trainer Pat Cortina schnürte die Gäste förmlich in deren Drittel ein, Befreiungsschläge gelangen kaum. Und wenn, dann landete die Scheibe bei unzähligen unsauberen Abspielen postwendend wieder bei den Garmisch-Partenkirchnern.

„Es war ein ausgeglichenes und gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ich bin stolz auf die starke Leistung und den Einsatz, den mein Team heute gezeigt hat.“

Die Folge: Schnelle Konter und schöne Solo-Läufe. Wie der von Robin Soudek. Mit ein, zwei schnellen Haken schlängelte sich der Top-Torschütze Richtung gegnerisches Tor, bevor er in Goalie Jaroslav Hübl seinen Meister fand. Wenig später enteilte auch Veit Oswald Freund und Feind – verzog dann aber knapp.

Bis zur ersten Drittelpause zählte die Statistik 15 Abschlüsse für den SCR, aufseiten von Weiden hingegen lediglich fünf. Einziges Manko: Die Chancenverwertung. Bis Sebastian Cimmerman den Puck in der 15. Minute hinter dem Tor eroberte, blitzschnell schaltete und Aziz Ehliz bediente. Der hatte völlig blank stehend keine Schwierigkeiten mehr, die Scheibe zur längst überfälligen Führung zu versenken.

Allavena pariert Penalty – Soudek vergibt

Die Blue Devils brauchten etwas, um den Rückstand zu verarbeiten. Um genau zu sein: die fünf Minuten bis zum Gang in die Kabinen inklusive der Pausenzeit. Im zweiten Abschnitt waren die Oberpfälzer nun besser im Spiel, präsenter und vor allem aggressiver. Nicht umsonst hatte Cortina vor der Partie mehr Körperlichkeit seines Teams gefordert. Und er bekam, was er wollte. Die Weiß-Blauen scheuten keinen Zweikampf, hielten dagegen. Gänzlich vom eigenen Gehäuse fernhalten konnten sie die Weidener dennoch nicht.

Erst scheiterte Edgars Homjakovs am Pfosten (37.), Augenblicke später verzog Tomas Rubes knapp. Eine Minute später dann der große Auftritt von Daniel Allavena. Ryker Killins konnte den allein aufs Tor zulaufenden Chad Bassen nur noch unfair stoppen – Penalty für den Tabellenführer. Doch der SCR-Schlussmann parierte und wurde dafür kurz darauf von den Fans lautstark mit „Allavena“-Sprechchören in die zweite Pause verabschiedet.

„Es war das erwartet schwere und für Oberliga-Verhältnisse hochklassige Spiel. Im ersten Drittel hat der SCR dominiert. Im Penalty-Schießen hatten wir dann das Glück auf unserer Seite.“

In der 50. Minute war dann allerdings auch der 23-Jährige geschlagen. Homjakovs zog aus halblinker Position ab und traf zum Ausgleich. Jedoch hätte es zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 für den SCR stehen können, nein müssen. Vier Zeigerumdrehungen zuvor hatte Lubor Dibelka seinen kongenialen Partner Soudek mit einem Querpass bedient. Und während die Fans auf den Tribünen schon jubelten, schaffte dieser das Kunststück, die Scheibe vorbeizuschießen.

Im Anschluss drängten beide Mannschaften auf den Sieg, ein weiterer Treffer wollte aber trotz guter Gelegenheiten hüben wie drüben nicht mehr fallen. So ging es für den SCR erstmals in dieser Spielzeit in die Verlängerung. Weil es der Sportclub auch in dieser trotz zweiminütiger Überzahl nicht schaffte, den Weidener Abwehrriegel zu knacken, musste schließlich das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Nachdem die ersten drei Schützen auf beiden Seiten gescheitert waren, sorgte Rubes im vierten Versuch für den 2:1-Auswärtssieg seiner Blue Devils.

Saison für Christoph Eckl vorzeitig beendet Für Christoph Eckl ist die Saison nach einer in der Partie gegen Rosenheim am vergangenen Freitag erlittenen Verletzung vorzeitig beendet. Schon in der Vorbereitung hatte sich der Verteidiger ausgerechnet gegen die Starbulls eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Die Folgen von damals zwingen den 25-Jährigen nun zum erneuten Aussetzen. Mindestens drei Monate muss der SCR zudem auf Moritz Israel verzichten. Der Stürmer hatte sich ebenfalls in Rosenheim am Oberkörper verletzt und wurde bereits operiert.