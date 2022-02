Denkwürdiger Abend

Hubert Buchwieser wird posthum für seine Verdienste beim SC Riessersee geehrt - SCR zu Gast in Füssen

Von Patrick Hilmes schließen

Ereignisreich war der Sonntagabend im Olympia-Eissportzentrum: Zunächst ehrte der SC Riessersee posthum Hubert Buchwieser, dann verloren die Weiß-Blauen gegen Rosenheim. Und nun steht bereits das nächste Spiel an. Inklusive der Rückkehr von Pat Cortina?

Garmisch-Partenkirchen – Am Sonntagabend schallten sie nochmals durch das Olympia-Eissportzentrum, die „Hubi, Hubi, Hubi“-Rufe. Der SC Riessersee hatte das Oberliga-Derby gegen die Starbulls Rosenheim zum Anlass genommen, nochmals den am 20. Juli 2021 verstorbenen Hubert Buchwieser zu ehren.

+ Berührt: Stefan Schauer hält die Trauerrede. © ANDREAS MAYR

Buchwiesers Trikotbanner nun unter dem Hallendach

Stadionsprecher Josef Brückner betonte bereits nach der Schweigeminute, dass diese für „unsere ewige Nummer 16“ nicht ausreicht. Anschließend ergriff Stefan Schauer, ehemaliger Weggefährte beim SCR und Stammtisch-Spezl, das Mikrofon, was ihm sichtlich schwerfiel. Schauer berichtete von einer herausragenden Persönlichkeit, die Vorbild für viele Nachwuchsspieler sowie Identifikationsfigur für die weiß-blauen Fans war. Von 1992 bis 2005 trug Buchwieser das Trikot des Traditionsklubs – fast durchgehend. Stand dabei als einer von wenigen in der Oberliga sowie in der DEL2 und DEL auf dem Eis. Nachdem er seine Karriere bereits im Alter von 29 Jahren beendet hatte, übernahm er für stattliche zwölf Jahre das Amt des Nachwuchsleiters beim SCR. „Er hat außerordentliche Leidenschaft auf dem Eis gezeigt. Ging da hin, wo es wehtat. Er hat große Verdienste um den Nachwuchs und immer ein offenes Ohr für alle gehabt.“ Mit diesen Worten begründete Schauer, weshalb nur kurze Zeit später Buchwiesers Trikotbanner unter das Hallendach gezogen wurde.

+ Legende neben Legenden: Nun hängt das Trikot von Hubert Buchwieser neben den anderen SCR-Größen unter dem Hallendach. © Andreas Mayr

„Hubi, wir sagen Danke. Du warst eine Bereicherung für uns alle.“

Diese Ehre wurde ihm nun posthum zu Teil. Zu Lebzeiten hatte er sie knapp verpasst. Als die Tagblatt-Leser im Februar 2019 abstimmen durften, welche beiden SCR-Legenden die Weiß-Blauen in den Jahren 1986 bis 2003 am meisten geprägt hatten, fiel die Wahl auf Josef Lehner (316 Stimmen) und Andreas Raubal (143). Lediglich drei Stimmen hatten Buchwieser gefehlt. „Daher wollten wir ihn jetzt nochmals ehren. Wir haben das mit seiner Familie und dem Vereinsvorstand besprochen“, erzählt SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis, dessen Augen sicherlich nicht die einzigen an diesem Abend waren, die nicht trocken blieben. Viele dürften die eine oder andere Träne verdrückt haben, als der SCR mit einem zusammengeschnittenen Video Buchwieser gedachte. Alle 988 Zuschauer sahen den Hubi, wie sie ihn in Erinnerung behalten werden. Ob mit blondierten Haaren, beim Musi spielen mit den Spezln, beim Spaziergang mit seinem Sohn, als kleinen Buam im SCR-Trikot, sowie als gestandenen Mann jubelnd auf dem Eis. Schauer stellte abschließend klar: „Hubi, wir sagen Danke. Du warst eine Bereicherung für uns alle.“

SCR zu Gast in Füssen: Kehrt Cortina auf die Bank zurück?

Erst wurde es emotional, dann spannend, abschließend aber deprimierend. Nachdem der SC Riessersee den verstorbenen Hubert Buchwieser geehrt hatte, verschob sich der Fokus wieder auf das Sportliche. Doch das war nicht von Erfolg geprägt, die Weiß-Blauen unterlagen daheim gegen Rosenheim am Ende deutlich mit 1:5.



Doch viel Zeit, dem verlorenen Derby hinterherzutrauern, gibt es nicht. Bereits heute sind die Weiß-Blauen beim EV Füssen gefordert. Es gilt weiterhin, sich für die Pre-Playoffs das Heimrecht zu sichern. Dafür sind drei Punkte im Allgäu beinahe Pflicht, stehen die Füssener doch sieben Zähler hinter dem SCR auf Platz zehn. Der Kader wird ein unveränderter bleiben, noch immer muss der SCR auf einige Spieler verzichten, die das Return-to-play-Protokoll durchlaufen.



+ Weiter auf der Trainerbank: Niklas Hede. © Andreas Mayr

Auf die Trainerbank hingegen könnte Pat Cortina zurückkehren. Der Coach kann sich am heutigen Dienstag nach seiner Corona-Infektion aus der Quarantäne freitesten. Die Selbsttests sind negativ. Zudem werden Niklas Hede und Anton Raubal die Riesserseer coachen. Christian Winklers Einsatz als Co-Trainer bleibt vorerst nur ein Intermezzo.