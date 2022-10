Der nächste Dämpfer für den SCR

Von: Patrick Hilmes

Rot jubelt, Weiß-Blau schaut blöd aus der Wäsche: Goalie Michael Boehm und Simon Mayr haben das Nachsehen. Wie so oft an diesem Abend in Peiting. © Helmut Herold

Der SC Riessersee konnte sein Wochenende nach dem 8:1-Sieg über Landsberg am Freitag nicht vergolden. Hingegen folgte am Sonntag beim EC Peiting ein schwacher Auftritt inklusive einer 2:4-Niederlage.

Peiting – 8:1-Feuerwerk nach zwei Pleiten zum Auftakt. Wer meinte, damit wäre der Knoten beim SC Riessersee geplatzt, der sah sich nach dem Spiel am Sonntagabend beim EC Peiting vollends getäuscht. Mit einem teils desolaten Auftritt unterlagen die Weiß-Blauen völlig verdient mit 2:4.

Peiting bestraft Riessersees Fehler konsequent

Angefangen hatte die Partie mit sehr vorsichtigem Eishockey von beiden Teams. Erst ab Minute zehn erarbeitete sich der SCR mehr Spielanteile und zeigte sich erstmals in Person von Lubor Dibelka gefährlich vor dem Tor von Florian Hechenrieder. Nun zeigte das konsequentere Forechecking der Gäste Wirkung. Aber mitten in dieser Drangphase fiel das 1:0 für die Gastgeber. Simon Mayr wählte den Schuss von der blauen Linie, wurde aber geblockt von Sam Payeur. Der Puck sprang in den Lauf des Peitingers und der hatte freie Bahn, da die Weiß-Blauen auf eine Absicherung verzichtet hatten. Darf einem Team, dass sich zu den Top fünf der Liga zählt, einfach nicht passieren.

Dahin war das Momentum, dahin war das am Freitag beim 8:1-Sieg gegen Landsberg wiedergewonnene Selbstvertrauen. Fortan verteidigte der SCR teils vogelwild. Immer wieder brachten sich die Garmisch-Partenkirchner durch Ungenauigkeiten im Passspiel oder bei der Puckführung selbst in die Bredouille. Auch die Abstimmung zwischen der Defensive und dem unsicher wirkenden Goalie Michael Boehm fehlte.

Ausgleich hält nicht lange, da der nächste Lapsus folgt

Erst gegen Ende des ersten Drittels stellte sich Besserung ein. Dieses leichte Überwasser transportierten die Gäste in den zweiten Abschnitt. In Überzahl fand Robin Soudek keine Anspielstation, drehte sich um die eigene Achse und entscheid sich dann für den Abschluss – 1:1. Wenig später zeichnete sich der SCR zunächst durch ein starkes Unterzahlspiel aus, ehe er Sekunden danach zu fünft noch unsortiert war. Die Quittung: das 2:1 der Peitinger. Kurz danach folgte Slapstick. Goalie Boehm dachte, die Scheibe geht hinter seinem Tor in die Rundung, doch sie prallte von ihr direkt vor sein Tor. Lukas Gohlke sagte Danke und schob ins leere Gehäuse zum 3:1 ein.

Anschließend kochte der ECP die Gäste mit aggressivem Forechecking ab. Funktionierte bestens, weil sie giftig waren und der SCR behäbig agierte. Keine Spur von dem Tempo-Eishockey, das am Freitag in ein Schützenfest gemündet war. Die Worte von Anton Raubal, der den in Kanada weilenden Pat Cortina als Chef-Coach vertrat, waren sicherlich deutliche in der Kabine, aber sie fruchteten nicht. Hingegen luden die Riesserseer ihre Gastgeber zum weiteren Toreschießen ein. Zwölf Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, da bediente Lukas Koziol mustergültig Felix Beauchemin-Brassard, als wäre es sein eigener Mitspieler. Der trug aber ein rotes ECP-Trikot und schon stand es 4:1.

Nur noch kurze Hoffnung für den SCR

Anschließend zog sich Peiting tiefer zurück, wollte den Vorsprung über die Zeit bringen. Dies führte dazu, dass der SCR nochmals Hoffnung schöpfte. In Mayrs Schuss hielt Koziol seinen Schläger hinein – 4:2. Der Anschluss lag in der Luft, aber nur kurzzeitig. Denn die Gäste waren an diesem Abend einfach nicht gut genug, um sich Zählbares in Peiting zu sichern. Hingegen konnten sie froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. Lag nicht an der Klasse der Peitinger, sondern an dem teils unterirdischen Auftritt der Riesserseer. Das sah Raubal ähnlich: „Peiting hat unsere vielen Fehler gnadenlos ausgenutzt und hat verdient gewonnen.“