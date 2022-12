„Der neue Uli Maurer“

Von: Patrick Hilmes

„Du musst für mich übernehmen“: Als Simon Mayr (r.) krank ausfiel, rückte Luca Allavena in die Defensive – und überzeugte auf ganzer Linie. © Andreas Mayr

Pat Cortina, Coach des SC Riessersee, vergleicht Luca Allavena mit Vereinsikone Uli Maurer. Allavena, der eigentlich Stürmer ist, lief zuletzt beim Eishockey-Oberligisten als Verteidiger auf.

Garmisch Partenkirchen – Einst ist Pierre Pagé, zwischen 2013 und 2016 Trainer und Sportdirektor beim EHC Red Bull München, eine Idee in den Kopf geschossen: ,Probiere ich den Uli Maurer doch mal als Verteidiger aus.’ Das funktionierte so gut, dass das Urgestein des SC Riessersee zu seinen DEL-Zeiten beim EHC rund 20-mal in der Defensive auf- und abräumte. Nun hat Coach Pat Cortina beim SCR ähnliches versucht. Er beorderte Luca Allavena nach hinten. Sein Resümee nach den drei Partien gegen Memmingen, Deggendorf und Rosenheim: „Luca ist der neue Uli Maurer.“

Idee aus der Not heraus geboren

Dabei war der Einfall aus der Not heraus geboren. Felix Linden zog sich einen Wadenbeinbruch zu, Ryker Killins ist ständig verletzt, und dann fiel auch noch Kapitän Simon Mayr krank aus. Entsprechend musste Cortina improvisieren. So stapfte er in der Woche vor dem Duell mit Memmingen in die Spielerkabine und fragte Allavena, ob er schon mal in der Defensive gespielt habe. Der verneinte. Das war’s. „Nur ein bisschen Small Talk, mehr nicht“, erinnert sich Allavena. Völlig unverfänglich, doch dadurch dämmerte es ihm schon, was der Coach vorhaben sollte. „Das sagte mir dann mein Bauchgefühl.“ Dass er definitiv vor Goalie Michael Boehm aufräumen sollte, erfuhr er aber erst unmittelbar vor der Partie gegen die Indians.

Auch Maurer lobt Allavena

Dieses Spiel sah sich auch Maurer vor Ort an, so oft er sich von seinem Grill lösen konnte. Sein Urteil: „Luca macht das richtig gut. Er ist eh ein starker Defensiv-Stürmer und ein super Schlittschuhläufer.“ Dem kann Cortina nur zustimmen: „Luca ist clever und ein Teamplayer. Er tut alles, um der Mannschaft zu helfen. Und es macht ihm Spaß, die Gegner zu stoppen.“ Entsprechend liebäugelt der Coach damit, Allavena dauerhaft als Verteidiger aufzustellen – sofern es die personelle Situation zulässt. Wie sehr er auf den 23-Jährigen bereits baut, wurde am Mittwoch gegen Rosenheim deutlich. Obwohl Kevin Slezak in der Reihe mit Lubor Dibelka und Robin Soudek fehlte, beorderte Cortina nicht Allavena, sondern Aziz Ehliz in die Offensive. „Spielt Luca so weiter, kann ich mir absolut vorstellen, dass er Verteidiger bleibt“, sagt Cortina.

Der Unterschied zwischen beiden Spielern

In diesem Punkt hinkt dann der Vergleich mit Maurer. Denn die Galionsfigur des SCR ist leidenschaftlich gerne Stürmer. Zwar hatte er kein Problem damit, in der Defensive aufzulaufen, da er immer dem Team helfen will. Doch dauerhaft wäre das nichts für ihn gewesen. „Ich hab’ keinen Schlagschuss, dann macht es keinen Spaß von der blauen Linie“, erzählt er schmunzelnd. „Zudem habe ich einfach immer einen Drang in mir, nach vorne zu gehen.“ Allavena hingegen ist angefixt von der neuen Position. „Ich wüsste nicht, für was ich mich derzeit entscheiden würde.“ Ihm taugt es, das Spiel vor sich zu haben, das erste Glied im Aufbau zu sein, die gegnerischen Stürmer zu stoppen sowie das Kämpferische. Zudem hilft es für den Fall, er sollte doch wieder vorne gefordert sein. Dann kennt er beide Seiten, weiß besser, wie man als Abwehrspieler denkt und agiert. Und das ein Vorurteil schlicht Schmarrn ist. „Stürmer hauen immer den Spruch raus, dass Verteidiger weniger laufen müssen. Ich weiß jetzt, dass das nicht stimmt“, betont Allavena lachend.

Einige Fragezeichen im SCR-Kader vor dem Spiel in Bad Tölz

Muss er heute wieder beweisen, denn das nächste Derby steht auf dem Programm. Die Riesserseer reisen zum zweiten Mal in dieser Saison zu den Tölzer Löwen. Allavena wünscht sich natürlich eine Wiederholung des ersten Auftritts heuer in der Hacker-Pschorr Arena, hatten die Weiß-Blauen die Schwarz-Gelben doch mit 6:1 abgeschossen. Auf welcher Position Allavena auflaufen wird, steht noch nicht fest. Denn Dibelka und auch Moritz Israel sind angeschlagen. Einsatz gegen Bad Tölz: beide fraglich. Zudem meldet sich keiner der zuletzt fehlenden Akteur wieder zurück. Und auch aus München hatte Cortina am Donnerstag noch keine Info, ob Sebastian Cimmerman am Freitag gen Süden fahren wird.

Tickets fürs Derby noch verfügbar

Wer sich die „Mutter aller Derbys“ zwischen den Tölzer Löwen und dem SC Riessersee nicht entgehen lassen will, aber noch keine Karte hat, für den gibt es gute Nachrichten: Sitzplatztickets in Bad Tölz sind zwar alle ausverkauft, wer aber kein Problem damit hat zu stehen, der kann sich noch Karten kaufen. Aufgrund des Topspielzuschlags von 2 Euro müssen dafür pro Ticket 16 Euro hingeblättert werden.