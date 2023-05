Der „unbesungene Held“ bleibt

Von: Sven Sartison

Nur selten im Mittelpunkt: Thomas Schmid zählt zu den Spielern, die wenig auffallen, aber immens wichtig für den Erfolg sind. Eine Rolle, die der 29-Jährige beim SCR künftig gerne weiter einnimmt. © andreas mayr

Der SC Riessersee bastelt weiter am Kader für die neue Saison in der Oberliga Süd. Verteidiger Thomas Schmid verlängert seinen Vertrag in Garmisch-Partenkirchen um ein Jahr – und hat große Ziele.

Garmisch-Partenkirchen – Mit einem geheimnisvollen Post in den Sozialen Medien hat der SC Riessersee am Dienstagabend für Spekulationen bei seinen Fans gesorgt. „Wir werfen mal ein weiteres Gerücht in die Runde. Wir können schon bald eine Vertragsverlängerung bekannt geben“, teilten die Weiß-Blauen mit. Obendrein gab es auch ein paar Hinweise, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt. „Viel rumgekommen“ sei „der junge Mann“ schon in Eishockey-Deutschland. Zu den „unsung heroes“ zähle er, also den Helden, die keiner besingt. „Selten besonders auffällig, aber immer immens wichtig für den Erfolg.“ Der letzte Tipp: Ein Linksschütze sei der geheimnisvolle Unbekannte.

In den Kommentarspalten auf Facebook und Instagram wurde überlegt und diskutiert. Uli Maurer warf einer in den Raum, ein anderer tendierte zu Goalie Michael Boehm. Am häufigsten aber fiel ein Name: Thomas Schmid. Die Indizien passten zumindest. Peißenberg, Bad Tölz, Füssen, die Harzer Falken, Dresden, Memmingen, Deggendorf, Peiting, Erfurt und der SCR stehen als Clubs in seiner Vita. Mit links schießt er seine Tore, auch wenn es in der abgelaufenen Spielzeit nur zu einem einzigen Treffer reichte. Und auch der Titel des „unbesungenen Helden“ trifft auf den 29-Jährigen zu. „Ich war einer der wenigen, der nie der Star sein wollte“, hatte Schmid im Januar im Tagblatt-Gespräch über seine Zeit in der Jugend gesagt. Gerne sei er der Mann für die Drecksarbeit.

Wenig verwunderlich gaben die Weiß-Blauen am Mittwochabend bekannt, was die Spatzen ohnehin schon von den Dächern gepfiffen hatten: Schmid läuft auch in der kommenden Spielzeit für den Sportclub in der Oberliga Süd auf. „Wir sind glücklich und froh, dass wir Thomas eine weitere Saison in unserem Team haben dürfen“, sagt Pana Christakakis. Zugleich betont der Riesserseer Geschäftsführer die Rolle und Bedeutung des Verteidigers – auf und neben dem Eis. „Ein ganz feiner und angenehmer Zeitgenosse“ sei der gebürtige Weilheimer, der sich vor allem durch seine Spielweise, Führungsqualität und Vielseitigkeit auszeichne. „Er passt perfekt in unser Mannschaftsgefüge.“

Finale heißt das große Ziel

Genau dieses sei auch einer der entscheidenden Faktoren für seine Verlängerung in Garmisch-Partenkirchen gewesen, verrät Schmid. Dazu natürlich die Nähe zur Heimat und der Familie, aber auch die Arbeit der Vereinsverantwortlichen. „Mir gefällt einfach, wie professionell hier alles abläuft.“ Daher musste er auch nicht lange überlegen, seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier der Werdenfelser zu setzen. Innerhalb von zwei, drei Tagen war alles geklärt. Ganz zur Freude seines Chefs. „Trotz einiger anderer interessanter Angebote wollte Thomas von Anfang an immer bei uns bleiben“, erklärt Christakakis.

Für sein zweites Jahr im Trikot der Weiß-Blauen hat sich Schmid bereits einiges vorgenommen. „Meiner Meinung nach sind wir in der abgelaufenen Saison nicht so weit gekommen, wie es möglich gewesen wäre“, resümiert er. Heißt konkret: Nach dem Aus im Viertelfinale gegen die Hannover Scorpions will er mit dem SCR in der neuen Spielzeit einen draufpacken. Die Sommerpause 2024 darf für ihn gerne kürzer dauern. Er will angreifen, Finale heißt sein Ziel. „Als Sportler will man immer das Größtmögliche erreichen.“ Dafür gibt Schmid alles. Auch jetzt, in der Eishockey-freien Zeit.

„Ich will den Kopf frei bekommen und trotzdem fit bleiben.“

Kürzlich hat er sich die Platten, die ihm nach seinem Fußbruch während seiner Zeit bei den Black Dragons Erfurt eingesetzt worden waren, entfernen lassen. Zwei Wochen Urlaub in Kanada gönnt er sich, ansonsten geht es auf die Berge, ins Fitnessstudio oder zum Radfahren. „Ich will den Kopf frei bekommen und trotzdem fit bleiben“, sagt er. Und ab und zu wirft er auch mal den einen oder anderen Blick in die Sozialen Medien. So wie am Dienstagabend. „Es hat mich gefreut, was dort geschrieben wurde. Vor allem das mit dem ,unsung hero’.“