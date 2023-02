Der Wikinger in der SCR-Kabine

Von: Sven Sartison

Bleibt lieber im Hintergrund: Verteidiger Ville Hyvärinen ist beim SC Riessersee zwar nicht der Spieler für die spektakulären Aktionen, für den Erfolg der Mannschaft aber dennoch ein extrem wichtiger Baustein. © Rabuser

Das Spiel von Ville Hyvärinen ist nicht gerade geprägt von spektakulären Aktionen. Der Verteidiger macht lieber im Hintergrund die Drecksarbeit - und ist damit für den Erfolg des SC Riessersee so wichtig. Wie auch jüngst beim Derby-Sieg gegen die Tölzer Löwen.

Garmisch-Partenkirchen – Die gefeierten Helden sind meist diejenigen, die das entscheidende Tor geschossen haben. Das ist im Fußball so, spricht doch jeder in Verbindung mit dem Weltmeistertitel von 2014 noch heute über Mario Götze. Gilt aber genauso auch fürs Eishockey. Mit je zwei Treffern sorgten Robin Soudek und Kevin Slezak am Sonntagabend für den 4:1-Derbysieg des SC Riessersee gegen Bad Tölz. Umso wichtiger war es Trainer Pat Cortina auf der anschließenden Pressekonferenz, noch einen anderen Protagonisten hervorzuheben: Ville Hyvärinen.

Nun ist der Finne wahrlich keiner, der mit spektakulären Aktionen in Erscheinung tritt. Vielmehr ist er einer, der im Hintergrund agiert, stillschweigend die Drecksarbeit macht, sich für keinen Zweikampf zu schade ist und somit seinen Teamkollegen den Rücken freihält. Doch genau diese Tugenden sind es, die Cortina an ihm schätzt. „Sein Kampfgeist war der Wahnsinn, seine Arbeit unglaublich“, sagte er und geriet förmlich ins Schwärmen: „Es ist immer schwierig, gegen Ville zu spielen, und kein Spaß für unsere Gegner.“ Stattliche 95 Kilo bringt Hyvärinen bei einer Größe von 1,90 Meter mit. Körperliche Robustheit, die richtig eingesetzt auch mal weh tun kann. Trotz bereits 40 gesammelter Strafminuten – kein SCR-Akteur saß in dieser Spielzeit länger in der Kühlbox – nutzt er die aber nur selten zu unfairen Zwecken.

„Er erfüllt das, was der Trainer gesucht hat.“

„Es ist meine Rolle, hart zu spielen und ein unangenehmer Gegenspieler zu sein“, sagt er mit finnischer Gelassenheit angesprochen auf das Lob seines Coaches. „Es freut mich, wenn dem Trainer meine Spielweise gefällt.“ Deshalb entschied man sich in Garmisch-Partenkirchen auch Anfang Oktober dazu, dem Linksschützen die letzte freie Kontingentstelle zu geben. Als „körperlich robust“, mit „Stärken im defensiven Bereich“ wurde er damals angekündigt. „Er erfüllt das, was der Trainer gesucht hat“, sagte Geschäftsführer Pana Christakakis und versprach damit nicht zu viel.

Hoffen auf erstes Tor in den Playoffs

Hinzu kam im Derby noch ein zusätzlicher Ansporn. Denn neben seiner Freundin, mit der es Hyvärinen in der Freizeit am liebsten auf die Berge des Werdenfelser Landes und speziell die Zugspitze zieht, saßen am Sonntagabend auch seine Eltern auf der Tribüne im Olympia-Eissportzentrum. „Ich möchte immer gut spielen. Aber das hat mich natürlich noch ein bisschen mehr motiviert.“

Motivation ist überhaupt ein gutes Stichwort, wenn es um den Mann aus dem Wintersportort Kuopio geht. Ein „Irrer“ sei Hyvärinen, wenn es um Eishockey geht. Im positiven Sinne „absolut verrückt“, hört man aus dem Umfeld der Weiß-Blauen. So schreie er in der Kabine vor den Partien gerne einmal lautstark herum, schlage seinen Mitspielern auf die Helme, um diese zu kitzeln, zu pushen, heißzumachen auf das, was sie in den kommenden 60 Minuten auf dem Eis erwartet. „Wie ein Wikinger.“ Ob das so stimmt? „Vielleicht ist da was dran“, sagt der Verteidiger mit einem verräterischen Lachen. „Ich habe nicht allzu viele individuelle Fähigkeiten. Also muss ich etwas anderes machen. Ich versuche, mich und alle anderen zu motivieren, damit wir unsere bestmögliche Leistung abrufen können.“

„Ich spare mir meine Tore für die Playoffs auf. Ich möchte sie nicht in der Hauptrunde verschwenden.“

Eine Sache fehlt Hyvärinen allerdings noch, um nach einem Sieg nicht nur der heimliche, sondern der gefeierte Held der Zuschauer zu sein: ein Treffer. „Es ist ganz normal, dass die Leute seine Leistungen nicht so wahrnehmen. Denn in erster Linie sieht man die Tore“, stellt Cortina klar. Einen optimalen Zeitpunkt für seinen Premieren-Treffer hat der Finne dabei schon im Kopf. „Ich spare mir meine Tore für die Playoffs auf. Ich möchte sie nicht in der Hauptrunde verschwenden.“