Des Titels nicht würdig

Von: Patrick Hilmes

Das Lachen ist zurück: Moritz Israel und der SCR haben nach fünf Niederlagen in Serie wieder gewonnen. © ANDREAS MAYR

EV Füssen gegen SC Riessersee: Eins ein vielversprechendes Duell, diesmal aber schwere Kost in der Eishockey-Oberliga Süd. Dem SCR dürfte es egal sein, er nimmt die Punkte mit nach Hause.

Füssen – 16-facher Deutscher Meister gegen 10-facher Deutscher Meister. Die glorreichen Zeiten des EV Füssen wie auch die des SC Riessersee liegen aber weit in der Vergangenheit. Und so wird das Aufeinandertreffen beider Teams gerne als Altmeister-Duell bezeichnet. Am Dienstagabend kam es erneut dazu, doch des Titels wurde diese Partie keinesfalls gerecht. Zwar gewann der SCR mit 2:0 in Füssen, doch das war schon fast das einzig Positive an diesem Abend.

Pat Cortina zurück nach Corona-Infektion

Dabei hatte es so verheißungsvoll angefangen – zumindest aus Sicht der Gäste. Die ersten 20 Minuten spielten sich beinahe ausschließlich in der Abwehrzone der Gastgeber ab. Riessersee nahm von Beginn an das Heft in die Hand, nötigte den Gegner immer wieder dazu, sich lediglich mit Defensivarbeit beschäftigen zu können. Und zeigte das, was der nach seiner Corona-Infektion zurückgekehrte Coach Pat Cortina immer wieder fordert: einfaches Eishockey. Exakt so fiel das 0:1. Florian Vollmer legte auf Felix Linden ab, der nahm Tempo auf und fand vor dem Tor David Seidls Schläger. Schlicht und effektiv.

Endstand bereits nach dem ersten Drittel

Der Weckruf für Füssen? Keinesfalls. Der EV fand im ersten Drittel nicht statt, hatte kein Mittel gegen druckvolle Garmisch-Partenkirchner. Die wiederum setzten immer wieder auf die selbe Taktik: Scheibe tief, hinterherlaufen, Scheibe im gegnerischen Drittel gewinnen, Abschluss. Ganz simpel. Ebenso fiel auch das 0:2 – inklusive etwas Glück. Alexandre Perron-Fontaines Schuss wurde abgefälscht, prallte gegen die Bande hinter dem Tor und von da aus zu Benjamin Kronawitter, der gedankenschnell einschob. Nicht schön, aber effektiv.

Füssen verzweifelt an Daniel Allavena

Aus SCR-Sicht hätte es so weitergehen dürfen. Tat es aber nicht. Stattdessen schienen sich die Weiß-Blauen mit der Schläfrigkeit der Füssener angesteckt zu haben. Die wiederum erwachten langsam aus ihrem Schlummermodus. Das Spiel verlagerte sich mehr in Richtung Defensivdrittel der Gäste. Immerhin einer der SCR-Akteure blieb hellwach: Goalie Daniel Allavena. Mehrfach nahmen die Gastgeber ihn unter Beschuss, mehrfach konnte sich der Förderlizenzspieler des EHC Red Bull München auszeichnen. Auf der Gegenseite waren die Angriffsbemühungen beinahe zum Erliegen gekommen. Einzig bei einem Schuss von Moritz Israel in Überzahl hatten die Riesserseer nochmals den Torschrei auf den Lippen.

Schwaches Schlussdrittel beider Teams

So endete Abschnitt zwei torlos, wie auch das Schlussdrittel. Weil? Der SCR nur noch das Nötigste unternahm und die Führung über die Zeit brachte. Nun könnte man sagen: Ein gutes Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss. Doch das Prädikat gut verdiente das SCR-Pferd nicht. Eine gute Mannschaft hätte die schwachen Allgäuer nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Wie am vergangenen Sonntag Regensburg mit 9:1 oder Rosenheim zwei Tage zuvor mit 6:1 oder Memmingen Anfang Januar mit 8:2. Riessersee hingegen lief Gefahr, dass nochmals Spannung aufkommen hätte können. Doch das verhinderte einmal mehr Allavena sowie die mangelhafte Präzision der Füssener. So erwies sich diese Partie dem Titel Altmeister-Duell nicht würdig.