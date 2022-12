Deutliche Unterschiede

Von: Patrick Hilmes

Immer wieder diese Drei: Auch Lindau konnte (v.l.) Robin Soudek, Kevin Slezak und Lubor Dibelka nicht stoppen. Jeder erzielte einen Treffer. © ANDREAS MAYR

Und täglich grüßt das Murmeltier: Der SC Riessersee traf bereits zum vierten Mal in dieser Saison auf den EV Lindau. Zum dritten Mal behielt er die Oberhand, diesmal mit 6:3.

Lindau – Die Liste ist lang an Unterschieden zwischen dem EV Lindau und dem SC Riessersee. Alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber auch wenn man sich nur auf die Gegensätze im Duell am Mittwochabend beschränkt, kann man einen ganzen Katalog erstellen. Der wichtigste zuerst: das Ergebnis. Der SCR entführte mit einem lockeren 6:3-Erfolg die Punkte aus Lindau.

Robin Soudek trifft aus unmöglichem Winkel

Drei Tage zuvor hätte die Partie gar nicht erst stattgefunden. Denn Lindau musste seine beiden Duelle am Wochenende aufgrund akuten Goalie-Mangels absagen. Alle vier Keeper standen nicht zur Verfügung. Am Mittwoch war es dann Dieter Geidl, der erstmals in dieser Saison das EVL-Tor hütete. Das Stichwort für die Unterschiede. Denn auf der Gegenseite stand Daniel Allavena zwischen den Pfosten und hielt an diesem Abend, was zu halten war. Im Gegensatz zu Geidl, der einige Male unglücklich aussah. So bereits in Minute fünf. Er hatte schlicht nicht damit gerechnet, dass Robin Soudek nach seinem Scheibengewinn aus dem extrem spitzen Winkel abziehen würde. Doch der tschechische Top-Scorer hat in dieser Saison bereits genügend Selbstvertrauen getankt, um sich auch solche Dinge zuzutrauen und traf zum 0:1. Die zweite unglückliche Szene des Lindauer Keepers führte direkt zum 0:2. Einen harmlosen Schuss von Simon Mayr blockte er zur Seite ab, übersah dabei aber Kevin Slezak, dem er die Scheibe auf den Schläger spielte. Der umkurvte Geidl und legte auf Lubor Dibelka ab.

Lindau schlägt aus den vielen Strafzeiten des SCR kein Kapital

Ein anderer Unterschied war die Passqualität. Während sich der SCR in diesem Punkt als relativ sicher erwies, brachten sich die Gastgeber mit ihren teils völlig verkorksten Passversuchen immer wieder in Bredouille. Oder aber sie begaben sich in unnötige Zweikämpfe. Wie vor dem 0:3 durch Christopher Chyzowski, als Luca Allavena einem Lindauer die Scheibe stibitzte. Ein auch in der Statistik deutlich sichtbarer Gegensatz sprach aber gegen die Weiß-Blauen: die Strafzeiten. Davon sammelte der SCR ganze 14 Minuten, der EVL nur vier. Dadurch beraubten sich die Riesserseer immer wieder ihrer Dominanz im Fünf-gegen-fünf. Zweimal musste Allavena hinter sich greifen, jeweils bei doppelter Unterzahl (1:3, 3:6). Doch letztendlich schlug der Tabellenvorletzte daraus zu wenig Kapital. Auch der Schlendrian, der sich bei den Gästen gegen Ende des zweiten Drittels eingeschlichen hatte, bedeutete keine Konsequenzen für den SCR.

Sechs verschiedene Torschützen der Weiß-Blauen

Dessen Offensive hingegen zeigte sich viel zielstrebiger und effizienter. Auf das 1:4 von Tobias Kircher folgte Anfang des Schlussabschnitts das 1:5 von Sam Verelst. Vorausgegangen war wieder ein katastrophaler Fehler des EVL im Spielaufbau. Auch Torschütze Slezak ließen die Gastgeber beim 1:6 sträflich ungedeckt. Zwar verkürzten die Lindauer noch auf 3:6, doch der dritte Sieg des SCR im vierten und somit letzten Duell beider Teams in dieser Hauptrunde geriet nicht mehr in Gefahr. Auffällig wieder: Zwar war die Reihe Slezak-Soudek-Dibelka die gefährlichste mit drei Treffern, aber in die Torschützenliste trugen sich sechs verschiedene SCR-Akteure ein.