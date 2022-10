Die junge SCR-Welle

Von: Patrick Hilmes

Gehen auch dahin, wo es weh tut: Sebastian Cimmermann wird im Derby gegen Tölz angegangen, Marlon Wolf (r. kniend) und Luca Allavena (r. im Hintergrund) und Thomas Schmid (l. stehend) kommen ihm zur Hilfe. © Patrick Staar

Marlon Wolf, Luca Allavena und Sebastian Cimmerman spielen derzeit groß auf beim Eishockey-Oberligisten SC Riessersee. Was den drei Youngsters noch fehlt, schauen sie sich bei ihren Vorbildern im Team ab.

Garmisch-Partenkirchen – Die Neue Deutsche Welle, kurz NDW, schwappte ab Mitte der 1970er-Jahre über die Bundesrepublik hinweg und begeisterte die Musikszene. Darunter auch die Band Trio, die vor allem durch ihren minimalistischen Stil mit lediglich zwei Instrumenten auffiel. Über die Gegner des SC Riessersee in der Eishockey-Oberliga Süd schwappt derzeit auch ein Trio hinweg und begeistert die Garmisch-Partenkirchner Fans. Ausgestattet mit ihren Instrumenten – Schläger und Schlittschuhe – geben Marlon Wolf (20), Luca Allavena (23) und Sebastian Cimmerman (19) mächtig Gas auf dem Eis.

Coach Cortina weiß, was er von den drei Spielern bekommt

Von der WAC-Reihe – die Anfangsbuchstaben der Nachnamen kombiniert – ist auch Coach Pat Cortina äußerst angetan: „Ich weiß genau, was ich bekomme, wenn ich sie aufs Eis schicke.“ Das ist vor allem Tempo. Keine andere Reihe des SCR strahlt so viel Energie aus. Dass die drei so gut harmonieren, liegt laut Cortina vor allem daran, dass sie sich sehr gut ergänzen. Wolf und Allavena sind Zwei-Wege-Spieler, die mächtig Meter abspulen, dazu gesellt sich mit Cimmerman ein schneller Spielgestalter.

Der Förderlizenzspieler vom EHC Red Bull München läuft nun seine zweite Saison für den SCR in der Oberliga auf, hat sich mittlerweile sehr gut integriert. Cortina sagt: „Er ist ein Teil unseres Teams.“ Nicht immer können sich junge Spieler mit der Situation abfinden, bei einem höherklassigen Klub unter Vertrag zu stehen, aber in einer tieferen Liga zu spielen. Cimmerman hat das akzeptiert. „Er versteht, dass es am Wichtigsten ist, dass er regelmäßig spielt, dass er sich weiterentwickelt“, betont Cortina. Der Spieler selbst bestätigt das. „Für mich spielt das keine Rolle, in der Oberliga aufzulaufen. Für mich zählt vor allem die Spielpraxis.“

Zudem fühlt er sich wohl beim SCR, versteht sich vor allem mit Wolf und Allavena bestens – auch außerhalb des Eisstadions. Gemeinsam Essen zu gehen oder Kaffee zu trinken steht ebenso häufig auf dem Programm wie gemeinsam auf dem Eis Gas zu geben. Zwar lief das Trio auch vergangene Saison schon zusammen auf, doch heuer ist Cimmerman deutlich öfters in Garmisch-Partenkirchen, trainiert mehr beim SCR. „Dadurch funktioniert unser Zusammenspiel heuer viel besser.“

Die Vorbilder der Youngster

Woran es laut Cortina der jungen Reihe noch mangelt: „Konstanz.“ Die kommt natürlich nur durch Erfahrung. Entsprechend schaut sich das WAC-Trio viel bei den Mitspielern ab. Jeder hat sein eigenes Vorbild im Team. Cimmerman ist begeistert von Robin Soudek. „Er ist einer der Besten bei uns.“ Beeindruckt ist er vor allem vom Positionsspiel des Tschechen. „Er steht so oft am richtigen Ort zur richtigen Zeit.“ Allavena ist Fan von Alexander Höller. „Wie ruhig er mit der Scheibe ist und wie viel Übersicht er hat.“ Allavena spricht von einem hohen Eishockey-IQ. Wolf beobachtet vor allem Lubor Dibelka ganz genau. „Er ist ein unglaublich schlauer Spieler, braucht oft ein, zwei Schritte weniger als alle anderen und schießt meist nicht besonders hart, sondern so, dass es genau passt.“ Und dann ist da noch Uli Maurer. Vom Riesserseer Urgestein schwärmen alle drei Youngster. Er vereint viele Fähigkeiten der anderen Spieler unter sich und begeistert die jungen Wilden insbesondere durch seine Professionalität und seinen Kampfgeist. „Er ist das beste Vorbild“, sagt beispielsweise Wolf. Exakt die Vorzüge der genannten Routiniers bezeichnen die drei noch als ihre Schwächen. Sie wirken sehr selbstreflektiert, offen gegenüber Ratschlägen, wollen sich weiterentwickeln.

Cimmerman fehlt gegen Passau und Füssen

Die nächste Chance dazu bietet sich heute Abend, wenn der SCR zu Gast bei den EHF Passau Black Hawks ist. Aber nur für zwei von ihnen. Cimmerman muss krankheitsbedingt an diesem Wochenende passen. Wer ihn ersetzen wird, steht noch nicht fest. Cortina nennt Anselm Gerg, ein weiterer der jungen Wilden, als Alternative. Oder aber Veit Oswald kommt aus München. Von dem Förderlizenzspieler hält der Riesserseer Coach mächtig viel. Angesprochen auf den 18-Jährigen folgt ein bedächtiges und vielsagendes Kopfnicken. „Ja, er gefällt mir. Er ist bescheiden, hat enorm viel Potenzial und den Willen, sich zu verbessern. München selbst hat nicht damit gerechnet, dass er beim EHC so viel spielen würde.“ Er wäre entsprechend ein adäquater Ersatz für Cimmerman.

Cortinas warnende Worte

Um in Passau zu bestehen, müsse aber die gesamte Mannschaft anders als zuletzt gegen Klostersee auftreten – die WAC-Reihe eingeschlossen. „Das Resultat hat gepasst, aber nicht unser Spiel. Dieses Eishockey bringt uns nicht weit“, warnt Cortina bei all der Euphorie angesichts der kleinen Siegesserie nach dem verkorksten Saisonstart.