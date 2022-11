Die Richtung stimmt

Eishockey: Zwischenbilanz des SC Riessersee

Von Patrick Hilmes schließen

Zwölf Spiele sind gespielt in der Eishockey-Oberliga Süd, nun steht die Deutschland-Cup-Pause für den SC Riessersee an. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Garmisch-Partenkirchen – Verheißungsvoll ist der Kader, weniger war es der Saisonstart. Doch der SC Riessersee hat sich gefangen, rangiert vor der Deutschland-Cup-Pause auf Rang drei der Eishockey-Oberliga Süd. Zeit, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Was bisher geschah

Nach dem verpatzten Saisonstart mit drei Niederlagen in den ersten vier Partien fanden sich die Riesserseer dort wieder, wo sie keiner erwartet hatte, auch sie selbst nicht: im Tabellenkeller. Der SCR hatte mächtig aufgemörtelt, zahlreiche namhafte Akteure unter Vertrag genommen. Und dennoch war die Realität eine andere. Rosenheim, Höchstadt und auch Peiting erwiesen sich zunächst als zu stark, beziehungsweise die Weiß-Blauen als – Ja als was eigentlich? Zu schwach nicht. Zu neu passt schon eher. Zu überheblich zum Teil sicher auch. Denn das Selbstverständnis ist groß, die Ansprüche hoch.

Gerecht wurden sie denen erstmals am 16. Oktober. Da schossen sie sich wahrhaftig den Frust von der Seele. Ausgesucht hatten sie sich dafür das perfekte Spiel, die Mutter aller Derbys, das Duell mit den Tölzer Löwen. Vor 3253 Zuschauern in Bad Tölz zerlegten die Garmisch-Partenkirchner ihren Erzrivalen nach allen Regeln der Kunst und ließen damit die kühnsten Träume ihrer Fans wahr werden. Das war der zweite Streich in Serie, vier weitere sollten folgen – mal mehr, mal weniger berauschend.

Es folgte das Erwachen in Weiden. Beim noch immer ungeschlagenen Branchenprimus setzte es eine 1:4-Niederlage. Doch am vergangenen Sonntag gelang dem SCR mit dem 5:2-Sieg über Lindau direkt wieder der Spurwechsel. Macht in Summe: Rang drei mit zwar 15 Punkten Rückstand auf Platz eins, aber auch vier Zählern Vorsprung auf Rang sieben – bei einem weniger absolvierten Spiel.

Zufriedenheitsgrad

Hört man dieser Tage Pat Cortina zu, vernimmt man keine Begriffe wie „Tabelle“, „Rückstand“, „Siegesserie“ oder dergleichen. Befinden sich nicht im Wortschatz des Trainers – zumindest zu diesem Zeitpunkt der Saison. „Nach zwölf Spielen sagt die Tabelle noch nichts aus.“ Natürlich zaubern drei Zähler nach einer Partie auch dem 58-Jährigen ein Lächeln aufs Gesicht, aber Cortinas Duden unterscheidet sich deutlich von dem der sportlichen Allgemeinheit. Punkte, Tabellenplätze, Siege und Niederlagen – in diesen Begriffen denkt der Italo-Kanadier nicht. Er verwendet andere Wörter. Bereits seit Saisonbeginn hat man ständig Bezeichnungen im Ohr wie „Gesamtbild“, „Konstanz“, „Bescheidenheit“, „Akzeptanz“, „tägliche Arbeit“, „Fokus“. Einsilbig aber einprägsam. Der Coach will eine Weiterentwicklung und Fortschritte sehen. Vor den Playoffs möchte er sagen können: Okay, das ist ein Team! Ab und an hat er schon ein solches gesehen, „aber noch zu selten“. Er meint damit, dass alle seine Akteure zur selben Zeit ihr maximales oder zumindest ein gehobenes Leistungslevel an den Tag legen. „Weiden war so ein Team“, betont er.

Auch beim SCR stimmt die Richtung. Abzulesen ist das an Cortina selbst. Spricht er über seine Mannschaft, trifft er mit fortlaufender Saison immer positivere Aussagen. „Weil unsere tägliche Arbeit gut ist und die Spieler langsam den Fokus auf die richtigen Dinge richten.“

Stärken und Schwächen

Die Stärken sind offensichtlich: zweitbestes Powerplay-, drittbestes Unterzahl-Team, drittbeste Verteidigung, zweitbester Sturm inklusive der beiden besten Scorer der Liga (Lubor Dibelka und Robin Soudek). Ein Punkt, warum es bei den beiden Stürmern so gut läuft, ist für Cortina: Sie kennen ihn. Dibelka aus der Vergangenheit, Soudek aus der Vorsaison. Sie wissen, was der Coach von ihnen erwartet. „Robin läuft wahrscheinlich schon so durch die Gegend“, sagt Cortina und hält sich zwei Finger in die Ohren.

Das sei ein Punkt, der derzeit den Unterscheid zur zweiten Sturmreihe mit Alexander Höller und Lukas Koziol macht. Die beiden Ex-Rosenheimer haben zwar immer wieder ihre Glanzmomente, aber nicht in der wünschenswerten Anzahl. „Noch nicht“, sagt ihr Coach, „sie brauchen etwas Zeit“. Sie müssen sich noch im SCR-Kosmos finden. Begreifen, dass nicht immer alles schön sein muss, manchmal auch dreckig sein darf. „Sie müssen nicht alles mögen, aber sie müssen es verstehen und akzeptieren.“

Auf der Gegenseite ebbt die Kritik auch immer weiter ab. Die Verteidigung macht einen deutlich stabileren Eindruck als zu Saisonbeginn. Simon Mayr hat seine Form gefunden, auch die beiden Kontingentspieler Ryker Killins und Ville Hyvärinen verleihen der Defensive immer mehr Stabilität. Zugleich bemängelt Cortina aber, dass bisher zu viele Strafzeiten gesammelt werden. Im Ligavergleich steht der SCR in dieser Statistik zwar auf Rang fünf, doch bereits in drei Spielen – Höchstadt, Passau, Lindau – verloren die Riesserseer den Faden aufgrund der Strafzeiten. „Wir müssen clever Vollgas geben.“ Gilt vor allem für Sam Verelst und Jan Niklas Pietsch – 17 und 14 Minuten zum Nachdenken.

Und dann wäre da noch die Chancenverwertung und die Goalie-Position. Daniel Allavena und Michael Boehm sind beileibe keine schlechten Torhüter, aber eine Leistung wie sie Weidens „Hexer“ Jaroslav Hübl im Spiel gegen den SCR zeigte, haben sie heuer noch nicht aufs Eis gezaubert. Lag natürlich auch an der verschwenderischen Art der weiß-blauen Offensivkräfte.

Fazit

Genau diese Punkte – inklusive einer kleinen Portion Konstanz – fehlen dem SC Riessersee noch, um es nach ganz oben zu schaffen. Aber noch sind lediglich zwölf Spiele gespielt, noch ist Zeit. Und die Richtung stimmt.