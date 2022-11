Die Würschtel rufen: SCR-Routinier Uli Maurer macht Pause bis Anfang Januar

Von: Christian Fellner

Jetzt wird am Würstlstand eingeräumt: Uli Maurer (r.) mit Geschäftspartner Markus Burkhardt. Training mit der U20 am Abend © Sehr

Das tut weh, war aber geplant: Uli Maurer fehlt dem SC Riessersee ab sofort wohl bis 8. Januar. Der 37-Jährige muss in der Hochsaison seinem Geschäft zur Verfügung stehen.

Garmisch-Partenkirchen – Freilich ist es schmerzhaft für Uli Maurer, die Schlittschuhe vorübergehend wieder an den Nagel zu hängen. Vielleicht trifft es ihn in den nächsten Wochen sogar richtig hart, wenn er draußen vor dem Eisstadion Würschtel brät, während drinnen seine Kollegen um Punkte kämpfen. „Hatten wir alles schon“, sagt er gelassen. „Letzte Saison haben mich die Leute immer wieder angesprochen, wieso ich da draußen stehe und nicht drin auf dem Eis.“ Es hilft alles nichts. Maurer braucht die Auszeit. Sie ist nicht verhandelbar. „Ich kann nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Das geht nicht“, betont der Routinier in den Reihen des SC Riessersee. Heißt im Klartext: Die Familie und das Profieishockey bekommt er unter einen Hut, nicht aber auch noch das Würschtelgeschäft in der Hochsaison vor Weihnachten und über den Jahreswechsel in Garmisch-Partenkirchen. „Zeitlich kriege ich das alles nicht mehr hin.“

Der Spielplan spielte in den Verhandlungen keine Rolle

Dass es soweit kommt, war ja allen klar. Vor der Saison, als es um ein Comeback des Stürmers ging, stand dieses Thema im Mittelpunkt: Maurer hatte sich nach dem Aus auf dem Eis eben für eine Karriere danach entschieden. Er machte sich mit Geschäftspartnern selbstständig übernahm den „Würschtlmo“ von Claus Berger. Ein Job, der ihn fordert. Eines räumt der 37-Jährige ein: Natürlich haben sie damals nicht auf den Spielplan geschaut, als der Deal verhandelt wurde. Denn ein bisschen fuchst es ihn schon, direkt vor den Derbys gegen Peiting und in einer Woche Bad Tölz auszusteigen. „Das sind doch die besten Spiele in der Oberliga, die, die am meisten Spaß machen.“ Aber: Es gibt kein Pardon. Maurer ist raus. Auch wenn Pana Christakakis in den vergangenen Tagen immer wieder bohrte und nachhakte, ob es nicht doch Möglichkeiten gebe.

Doch da macht Maurer nicht mit. Er sieht die Thematik nämlich auch aus einem anderen Blickwinkel: „Es geht um Fairness.“ Gegenüber den Mannschaftskameraden. „Wenn wir gerade noch 13 Mann wären, die Not groß, dann wäre es vielleicht etwas anderes.“ Doch der SCR befindet sich heuer in der glücklichen Lage, selbst über einen großen Kader zu verfügen. „Wir haben 14 Stürmer“, erinnert Maurer. „Da kann ich nicht sagen, ich trainiere nur einmal in der Woche, will dann aber spielen.“ Dafür herrsche auch im Team zu viel Wettbewerb um die Plätze, wenn alle da sind. Und noch ein Faktor kommt hinzu: Die eigenen Erwartungen des früheren DEL-Spielers. „Wenn ich nicht bei 100 Prozent bin, dann bin ich mit mir selbst auch nicht zufrieden.“

Also muss der SCR schon heute Abend im Duell mit dem EC Peiting (siehe Kasten) ohne den Leader auskommen. Wie lange die Auszeit konkret dauern wird, kann Maurer nicht hundertprozentig abschätzen. Im Auge hat er ein Comeback für den 8. Januar. Dann ist die Hochphase für ihn am Würschtelstand vorbei. Dann schließt auch die Bude am Bischoffeck im Garmischer Zentrum. Exakt diese Dauereinrichtung fordert Maurer am meisten. Denn schon am späten Vormittag ab 11 Uhr herrscht dort Betrieb. „Und wir trainieren beim SCR vormittags“, merkt er an. Da wird es zu eng. „Zudem haben unsere Mitarbeiterinnen alle einen eigenen Job, dem sie nachgehen.“ Also müssen Maurer und seine Kollegen selbst ran.

Training mit dem SCR-Nachwuchs am Abend

Zeit für Eiseinheiten bleibt trotzdem. Denn natürlich muss er sich fit halten halten für das Comeback. Maurer verspricht: „Keine Angst, ich werde im Januar nicht bei Null anfangen.“ Wer den Ehrgeizling kennt, der weiß, welches Pensum er auf sich nehmen wird in den kommenden Wochen. „Ich versuche, dreimal aufs Eis zu gehen und drei andere Einheiten zu machen.“ Den Kontakt zum Eis zu halten, sei enorm wichtig für ihn. „Auf dem Radergometer kannst du die Spielform nicht kompensieren.“ Also geht er abends mit dem Nachwuchs, der U20, aufs Eis. Einmal pro Woche soll es aber in jedem Fall auch mit dem Oberligakader klappen.

Maurer sieht seine Auszeit nicht als großes Problem. Die Mannschaft wachse immer weiter. „Die Jungs packen das. Und Ausfälle gibt es imm wieder mal.“ Und eines stellt er auch klar: Zur wichtigsten jahreszeit im Eishockey, wenn esin Richtung Playoffs geht, dann ist Maurer ja auch wieder mit von der Partie.