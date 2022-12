Doppelter Abschied

Von: Patrick Hilmes

Es bleibt bei 17 Spielen im weiß-blauen Dress: Lukas Koziol (Mitte) verlässt den SCR, möchte aber über die Hintergründe nicht sprechen. Ihn zieht es wohl zurück in die Oberliga Nord. © Andreas Mayr

Mit Lukas Koziol und Simon Gerstmeir verlassen gleich zwei Spieler mit sofortiger Wirkung den Eishockey-Oberligisten SC Riessersee.

Garmisch-Partenkirchen – Drei Pleiten in Serie, abgerutscht auf Rang fünf in der Tabelle und jetzt das noch: Der SC Riessersee trennt sich von Lukas Koziol und Simon Gerstmeir. Die Verträge mit den beiden Spielern wurden jeweils in beiderseitigem Einverständnis mit sofortiger Wirkung aufgelöst – aus verschiedenen Gründen.

Koziol-Abschied: Hintergründe unklar

Mit der jüngsten sportlichen Misere haben die beiden Abschiede aber nichts zu tun. Das versichert auch SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis: „Die Thematik ist nicht aufgrund der drei Niederlagen aufgekommen.“ Auf den ersten Blick mag die Trennung von Koziol überraschen, war der 26-Jährige doch erst vor der Saison aus Rostock unter die Alpspitze gewechselt und hatte beim SCR einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Aufklären kann die Pressemitteilung des SCR in diesem Punkt nur wenig. Darin ist die Rede von „verschiedenen Auffassungen bei der Erreichung der sportlichen Ziele“. Auch Christakakis will nicht ins Detail gehen.

Wir brauchen Spieler, die sich mit allem hier identifizieren, die mit Stolz das Wappen auf der Brust tragen.“

Aus dem Umfeld des Traditionsklubs ist zu vernehmen, dass Koziol sich beim SCR nicht wohl gefühlt habe, auch das Verhältnis zwischen ihm und Coach Pat Cortina soll nicht das beste gewesen sein, dass die Chemie nicht stimmte. Bereits vor Wochen hatte Cortina betont, dass Koziol und auch Alexander Höller noch mehr Zeit benötigen würden, um sich vollends zu integrieren – auch weil beide nicht in unmittelbarer Nähe wohnen. Eine Kurzschluss-Reaktion war die Trennung auf jeden Fall nicht. Mehr Hintergründe sind aber nicht bekannt. Christakakis sagte gegenüber dem Tagblatt nur so viel: „Wir brauchen Spieler, die sich mit allem hier identifizieren, die mit Stolz das Wappen auf der Brust tragen.“ Koziol hingegen wollte sich nicht äußern. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich nichts zu den Hintergründen sage. Es ist auf jeden Fall alles im Guten über die Bühne gegangen“, erzählt der Spieler. Koziol berichtet selbst, dass es ihn wohl zurück in die Oberliga Nord ziehen wird.

Gerstmeir nicht auf Oberliga-Level

Simon Gerstmeir hat den Sprung verpasst. © Peter Volk

Bei Simon Gerstmeir ist der Fall ein anderer. Er hat es schlicht nicht geschafft, sein Leistungsvermögen auf das für die Oberliga nötige Level zu schrauben. Aus mehreren Gründen. „Simon konnte seinen Fokus aufgrund seines Berufs als Bäcker sowie weiterer privater Gründe leider nicht in benötigtem Umfang auf das professionelle Eishockey richten“, sagt Christakakis. Zudem warfen den 20-Jährigen in seiner ersten Profisaison immer wieder kleinere Verletzungen zurück. Daher kam es zur Trennung. „Mit ihm verlieren wir einen talentierten, jungen und einheimischen Verteidiger“, bedauert der Geschäftsführer. Gerstmeir soll bereits Gespräche mit der Klubführung des TSV Peißenberg (Bayernliga) – Kooperationspartner des SCR – geführt haben, für den er zuletzt mit einer Förderlizenz ausgestattet war.