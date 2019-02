Drama um Naenfeldt: Saisonaus für den Schweden

Dritte Gehirnerschütterung innerhalb von zwei Monaten

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Die Kopfverletzung von Martin Naenfeldt kostet den Schweden die restliche Saison – und womöglich sogar die Karriere.

Garmisch-Partenkirchen – Im Höchsttempo läuft Martin Naenfeldt in die gegnerische Zone. Die Scheibe stets eng am Schläger. Ein kurzer Haken, schon rauscht der erste Gegenspieler vorbei. Eine Drehung um die eigene Achse – und dann der Pass in die Schnittstelle. Mit Szenen wie diesen hat der 22-jährige Angreifer des SC Riessersee seit seiner Ankunft im Sommer die Herzen vieler Fans im Olympia-Eissportzentrum erobert. Er besitzt die Gabe, durch seinen Spielwitz aus der Masse herauszustechen. „Man erkennt schnell, wie verliebt Martin in das Spiel ist“, sagt Trainer George Kink. Doch Naenfeldt und seine Liebe, das Eishockey, sind vorerst getrennt – auf unbestimmte Zeit. Die Verletzung des Schweden hat sich als befürchtet schlimm herausgestellt. Sogar ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen.

Sicher ist: Die aktuelle Saison ist für Naenfeldt beendet. Im Spiel gegen den EC Bad Kissingen erlitt er eine schwere Gehirnerschütterung. Bereits die dritte in den vergangenen zwei Monaten. „Das ist Wahnsinn“, betont Kink, der in seiner Karriere als Spieler und Trainer etwas Ähnliches noch nicht erlebt hat. „Zumindest nicht im direkten Umfeld.“ Nach der Diagnose sei für seinen Schützling „eine Welt zusammengebrochen“. Das Angebot des SCR, die Behandlung im Klinikum in Garmisch-Partenkirchen zu beginnen und dann zu sehen, wie der Heilungsprozess voranschreitet, schlug der Angreifer aus. Nur noch heim wollte er. „Das war sein großer Wunsch.“ Nach Schweden, zu den Eltern in Gävle.

Mittlerweile in Schweden angekommen

„Dort ist er mittlerweile auch gut angekommen“, sagt Kink, der mit Naenfeldt in SMS-Kontakt steht. Er hofft, dass sich der „absolute Kämpfertyp“ in seiner Heimat erholt. Viel Schlaf, Ruhe und möglichst wenig Tageslicht brauche er jetzt. Damit er irgendwann wieder aufs Eis zurückkehren kann – und seine Karriere nicht viel zu früh endet. An Letzteres möchte Kink „gar nicht erst denken“. Er wünscht seinem Spieler „von ganzem Herzen, dass er so schnell als möglich wieder gesund wird“.

Wütend wird der Trainer des SC Riessersee, wenn er daran denkt, wie die Verletzung zustande kam. Im Heimspiel gegen Bad Kissingen kassierte Naenfeldt einen üblen Ellbogen-Check gegen den Kopf. Ohne Chance auf die Scheibe, direkt in Richtung Mann. Ein Einsteigen, das Kink mit harschen Worten abstraft. „So etwas hat im Eishockey nichts verloren“, stellt er klar. „Schulter gegen Schulter oder Schulter gegen Körper – das ist völlig okay. Aber so hinzugehen, ist unfassbar.“ Dass sich solche Aktionen in den Duellen der Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten seiner Ansicht nach häufen, stimmt ihn bedenklich. Er nimmt auch den Verband in die Pflicht. „Wenn wir nicht wollen, dass solche Dinge wie bei Martin öfter passieren, müssen die Schiedsrichter klar und deutlich durchgreifen.“

Zukunft noch ungeklärt

Wie es mit Naenfeldt und dem SCR in Zukunft weitergeht, ist noch nicht geklärt. „Wir werden im Sommer schauen, wie es Martin geht, und uns dann gegebenenfalls zusammensetzen“, sagt Geschäftsführer Pana Christakakis. Sollte der Schwede bis dahin vollständig genesen und Profi-Eishockey für ihn möglich sein, ist er ein Thema für die kommende Saison. „Vorausgesetzt, die sportliche Führung sieht das dann immer noch so.“ Doch daran sollte es wohl nicht scheitern. Den Beweis, wie wertvoll er für Riessersee sein kann, hat Naenfeldt in den vergangenen Monaten eindrucksvoll geliefert.