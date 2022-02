Ein Mann für alle Baustellen

Von: Andreas Mayr

Immer gefährlich: Wenn Stephan Wilhelm so zum Schuss kommt, dann brennt es in der gegnerischen Defensive. So wie beim 1:0, als Aziz Ehliz erfolgreich abfälscht. © MAYR

Er kann es noch immer: Stephan Wilhelm hat nach seiner Rückkehr zum SC Riessersee sein zweites starkes Spiel in Folge abgeliefert und war der entscheidende Mann in der Partie der Eishockey-Oberliga Süd gegen den HC Landsberg.

Landsberg – Nur die Ehrenrunde wollte er nicht mehr mitmachen. Wahrscheinlich, so merkte ein Fan im Spaß an, war Stephan Wilhelm der Weg zurück in die Fankurve zu weit. In seinem Alter muss man sich die Kraft gut einteilen. Wilhelm konzentrierte sich auf die 60 Minuten auf dem Eis. Für seine Leistung beim 4:1-Erfolg in Landsberg zeichneten ihn die Gastgeber zum Spieler des Spiels aus, belohnten ihn mit einem Six-Pack Bier. Und Trainer Pat Cortina stimmte hinterher eine Ode an seinen Chef des Sicherheitsdiensts an. „Er war Wahnsinn“, sagt der Coach.

Pat Cortina gerät ins Schwärmen

Eigentlich kann man das nicht glauben: Da springt in der Not ein Oldie ein, der ab und an mit seinen Spezln noch hackelt, und verwandelt diese Mannschaft in ein ordentliches Eishockey-Team. Wie das zu erklären ist? Nun, für Klasse gibt es nun einmal kein Ablaufdatum. Sieht man ja beim tschechischen Star Jaromir Jagr, der mit Mitte 40 noch in der NHL aufgelaufen war. Wilhelm hat lange in der DEL gespielt. Wer dort gegen die besten Stürmer angetreten ist, weiß, wie man verteidigt. Auch mit Ende 30 noch. „Er bringt Stabilität, Erfahrung und viel Vertrauen für seine Partner“, lobt Cortina. „Er macht wenig Fehler, ist immer in der richtigen Position.“ Wenn das nicht schon genug wäre – Wilhelm gab tatsächlich noch entscheidende Impulse für den Angriff. In Cortinas Worten klingt das so: „Ein guter Verteidiger hilft unserer Offensive.“ Bestens zu erkennen beim 1:0 in Überzahl, als Wilhelm, stets ein gefährlicher Schütze von der Blauen Linie, per Schlagschuss abzog und Aziz Ehliz abfälschte. Kurz zuvor hatte er im letzten Moment einen Landsberger Alleingang entscheidend gestört. Beide wichtigen Szenen des ersten Abschnitts prägte der Mittenwalder, weshalb sein Coach hinterher zu Protokoll gab: „Er war ein großer Grund, warum wir am Wochenende fünf Punkte geholt haben.“

SCR zieht Lehren aus dem ersten Duell

Den anderen Faktor darf sich die ganze Mannschaft anrechnen, weil sie ihre Lehren aus dem ersten Spiel in Landsberg gezogen hat. „Wichtig war, am Anfang bereit zu sein.“ Startschwierigkeiten sah man diesmal beim Gegner. Sven Curmann, Trainer des HC Landsberg, verlieh der Pressekonferenz eine säuerliche Note, weil er so gar nicht d’accord ging mit der Einstellung seiner Mannen. „Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Heute haben ein paar Prozent gefehlt. Das hat mich heute enttäuscht“, sagt der Coach. Riessersee habe über 60 Minuten die Partie kontrolliert. Mit Blick auf Landsberg äußerte sich diese Dominanz so: Offensiv waren die Riverkings oft ungefährlich, defensiv fehlte die Zustimmung. Die Tore zwei, drei und vier des SCR fielen allesamt im Slot, direkt vor dem Tor der Gastgeber. „Wir haben zu viele Rebounds zugelassen“, hält Curmann fest. Robin Soudek mit zwei Treffern im zweiten Drittel sowie Moritz Israel nutzten die Lücken vor dem Tor.

Trägt Wilhelm weiter das SCR-Trikot?

Bereits mit dem 2:0 hatten die Garmisch-Partenkirchner ihre Gegner gebrochen. So sah’s zumindest Cortina. Kurz davor hatte sein Team nämlich eine Unterzahl schadlos überstanden – zwei psychologische Pluspunkte in kurzer Zeit, die für stressfreie finale 20 Minuten sorgten. Der Coach sieht sein Team nach all den schwierigen Monaten, Umwegen und Unbilden auf dem vorgesehenen Pfad. Zwei gute Spiele hintereinander – am Freitag wurde Weiden mit 2:1 im Penaltyschießen bezwungen – habe es lange nicht gegeben. Schreit ja fast nach einer Verlängerung von Wilhelms Aushilfsjob. Ob er noch ein Wochenende dranhängt? Cortina sagt: „Ich hoffe es.“