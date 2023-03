Ein Schritt vom Viertelfinale entfernt

Von: Sven Sartison

Die Paradereihe hat mal wieder zugeschlagen: Kevin Slezak (v.) und Lubor Dibelka (h.) sorgten im Auswärtsspiel bei den Crocodiles Hamburg für drei der sechs Tore des SC Riessersee. © Rabuser

Der SC Riessersee feiert im zweiten Spiel der Playoff-Serie gegen die Crocodiles Hamburg einen deutlichen Sieg. Bereits am Dienstag können die Garmisch-Partenkirchner vor heimischer Kulisse den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Hamburg – So knapp und spannend das erste Duell zwischen dem SC Riessersee und den Crocodiles Hamburg gewesen ist, so deutlich war die zweite Begegnung beider Teams. Mit 6:3 schlugen die Weiß-Blauen die Hanseaten gestern Nachmittag auswärts nach Treffern von Kevin Slezak (2), Uli Maurer, Tobias Kircher, Lubor Dibelka und Robin Soudek. Damit fehlt dem SCR nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug ins Viertelfinale der Playoffs in der Eishockey-Oberliga. Ein Selbstläufer dürfte dies im dritten Aufeinandertreffen am Dienstagabend (20 Uhr) im heimischen Olympia-Eissportzentrum jedoch keineswegs werden. Denn auch wenn es das Ergebnis anders erscheinen lässt: Am Sonntag begegneten sich beide Mannschaften – zumindest bis zum 3:1 – auf Augenhöhe. Sah auch Pat Cortina so. „Beide Spiele waren ausgeglichen und hätten auch in die andere Richtung gehen können. Heute haben wir das Tor im richtigen Moment geschossen“, sagte Riessersees Trainer auf der anschließenden Pressekonferenz.

Langen Anlauf benötigten die Teams im mit 1955 Zuschauern ausverkauften Eisland im Stadtteil Farmsen nicht. Von Müdigkeit oder schweren Beinen nach den jeweils kräftezehrenden Bus- und Bahnreisen der vergangenen Tage war auf dem Eis keine Spur zu erkennen. Vielmehr legten der Sportclub und die Crocodiles los wie ein D-Zug. Wer auch nur eine Minute zu spät auf seinem Platz war, hatte bereits zwei Treffer verpasst. Der erste fiel nach 13 Sekunden. Dibelkas perfekt getimter Pass von der rechten Seite fand am langen Pfosten Slezak, der die Kelle nur noch hinzuhalten brauchte. Doch die Freude bei den mitgereisten Anhängern währte nur kurz. Nach einem Beinstellen von Daniel Allavena nahm dessen Bruder Luca für ihn auf der Strafbank Platz. Eine Einladung für die beste Überzahl-Mannschaft der Oberliga Nord. 59 Sekunden waren auf der Uhr, da traf Maximilian mit einem Distanzschuss ins rechte obere Eck zum Ausgleich.

In der Folge entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Neun Abschlüsse zählte die Statistik in den ersten 20 Minuten für die Hausherren, achtmal prüften die Werdenfelser Kai Kristian im Tor der Crocodiles. Den Unterschied machte die Chancenverwertung aus. Im Powerplay traf zunächst Uli Maurer zur erneuten Führung (11.). Kurz darauf musste Thomas Schmid nach einem Ellenbogencheck für fünf Minuten in die Kühlbox. Doch diesmal konnte Hamburg daraus kein Kapital schlagen. Stattdessen erhöhte Tobias Kircher (15.) nach einem Konter über Alexander Höller auf 3:1. Ein Knackpunkt im Spiel, wie auch Crocodiles-Trainer Henry Thom eingestehen musste: „Das hat uns in manchen Situationen ein bisschen nervös werden lassen. Jetzt müssen wir den Mund abwischen und irgendwie wieder einen Weg finden.“

Cortina warnt vor zu viel Euphorie

Im zweiten Drittel agierten die Garmisch-Partenkirchner dann abgezockt aus einer sicheren Defensive heraus, ließen wenig Zwingendes zu und streuten zwischendurch immer wieder Entlastungsangriffe ein. Einen solchen vollendete Dibelka (24.) zum vierten Tor. Die beste Gelegenheit, den Sack im Anschluss schon vorzeitig zuzumachen, verpasste Ryker Killins. Der Schuss der Verteidigers (34.) landete am Pfosten.

„Wir dürfen nur ans Spiel denken und nicht daran, was passiert, wenn wir gewinnen oder verlieren. Das ist eine gefährliche Situation.“

Elf Minuten vor dem Ende ließ schließlich Yannis Walch noch einmal die Hoffnung der Nordlichter aufleuchten. Zwar stellte Soudek kurz darauf beim 5:2 aus Sicht des SCR den alten Abstand wieder her, aufgeben war für die Hamburger aber noch immer keine Option. Nach Raik-Cornell Rennerts Treffer (55.) nahm Thom seinen Goalie vom Eis. Das nutzte Slezak, der mit seinem zweiten Tor (59.) für den Endstand sorgte. Trotz der souveränen Führung in der Serie warnte Cortina aber vor zu viel Euphorie. „Wir dürfen nur ans Spiel denken und nicht daran, was passiert, wenn wir gewinnen oder verlieren. Das ist eine gefährliche Situation.“