SCR oder Weiden? Eine Serie reißt

Von: Patrick Hilmes

Geht der Siegeszug des SCR weiter? Um bei den bärenstarken Blue Devils zu bestehen, muss beim Team um Kapitän Simon Mayr (vorne) heute Abend alles passen. © ANDREAS MAYR

Am Freitagabend treffen zwei Mannschaften in der Eishockey-Oberliga Süd aufeinander, die beeindruckende Zahlen vorweisen können: Spitzenreiter Blue Devils Weiden empfängt den SC Riessersee.

Garmisch-Partenkirchen – Da gehen die Augenbrauen nach oben, die Augen werden größer. Es folgt ein anerkennendes Kopfnicken und das Wörtchen „stark“. Pat Cortina hat soeben die Statistiken der Blue Devils Weiden aufgerufen. Beim Durchklicken wird schnell klar, warum die Oberpfälzer auf Platz eins in der Eishockey-Oberliga Süd stehen. Die meisten Tore geschossen (57), die wenigsten kassiert (17). Bestes Powerplay- und bestes Penalty-Killing-Team. Goalie Jaroslav Hübl verfügt über die stärkste Fangquote der Liga (94,3 Prozent), gleich vier Spieler befinden sich unter den besten 20 Scorern der Oberliga. Ergibt in Summe: die bis dato perfekte Saison. Elf Spiele, elf Siege, keinen Punkt abgegeben. Wie soll man so eine Mannschaft schlagen?

Scheibenglück des SCR ist der Lohn harter Arbeit

Mit dieser Frage beschäftigt sich Cortina vor dem heutigen Auftritt seines SC Riessersee in Weiden aber nicht wirklich. Der Fokus liegt auf seinem Team. Am späten Mittwochabend und am Donnerstagmorgen studierte er nochmals die Partie in Memmingen. Er sah einen SCR, der nicht so gut wie am Sonntag beim 9:1 gegen Füssen agierte, der viele Chancen vergab, der nicht immer die richtigen Entscheidungen traf. Zu kritisch will Cortina aber nicht sein, hat er doch auch viel Positives gesehen. Und die Dinge, die weniger gut waren, funktionierten meist dennoch. So schaute er sich am Donnerstag nochmals eine Szene an, in der seine Weiß-Blauen eigentlich einen schlampigen Pass gespielt hatten, der gefährlich hätte werden können. Doch stattdessen flutschte die Scheibe zwei Memmingern durch und erreichte einen SCR-Spieler. Oder als ein Riesserseer Pass vom ECDC geblockt wurde, der Puck aber zurück zu den Gästen prallte. Cortina weiß genau, was er da sah. „Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Wir hatten Scheibenglück.“ Das will er nicht als Kritik an seinen Spielern verstanden wissen, sondern hingegen als Lob. Denn Glück ist bekanntlich mit den Tüchtigen. „Die Jungs haben sich das mit harter Arbeit verdient.“

Riessersee behielt in Memmingen die Ruhe

Der Coach ist schon lange im Geschäft und weiß, wie verrückt es im Eishockey zugehen kann. „Manchmal spielst du gut, aber die Resultate stimmen nicht. Manchmal spielst du weniger gut, aber das Ergebnis passt.“ Entsprechend will er sich keineswegs über den Auftritt in Memmingen beschweren, zugleich sollen seine Spieler diese Szenen als kleine Warnung verstehen. Er gönnt seinem Kader die derzeitige Komfortzone, „aber es darf nicht zu gemütlich werden“. Zudem ist der 58-Jährige stolz darauf, wie seine Mannschaft in Drittel zwei und drei ihren Stiefel weiter heruntergespielt hat. Das sei nicht selbstverständlich. „Man neigt dazu, wenn man so viele Chancen vergeben hat, dass man manche Schritte überspringt, dass man hektisch wird.“ Wurden die Riesserseer nicht, sie blieben ruhig, defensiv stabil und offensiv gefährlich. In diesem Zuge lobte Cortina vor allem Sam Verelst, Tobias Kircher, Simon Mayr und den immer besser werdenden Ville Hyvärinen. So stand am Ende ein souveräner 2:0-Auswärtssieg.

Auch die SCR-Statistiken können sich sehen lassen

Den soll es auch heute Abend in Weiden geben. Der SCR muss sein Spiel durchziehen, selbst agieren, nicht nur auf die Blue Devils reagieren. Denn die Zahlen des Ligaprimus’ sind zwar beeindruckende, verstecken müssen sich die Garmisch-Partenkirchner deshalb aber nicht. Riessersee stellt das zweitbeste Überzahl- und das viertbeste Unterzahlteam. Daniel Allavena folgt direkt hinter Hübl und Rosenheims Christopher Kolarz als drittbester Goalie mit einer Fangquote von 92,3 Prozent. Zudem können auch die Offensivkräfte gegen die Weidener Vorzeigeakteure anstinken. Lubor Dibelka steht auf Platz eins der Top-Scorer-Liste (21 Punkte), Robin Soudek ist Vierter (19), Uli Maurer und Jan Niklas Pietsch (beide 12) folgen auf den Rängen 26 und 27. Zwar muss sich der SCR auf geballte Offensivpower der Gastgeber einstellen – Weiden hat bereits 459 Schüsse auf die gegnerischen Tore abgefeuert –, aber auch in dieser Statistik folgt er auf Rang drei mit 352 Versuchen. Wohlgemerkt bei all diesen Zahlen: Die Weiß-Blauen haben ein Spiel weniger als die Oberpfälzer bestritten.

Weiden seit fast einem Jahr in der Hauptrunde daheim ungeschlagen

Chancenlos werden die Garmisch-Partenkirchner aller Voraussicht nach nicht sein. Das Unterfangen, den siebten Sieg in Serie einzufahren, könnte dennoch nicht schwieriger sein. Zumal Weiden auch noch Gastgeber ist. In der Vorsaison verloren die Blue Devils genau zwei Heimspiele, einmal am 1. April 2022 in den Playoffs gegen die Hannover Indians und am 21. November 2021 in der Overtime gegen Deggendorf. Somit sind die Weidener in der Oberliga-Hauptrunde seit rund einem Jahr daheim ungeschlagen. Fest steht somit, dass heute Abend eine Serie reißen wird. Nur welche: die der Riesserseer oder die der Blue Devils?