Eine Prise Sarkasmus beim SCR

eishockey: del 2

von Christian Fellner schließen

Große Enttäuschung nach dem Playoff-Aus bei den Verantwortlichen des SC Riessersee – Abschlussfest mit den Fans für Samstag geplant

Garmisch-Partenkirchen – Die neuerliche Niederlage ist schwer verdaulich. Das merkt man Ralph Bader und Tim Regan am Tag danach immer noch sehr deutlich an. „Es ist nicht schön, drei Jahre in Folge aufs Eis zugehen, um dem Gegner zu gratulieren“, sagt der Manager. Doch das ist die bittere Realität. Der SC Riessersee und die Pre-Playoffs – das ist keine Erfolgsgeschichte. Zum dritten Mal in Serie scheiterte das Team in der Qualifikation. Ein trauriger DEL2-Rekord.

Da hilft es wenig, dass die Mannschaft in diesem Jahr so nah dran war wie bei keinem der beiden Versuche zuvor. Der SCR hatte sich 2015 und 2016 zwar stets in Spiel drei vorgearbeitet, ging dort aber sang- und klanglos unter. Das war in Bayreuth keineswegs der Fall. Nach dem Ausrutscher am Dienstag, der im Nachhinein wie ein Freilos für den Aufsteiger wirkt, riss sich das Team am Riemen und bot – trotz Mini-Aufgebots – den Kampf, der von allen Seiten auch erwartet worden war. „Gerade deshalb tut es mir leid für die Jungs“, sagt Regan. „Sie haben es wirklich versucht. Und nach dem 1:0 hat man es auf der Bank auch wirklich gemerkt, dass die Hoffnung da war, das Gefühl, dass wir es schaffen können.“ Nur fehlten wie so oft in dieser Saison die nötigen Treffer, um einem guten Eindruck auch in ein dazugehöriges Resultat umzumünzen. „Ein Tor ist halt zu wenig“, kommentiert Bader und schnauft tief durch.

Das Drama der 8,1 Sekunden, die zur Verlängerung fehlten, ist im Grunde genommen ein i-Tüpfelchen auf diese Spielzeit voller Rückschläge. „Passt doch perfekt ins Bild“, sagt Regan sarkastisch. „Bayreuth hat halt fünf gesunde Ausländer, kann vor dem letzten Spiel noch austauschen, und genau der macht dann das entscheidende Tor.“ Ja, Tigers-Coach Sergej Waßmiller bewies mit der Hereinnahme von David Kuchejda anstelle von David Wohlberg ein gutes Näschen. Möglichkeiten, die der SC Riessersee schlichtweg nicht hatte. Acht Mann fehlten schon vor Beginn der Partie. Nur acht, weil sich Matthias Nemec als absoluter Notnagel trotz einer Mandelentzündung das Trikot überstreifte. Sonst wären es die üblichen neun gewesen. Zu denen sich im ersten Drittel Jakob Mayenschein mit der Spieldauerstrafe gesellte. „Unglücklich, der hohe Stock“, sagt Regan. Eine weitere Schwächung.

Auch nun, nach dem Ende der Saison, wollen die Funktionäre das Thema Ausfälle nicht überstrapazieren. Aber man kommt nicht drumherum. „Unser Ausscheiden hat natürlich mit dieser endlosen Liste zu tun, aber das müssen wir einfach so akzeptieren“, sagt Bader. Einer Liste, die Regan nur als „brutal“ betitelt. „Das geht an die Substanz, die ganze Saison über waren wir gehandicapt. Da sind wir der Primus.“ Bei Mattias Beck ist das Knie derart ramponiert, dass der 34-jährige Schwede vielleicht sogar um die Fortsetzung seiner Karriere bangen muss. „Kreuzband, Innenband, Meniskus – alles kaputt“, sagt Regan entsetzt. Der negative Höhepunkt in Sachen Verletzungen.

Bei allem Frust über diese Unwägbarkeiten will Manager Bader nicht unerwähnt lassen, dass Bayreuth in seinen Augen eine gute Leistung bot. „Wir müssen schon realistisch bleiben und das neidlos anerkennen. Die Mannschaft lebte einfach die ganze Saison von ihrer Euphorie des Aufstiegs, hatte keine großen Ausfälle und auch ein paar Überraschungsspieler.“

Und sie nutzte ihren Heimvorteil. Der war in diesem Pre-Playoff-Duell womöglich der ausschlaggebende Punkt. „Entscheidend“ – darauf legt sich der Manager sogar fest. „Denn auswärts spielt Bayreuth ganz anders.“ Diesen Heimbonus verpasst zu haben, sieht er im Nachhinein auch als das große Versäumnis an. „Das war fahrlässig“, sagt er dann schon ein wenig kritischer. „Wir haben in der wichtigen Phase so viele Punkte verschenkt. Daher haben wir die Serie eigentlich schon im Vorfeld verloren.“

Nun geht es für Trainer und Manager an die Aufarbeitung. Viele Gespräche stehen an. Vor allem mit den Spielern. Einzeln. „Das machen wir immer“, sagt Bader. Aber auch einen Abschluss mit den Fans gibt es noch. Vorgesehen ist der kommende Samstag, wahrscheinlich im Stadioncafé. „Das gehört sich so.“ Und es war ja auch nicht alles schlecht diese Saison. „Immerhin haben wir seit fünf Jahren nie in den Playdowns spielen müssen.“ Dort sind Bad Nauheim und Rosenheim gelandet. Die Verantwortlichen dürften noch enttäuschter sein.